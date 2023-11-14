冰上火花JY｜王智騫Martin預告將有咀戲！憑《I.SWIM》成功入屋人氣急升
冰上火花JY｜王智騫Martin派定心丸 預告將有咀戲
對於有網民替自己戲份少而感到不值，王智騫（Martin）就大派定心丸預告自己的戲份在後頭，不過都澄清戲份不算多，他說：「其實我對《冰上火花》抱有好大期望，我並非戲份不多，而是集中在劇集中後期，大家可以拭目以待！」他又透露為了今次參演《冰上火花》，為了預防危險，他都有特意練大隻些保護自己。另外，他又大爆即將有一場咀戲，而且呢場戲將會令觀眾感覺到好震撼，他又透露這是首次拍電視劇要演的感情戲。至於咀戲的對手是誰，Martin就大賣關子。
冰上火花JY｜王智騫Martin預告第14、15集有料到！奪女演員螢幕初吻勁沾沾
冰上火花JY｜王智騫Martin因劇集而愛上冰球 與同劇演員組隊「Crew」參賽
王智騫（Martin）第二部電視劇《冰上火花》中飾演冰球員JY（黃祖賢）一角，亦是火花隊SPARKS隊員（16號），司職中鋒。Martin亦因《冰上火花》而愛上冰上曲棍球，並與同劇演員柯煒林、黃溢濠等人組成冰球隊「Crew」，參加業餘聯賽。
冰上火花JY｜王智騫Martin入行經過
王智騫畢業於中華基督教會燕京書院，及後入讀香港知專設計學院時裝設計高級文憑。因形象健康及笑容燦爛，多次獲廣告商垂青拍攝不同廣告。而憑著其俊朗外表，亦於不同品牌中擔任模特兒。2017年，王智騫獲太陽娛樂文化正式簽約成為旗下藝人及模特兒。先後在內地拍攝了不同網劇，包括《松果的萬物男友》、《手可摘星辰》、《戀上喵星人》、《世界上最動聽的你》。
冰上火花JY｜王智騫Martin首部電影與劉德華演師生
2020年，王智騫首部電影《熱血合唱團》正式上映。戲中演一名反叛學生，不但是飾演李麗珍與關禮傑的兒子，更與劉德華扮演師生。及後參與了《八個女人一台戲》，飾演鄭秀文的兒子。2021年起，王智騫開始將事業重心移回香港。並拍攝了香港網絡劇《把砒霜留給自己》其中一個單元，並與同門師姊蘇皓兒合作。
冰上火花JY｜王智騫Martin參演《I.SWIM》人氣急升
2022年，王智騫拍攝了香港首部電視劇《I SWIM》，劇中飾演學霸「程子帆」一角，獲觀眾大讚演技自然。由於劇集有大量游泳鏡頭，王智騫亦練出鋼條身形。令他成功入屋人氣急升，成為品牌新寵。在今年初出席由社交平台舉行的《香港社交媒體風雲榜》2022頒獎禮，Martin獲得時尚美妝界別的風雲人物獎項，亦是他入行以來首個獎項。在今年9月4日，Martin更獲機會與同門師弟范麒智一同主持ViuTV的綜藝節目《甜酸苦辣鮮》，節目以旅遊飲食為主題。
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