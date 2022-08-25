冰上火花｜海選合約驚現「卸膊條款」惹熱議 博客白兵長文轟：有冇人性

ViuTV日前宣布即將開拍新劇《冰上火花》（暫名），並公開招幕冰球運動員加入拍劇。原本件事既能為社會提供娛樂，又能推動香港冰球，絕對是美事一樁！然而有網民就發現，由ViuTV訂下的「合約條款」竟然有卸膊之嫌，隨即惹來熱議！