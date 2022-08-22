冰上火花｜Viu籌拍港版Pride招募冰球運動員 網民4大訴求：唔好變ISWIM 2.0
《冰上火花》講述業餘冰球隊故事
《冰上火花》（暫名）的故事講述一隊業餘冰球隊的隊員，在四散多年後決定重組球隊。隊內各個不同年紀的隊員都深愛著冰球運動，雖然要面對種種生活困難，但依然互相扶持，爭取進入聯賽選拔賽。ViuTV在社交網上表示：「《冰上火花》（暫名）製作團隊希望將冰球業餘運動員嘅故事帶畀大家，等全人類可以更加認識冰球運動！」
招募年滿18歲香港冰球運動員
今次ViuTV招幕的冰球運動員，要求為年滿18歲，並持有有效香港永久性居民身份證，報名日期為8月22日上午11時至9月4日晚上11時59分，成功通過海選及試鏡的冰球運動員，有機會成為劇集《冰上火花》（暫名）中的主角、配角或者替身。也有指《冰上火花》（暫名）將由曾炮製出《濁水漂流》、《一秒拳王》等電影的MM2負責製作，而MM2的香港區執行董事是夏雨，因此有網民猜測夏雨仔Dixon（黃奕晨）將有機會參與這部劇集演出。
網民列4大訴求：
1.希望唔好係ISWIM 2.0
網民都好擔心今次《冰上火花》（暫名）會步《I SWIM》後塵，變成又一負評運動劇，因此紛紛在社交網上表示希望ViuTV今次會慎重處理劇本問題：「希望劇情可以focus多啲響訓練同比賽」、「希望唔好係Iswim 2.0，拍到男排女將咁有heart我諗已經好好」、「如果呢套嘅編劇導演無功力寫好劇本的話，不如花多d時間搵下真實case再改編，可以避免拍到Iswim 2.0先」、「有感情線發展都唔緊要，但唔好過火或過多失去探討運動題材本身」、「千祈唔好再搵Iswim導演拍，成套劇變咗2.0就仆到直一直」等等。
2.搵木村拓哉做領隊
一講到冰球劇，好多人都會諗起由日本男神木村拓哉主演的日劇《冰之驕子》（Pride），不少網民更對這部劇集的主題曲《I Was Born to Love You》記憶猶新，有網民就提出建議：「搵木村啦，而家可以做領隊個角色，好似Top Gun（電影《壯志凌雲》系列）咁，正呀！」，亦有網民話：「叫埋木村客串」、「拍港版Pride」等等。咁睇，同木村撞樣嘅張繼聰，似乎有機會啵！
3.主角建議搵洪嘉豪
雖然話招募回來的冰球運動員都有機會做主角，但對於男女主角的人選，網民仍然提出了不少建議，尤其男主角就好多人都建議搵有「港版木村」之稱的歌手洪嘉豪（Kaho）！而女主角人選就有人提議搵Collar成員Candy（王家晴）擔演，至於其他冰球隊成員，就有人提議搵Stanley（邱士縉）、Ian（陳卓賢）、AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）等MIRROR成員參演，貪他們夠大隻，好適合拍運動劇，此外也有人話希望再見到「笨蕉Sir」（楊偉倫）出現在新劇中！
4.拍更多運動題材劇集
ViuTV近年先後拍攝了排球、空手道、游水、籃球等多種運動題材劇，今次更準備開拍有關冰上曲棍球的劇集，獲得不少網民讚賞，同時又提出了不少建議，例如「建議拍返套龍舟做主題」、「等睇拍舞動奇跡」、「拍返套劍撃都好喎」、「希望可以拍羽毛球，搵雪雪（香港羽毛球代表謝影雪）客串」等等。
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