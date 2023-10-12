冰上火花｜Ian因心臟問題冇得坐熱氣球 熱身賽被嫌悶場：唔知做緊乜

有三位MIRROR成員Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）主演的ViuTV新劇《冰上火花》即將在本月30日（星期一）開播，今日（10月12日）劇集率先舉行記者會，介紹劇中角色之餘，又即席進行了一場熱身賽，不過這場熱身賽竟被網民嫌棄太悶場！