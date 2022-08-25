冰上火花｜海選合約驚現「卸膊條款」惹熱議 博客白兵長文轟：有冇人性
《冰上火花》ViuTV公開招募年滿18歲香港冰球運動員
今次ViuTV招幕的冰球運動員，要求為年滿18歲，並持有有效香港永久性居民身份證，報名日期為8月22日上午11時至9月4日晚上11時59分，成功通過海選及試鏡的冰球運動員，有機會成為劇集《冰上火花》（暫名）中的主角、配角或者替身。
ViuTV訂立的「不平等條款」
由於早前MIRROR演唱會中發生掉屏幕事件，意外發生的始末至今仍然在調查之中。因此近日娛樂圈作何事情，尤其與ViuTV相關的，都特別受到網民的關注。有網民發現，《冰上火花》招募Post上有關「招募活動受條款及條件」連結的文作上，當中第14項的條款非常「卸膊」：
在法律允許的最大程度下，製作單位及廣播公司不會對參加者參加海選、試鏡、該電視劇拍攝、宣傳及/或其他相關活動或該電視劇播放期間，或因亮相該電視劇及與有關該電視劇導致的任何直接或間接所造成的傷害、損失、損害、個人財物損失、費用、意外、延誤或不便承擔任何責任，即使是因製作單位及/或廣播公司的疏忽或不當行為造成的。
尤其是最後一句「即使是因製作單位及/或廣播公司的疏忽或不當行為造成的」，網民對此極度不滿，紛紛表示：「就黎上去參賽都要簽生死狀」、「簡單啲講，你地啲參賽者全部當freelance 處理，唔會買你地買保險，有乜冬瓜豆腐自己搞掂」
博客白兵發文爆粗怒斥
雖然網絡上對此怨聲載道，但事隔兩日，ViuTV有關新新《冰上火花》的演員海選和條件亦未見有任何變化或官方回應。另一邊廂，博客「白兵」在Facebook 撰文痛斥ViuTV唔提升保護工作人員的條件：「最後哩句先癲，即使係我錯，都唔X賠！
X你X母有冇人性架！？」不過有網民就留言表示，其實這項條款並不是第一次見，據網民指在過去的海選，包括《造星》或其它劇集，條款及條件中亦有同樣條款。還有人表示「搵Legal Team 再睇得仔細d，再包哂漏洞，大公司不嬲都係咁做，不驚訝，法律戰只係有錢人遊戲」。
點擊睇博客白兵全文：
條款連結：電視劇「冰上火花」（暫名）演員海選之條款及條件（「本條款及條件」）
《冰上火花》故事簡介：
《冰上火花》（暫名）的故事講述一隊業餘冰球隊的隊員，在四散多年後決定重組球隊。隊內各個不同年紀的隊員都深愛著冰球運動，雖然要面對種種生活困難，但依然互相扶持，爭取進入聯賽選拔賽。ViuTV在社交網上表示：「《冰上火花》（暫名）製作團隊希望將冰球業餘運動員嘅故事帶畀大家，等全人類可以更加認識冰球運動！」
網民對《冰上火花》網民列4大訴求：
1.希望唔好係ISWIM 2.0
網民都好擔心今次《冰上火花》（暫名）會步《I SWIM》後塵，變成又一負評運動劇，因此紛紛在社交網上表示希望ViuTV今次會慎重處理劇本問題：「希望劇情可以focus多啲響訓練同比賽」、「希望唔好係Iswim 2.0，拍到男排女將咁有heart我諗已經好好」、「如果呢套嘅編劇導演無功力寫好劇本的話，不如花多d時間搵下真實case再改編，可以避免拍到Iswim 2.0先」、「有感情線發展都唔緊要，但唔好過火或過多失去探討運動題材本身」、「千祈唔好再搵Iswim導演拍，成套劇變咗2.0就仆到直一直」等等。
2.搵木村拓哉做領隊
一講到冰球劇，好多人都會諗起由日本男神木村拓哉主演的日劇《冰之驕子》（Pride），不少網民更對這部劇集的主題曲《I Was Born to Love You》記憶猶新，有網民就提出建議：「搵木村啦，而家可以做領隊個角色，好似Top Gun（電影《壯志凌雲》系列）咁，正呀！」，亦有網民話：「叫埋木村客串」、「拍港版Pride」等等。咁睇，同木村撞樣嘅張繼聰，似乎有機會啵！
3.主角建議搵洪嘉豪
雖然話招募回來的冰球運動員都有機會做主角，但對於男女主角的人選，網民仍然提出了不少建議，尤其男主角就好多人都建議搵有「港版木村」之稱的歌手洪嘉豪（Kaho）！而女主角人選就有人提議搵Collar成員Candy（王家晴）擔演，至於其他冰球隊成員，就有人提議搵Stanley（邱士縉）、Ian（陳卓賢）、AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）等MIRROR成員參演，貪他們夠大隻，好適合拍運動劇，此外也有人話希望再見到「笨蕉Sir」（楊偉倫）出現在新劇中！
4.拍更多運動題材劇集
ViuTV近年先後拍攝了排球、空手道、游水、籃球等多種運動題材劇，今次更準備開拍有關冰上曲棍球的劇集，獲得不少網民讚賞，同時又提出了不少建議，例如「建議拍返套龍舟做主題」、「等睇拍舞動奇跡」、「拍返套劍撃都好喎」、「希望可以拍羽毛球，搵雪雪（香港羽毛球代表謝影雪）客串」等等。
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