冰上火花

冰上火花｜Ian因心臟問題冇得坐熱氣球 熱身賽被嫌悶場：唔知做緊乜

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有三位MIRROR成員Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）主演的ViuTV新劇《冰上火花》即將在本月30日（星期一）開播，今日（10月12日）劇集率先舉行記者會，介紹劇中角色之餘，又即席進行了一場熱身賽，不過這場熱身賽竟被網民嫌棄太悶場！

冰上火花 今次《冰上火花》記者會出席演員有：後排左起）黃可盈Flavia）、張芷澄Christie）、楊樂文Lokman）、江𤒹生AK）、陳卓賢Ian）、柯煒林Will）、林愷鈴Ashley）、沈貞巧Gao）、郭爾君Alma），以及前排左起）林家熙Locker）、朱鑑然Kevin）、黃溢濠、黃奕晨Dixon）及王智騫Martin）。
今次《冰上火花》記者會出席演員有：（後排左起）黃可盈（Flavia）、張芷澄（Christie）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、柯煒林（Will）、林愷鈴（Ashley）、沈貞巧（Gao）、郭爾君（Alma），以及（前排左起）林家熙（Locker）、朱鑑然（Kevin）、黃溢濠、黃奕晨（Dixon）及王智騫（Martin）。（圖片來源：東方新地）
冰上火花 AK、Gao、Ian和Lokman率先輪流上場展示溜冰實力。
AK、Gao、Ian和Lokman率先輪流上場展示溜冰實力。（圖片來源：東方新地）

《冰上火花》Ian冰場上仆親 被笑花式綁鞋帶

記者會上一眾演員都穿著全副冰球裝備上場，先是由Lokman、AK、Ian和COLLAR成員Gao（沈貞巧）輪流上場展示溜冰實力，不過Ian和Lokman在場上卻先後跌低，Ian更需要人扶起身。接受訪問時，AK和Lokman都取笑Ian是在「花式綁鞋帶」，Ian就解釋︰「首先降低大家嘅期望值先啦，同埋我好耐冇著呢對鞋，磨咗刀片，磨完之後就唔知佢好鋒利，Click住咗咁，所以刨吓冰就好啲喇，跟住就冇事啦！」

冰上火花 Lokman、Ian和AK一齊接受訪問。
Lokman、Ian和AK一齊接受訪問。（圖片來源：東方新地）
冰上火花 Ian在場上一度跌低。
Ian在場上一度跌低。（圖片來源：東方新地）
冰上火花 向前仆倒在冰場上。
向前仆倒在冰場上。（圖片來源：東方新地）
冰上火花 之後被阿Will扶起身。
之後被阿Will扶起身。（圖片來源：東方新地）

拍劇盡量拒用替身 腳踭位被磨甩皮

AK指拍完劇後已有一排無玩冰球，大家都生疏了少少，Lokman亦話因為太耐無落過冰面，所以第一下有少少緊張，不過他指大家的裝備很硬淨，所以就算跌低都無人會受傷。Ian續稱拍攝時都盡可能不用替身：「除非時間好趕急，導演話唔得啦，冇時間畀你再試，咁樣先用替身。所以嗰段時間大家都累積咗好多經驗，都進步咗好多。」而講到拍攝有冇受傷，AK就話未去到大受傷，但因為冰鞋不夠合腳，所以腳踭位置出現了甩皮的狀況。

冰上火花 Ian、Lokman和AK一齊接受訪問。
Ian透露今次破了新紀錄，連踩40小時工作，早上要做團的工作，又要拍MV，之後再接住夜晚。（圖片來源：東方新地）

因心臟問題冇得坐熱氣球

而講到去澳洲拍MIRROR團綜時，Ian冇份坐氫氣球，他解釋是因為有心臟健康問題，只能在地面坐住車目送隊友去坐熱氣球，AK笑言當時在能收到的高度下，都有FaceTime和拍照讓Ian「睇咗當上咗」。Ian又指小時候心臟問題比較嚴重，但長大開始做運動後，病況已改善了不少，但如果長時間工作仍會見頭暈，也不能玩一些高空活動和刺激性的機動遊戲。

冰上火花 姜濤指今次團綜有人喊，三子就異口同聲話冇，AK更指依家大個仔好少在大家面前喊，只會躲起來偷偷地飲泣。
姜濤指今次團綜有人喊，三子就異口同聲話冇，AK更指依家大個仔好少在大家面前喊，只會躲起來偷偷地飲泣。（圖片來源：YouTube@東方新地 Oriental Sunday）

戴3對耳塞都頂唔住AK噪音

AK又指行程中有兩日跟Ian同屋住，但未去到同房，並即時狂問Ian：「開唔開心呀？你睇佢幾開心，又有人煮飯你食！」Ian只回答他一句「呀！」又補充：「我帶咗3對耳塞，有用過，都頂唔住（佢啲噪音），但係OK嘅，慣㗎啦，都5年啦！」AK即時反駁指有一晚Ian都有份夜瞓：「所以（佢瞓唔著）唔關我事㗎！」

冰上火花 Ian透露今次破了新紀錄，連踩40小時工作，早上要做團的工作，又要拍MV，之後再接住夜晚。
首次唱劇集主題曲的Ian，表示今次錄歌時比較趕急，但出來效果都OK，令他既期待又緊張。（圖片來源：ViuTV）

