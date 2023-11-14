冰上火花JY｜王智騫Martin預告將有咀戲！憑《I.SWIM》成功入屋人氣急升

ViuTV原創劇《冰上火花》即將在下星期一（11/20）進入結局週，劇中飾演靚仔冰球員JY的王智騫（Martin），他在去年參演《I.SWIM》成功突圍而出，而今次再度參與運動題材劇集《冰上火花》，令人引頸以待，可是劇集播出10集，Martin戲份仍然不多，有網民大呻替Martin感到不值！