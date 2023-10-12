冰上火花｜Ian因心臟問題冇得坐熱氣球 熱身賽被嫌悶場：唔知做緊乜
有三位MIRROR成員Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）主演的ViuTV新劇《冰上火花》即將在本月30日（星期一）開播，今日（10月12日）劇集率先舉行記者會，介紹劇中角色之餘，又即席進行了一場熱身賽，不過這場熱身賽竟被網民嫌棄太悶場！
《冰上火花》Ian冰場上仆親 被笑花式綁鞋帶
記者會上一眾演員都穿著全副冰球裝備上場，先是由Lokman、AK、Ian和COLLAR成員Gao（沈貞巧）輪流上場展示溜冰實力，不過Ian和Lokman在場上卻先後跌低，Ian更需要人扶起身。接受訪問時，AK和Lokman都取笑Ian是在「花式綁鞋帶」，Ian就解釋︰「首先降低大家嘅期望值先啦，同埋我好耐冇著呢對鞋，磨咗刀片，磨完之後就唔知佢好鋒利，Click住咗咁，所以刨吓冰就好啲喇，跟住就冇事啦！」
拍劇盡量拒用替身 腳踭位被磨甩皮
AK指拍完劇後已有一排無玩冰球，大家都生疏了少少，Lokman亦話因為太耐無落過冰面，所以第一下有少少緊張，不過他指大家的裝備很硬淨，所以就算跌低都無人會受傷。Ian續稱拍攝時都盡可能不用替身：「除非時間好趕急，導演話唔得啦，冇時間畀你再試，咁樣先用替身。所以嗰段時間大家都累積咗好多經驗，都進步咗好多。」而講到拍攝有冇受傷，AK就話未去到大受傷，但因為冰鞋不夠合腳，所以腳踭位置出現了甩皮的狀況。
因心臟問題冇得坐熱氣球
而講到去澳洲拍MIRROR團綜時，Ian冇份坐氫氣球，他解釋是因為有心臟健康問題，只能在地面坐住車目送隊友去坐熱氣球，AK笑言當時在能收到的高度下，都有FaceTime和拍照讓Ian「睇咗當上咗」。Ian又指小時候心臟問題比較嚴重，但長大開始做運動後，病況已改善了不少，但如果長時間工作仍會見頭暈，也不能玩一些高空活動和刺激性的機動遊戲。
戴3對耳塞都頂唔住AK噪音
AK又指行程中有兩日跟Ian同屋住，但未去到同房，並即時狂問Ian：「開唔開心呀？你睇佢幾開心，又有人煮飯你食！」Ian只回答他一句「呀！」又補充：「我帶咗3對耳塞，有用過，都頂唔住（佢啲噪音），但係OK嘅，慣㗎啦，都5年啦！」AK即時反駁指有一晚Ian都有份夜瞓：「所以（佢瞓唔著）唔關我事㗎！」
AK講Fan Club內訌問題：有人就有是非
此外提到MIRROR隊友Alton（王智德）和Edan（呂爵安）的Fan Club相繼解散，AK就表示平日也有與自己的Fan Club聯絡，亦有關心Alton和Edan，但不敢問得太深入，要待他們去解決：「其他人屋企嘅事，我哋唔方便討論，清官難審家庭事。」問到可會留意Fan Club發生內訌的問題？他回答：「我覺得辦公室政治，有人就有是非，愈多人自然愈多意見，我覺得正常嘅，最緊要搵到大家舒服嘅方法處去解決。」
熱身賽兩隊同波衫無聲進行
除了MIRROR三子同Gao上場展示溜冰實力外，記者會上還有一場熱身賽，由柯煒林（Will）、張芷澄（Christie）、朱鑑然（Kevin）、林家熙（Locker）一隊，對戰黃奕晨（Dixon）、郭爾君（Alma）、王智騫（Martin）、黃溢濠一隊，不過由於8人都著同款波衫，全程亦無旁述，令網民睇直播時怨聲載道。
網民投訴：完全唔知做緊乜
全程約6分鐘的熱身賽全程近乎無聲進行，網民紛紛投訴：「係咪弱智，兩隊著同一件衫」、「笠件反光背心都好吖，又冇旁述完全唔知做緊乜」、「唔單止係deadair，係觀眾唔知睇緊咩」、「求其講吓搞吓氣紛都好掛」、「在場係咪冇人識講波？」、「教練唔宣佈，我真係唔知邊隊贏」等，最後賽事由由阿Will一隊勝出，比數係3比0。
即睇MIRROR三子 Ian陳卓賢、Lokman 楊樂文、AK 江𤒹生訪問片段：
仲有 Ashley 林愷鈴、 Gao 沈貞巧 訪問片段：
睇埋 Will 柯煒林 、Martin 王智騫 訪問片段：
《冰上火花》故事簡介
百威（柯煒林飾）和千帆（陳卓賢飾）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城（江𤒹生飾），他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝，更組織一班有志之士，成立火花隊！
千帆卻拒絕加入火花隊，因為千帆總覺得永遠都不及哥哥...無論對冰球的熱情，甚至對哥哥女友阿Yu（林愷鈴飾〉有好感，千帆都覺得自己不夠格...
豈料，在最重要的比賽，百威功敗垂成，火花隊更從此四分五裂...
直至，千帆意外遇上陽光少女阿豆（張芷澄飾）後，燃起鬥志，決定重組火花隊，在之後更遇上百威的宿敵天城和暴風隊，火花隊再次感到無力，但同時明白熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利！火花隊誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發！
與此向時，阿Yu一直以奧運游泳選手為目標，但為了生活費而遠赴日本當模特兒。後來她回港見到不一樣的千帆，與阿豆三人陷入三角關係，三人同樣為了夢想付出，卻不能在愛情之間共存...
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