冰上火花｜Viu籌拍港版Pride招募冰球運動員 網民4大訴求：唔好變ISWIM 2.0

ViuTV於周一（8月22日）宣布即將開拍新劇《冰上火花》（暫名），並公開招幕冰球運動員加入拍劇，由於上次ViuTV所拍的運動題材劇集《I SWIM》在播出後飽受劣評，今次網民對ViuTV再拍運動劇就列出了4大訴求，最多人支持的訴求就係希望ViuTV可以將更多劇情集中在訓練和比賽上，減少愛情線，以免再出現《I SWIM》2.0！