AK講Fan Club內訌問題：有人就有是非

此外提到MIRROR隊友Alton（王智德）和Edan（呂爵安）的Fan Club相繼解散，AK就表示平日也有與自己的Fan Club聯絡，亦有關心Alton和Edan，但不敢問得太深入，要待他們去解決：「其他人屋企嘅事，我哋唔方便討論，清官難審家庭事。」問到可會留意Fan Club發生內訌的問題？他回答：「我覺得辦公室政治，有人就有是非，愈多人自然愈多意見，我覺得正常嘅，最緊要搵到大家舒服嘅方法處去解決。」

冰上火花 AK話清官難審家庭事，所以唔方便回答有關Alton同Edan的Fan Club問題。
AK話清官難審家庭事，所以唔方便回答有關Alton同Edan的Fan Club問題。（圖片來源：東方新地）
冰上火花 AK指香港未拍過冰球運動劇，可觀性應該唔錯，但他已完成晒他的責任，收視要交畀大家。
AK指香港未拍過冰球運動劇，可觀性應該唔錯，但他已完成晒他的責任，收視要交畀大家。（圖片來源：ViuTV）

熱身賽兩隊同波衫無聲進行

除了MIRROR三子同Gao上場展示溜冰實力外，記者會上還有一場熱身賽，由柯煒林（Will）、張芷澄（Christie）、朱鑑然（Kevin）、林家熙（Locker）一隊，對戰黃奕晨（Dixon）、郭爾君（Alma）、王智騫（Martin）、黃溢濠一隊，不過由於8人都著同款波衫，全程亦無旁述，令網民睇直播時怨聲載道。

冰上火花 左起：柯煒林Will）、林家熙Locker）、黃奕晨Dixon）、張芷澄Christie）、王智騫Martin）、黃溢濠、朱鑑然Kevin）、郭爾君Alma）同屬火花隊，但戴上頭盔後分成兩小隊比賽，網民都分唔清邊個打邊個。
左起：柯煒林（Will）、林家熙（Locker）、黃奕晨（Dixon）、張芷澄（Christie）、王智騫（Martin）、黃溢濠、朱鑑然（Kevin）、郭爾君（Alma）同屬火花隊，但戴上頭盔後分成兩小隊比賽，網民都分唔清邊個打邊個。（圖片來源：東方新地）

網民投訴：完全唔知做緊乜

全程約6分鐘的熱身賽全程近乎無聲進行，網民紛紛投訴：「係咪弱智，兩隊著同一件衫」、「笠件反光背心都好吖，又冇旁述完全唔知做緊乜」、「唔單止係deadair，係觀眾唔知睇緊咩」、「求其講吓搞吓氣紛都好掛」、「在場係咪冇人識講波？」、「教練唔宣佈，我真係唔知邊隊贏」等，最後賽事由由阿Will一隊勝出，比數係3比0。

冰上火花 網民指完全分不出邊隊打邊打。
網民指同衫兼無旁述的情況下，完全分不出邊隊打邊隊。（圖片來源：FB@ViuTV）
冰上火花 記者會後阿Will都有分享同大家的合照。
記者會後阿Will都有分享同大家的合照。（圖片來源：IG@willallwailam）
冰上火花 AK就分享拍劇時的花絮照。
AK就分享拍劇時的花絮照。（圖片來源：IG@_kisang_）
冰上火花 阿Will同Martin。
阿Will同Martin。（圖片來源：東方新地）
冰上火花 林愷鈴同 Gao。
林愷鈴同 Gao。（圖片來源：ViuTV）
冰上火花 張芷澄
張芷澄（圖片來源：東方新地）
冰上火花 郭爾君
郭爾君（圖片來源：東方新地）
冰上火花 黃可盈
黃可盈（圖片來源：東方新地）

即睇MIRROR三子 Ian陳卓賢、Lokman 楊樂文、AK 江𤒹生訪問片段：

仲有 Ashley 林愷鈴、 Gao 沈貞巧 訪問片段：

睇埋 Will 柯煒林 、Martin 王智騫 訪問片段：

《冰上火花》故事簡介

百威（柯煒林飾）和千帆（陳卓賢飾）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城（江𤒹生飾），他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝，更組織一班有志之士，成立火花隊！

千帆卻拒絕加入火花隊，因為千帆總覺得永遠都不及哥哥...無論對冰球的熱情，甚至對哥哥女友阿Yu（林愷鈴飾〉有好感，千帆都覺得自己不夠格...

豈料，在最重要的比賽，百威功敗垂成，火花隊更從此四分五裂...

直至，千帆意外遇上陽光少女阿豆（張芷澄飾）後，燃起鬥志，決定重組火花隊，在之後更遇上百威的宿敵天城和暴風隊，火花隊再次感到無力，但同時明白熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利！火花隊誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發！

與此向時，阿Yu一直以奧運游泳選手為目標，但為了生活費而遠赴日本當模特兒。後來她回港見到不一樣的千帆，與阿豆三人陷入三角關係，三人同樣為了夢想付出，卻不能在愛情之間共存...

冰上火花 《冰上火花》即將於10月30日開播！
《冰上火花》即將於10月30日開播！（圖片來源：MakerVille）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、ViuTV、FB@ViuTV、IG@_kisang_、IG@willallwailam、MakerVille、YouTube@東方新地 Oriental Sunday資料或影片來源：YouTube@東方新地 Oriental Sunday

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