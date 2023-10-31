冰上火花

冰上火花｜Ian講比賽場上易「鎅爆喉嚨」 網民聯想起冰球選手割頸意外極心寒

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Keith
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ViuTV新劇《冰上火花》以冰上曲棍球運動作故事背景題材新穎，由於香港人普遍對該運動不太了解，因此開播前已經非常期待。男主角Ian陳卓賢在首集一開場，即提及到冰球場上容易發生的意外，其中更講起「鎅爆喉嚨」，令不少網民馬上聯想到美籍冰球選手日前在比賽中被割頸不幸亡一事，直言ViuTV簡直「神預言」而不寒而慄……

《冰上火花》首集「預言」冰球場割頸意外

《冰上火花》首播時，千帆（Ian陳卓賢 飾）向一班小朋友介紹冰球鞋的製作方式。當其中一名小朋友開口質疑千帆，笑指他將冰球鞋「燒到成隻火雞咁」，千帆便解釋道：「最後半分鐘，你就係著住呢對『火雞』，接應隊友嘅傳波，你加速，扭過晒所有人。但呢個時候，你對『火雞」甩咗出嚟，你想射波單成個人跌咗喺地…」

對手對冰鞋輾過你嗰身，鎅爆咗你喉嚨，頸動脈嗰啲血『把把聲』咁噴出嚟！

冰上火花 viutv 冰上火花
（圖片來源：ViuTV《冰上火花》截圖）
冰上火花 viutv 冰上火花 第一集已經有好多好牙煙嘅受傷場面。
第一集已經有好多好牙煙嘅受傷場面。（圖片來源：ViuTV《冰上火花》截圖）

網民聯想起日前冰球賽直播割頸亡事件

光是聽Ian的口述就已經聽到心都寒埋，該言論更令大批網民聯想起早前英國的一單冰上曲棍球嚴重事故。29歲前國家冰球聯盟（NHL）球員Adam Johnason，於本月28日的一場冰上曲棍球挑戰盃賽事中，嘗試阻截對手時被對手的冰鞋冰刀割傷頸部嚴重失血，雖然他隨即送院急救，不過最後不幸離世。不少在場或從直播目擊到悲慘一幕的球迷，都紛紛在社交平台發文悼念Adam，亦有網民指在觀戰後情緒大受影響。

冰上火花 viutv 冰上火花 Adam Johnason日前遭對手用冰鞋冰刀割頸亡。
Adam Johnason日前於比賽時遭對手的冰鞋冰刀意外割頸身亡。（圖片來源：X截圖）
冰上火花 viutv 冰上火花 意外場面被電視台直播，不少在現場和電視機前目擊意外一幕的球迷們都感到非常悲痛。
意外場面被電視台直播，不少在現場和電視機前目擊意外一幕的球迷們都感到非常悲痛。（圖片來源：IG@aevpanther）

網民越睇越心寒：凝住凝住好恐怖

ViuTV《冰上水花》早在今年4月就煞科，Ian在劇中描述的場景竟然與Adam的球賽比賽意外一模一樣，令不少網民都指ViuTV又嚟「神預言」，更有人直言看完該新聞再看該劇覺得好心寒：「岩岩出咗單新聞𠝹爆頸，而家凝住凝住好恐怖」、「諗起琴日先有個運動員被冰刀割頸」、「真係好唔老黎」等等。

冰上火花 viutv 冰上火花 《冰火水花》劇情主要描述百威柯煒林飾演）在更衣室裡意外猝死後發生的故事，令不少網民已經開始覺得好心寒！
《冰上水花》劇情主要描述百威（柯煒林飾演）在更衣室裡意外猝死後發生的故事，令不少網民已經開始覺得好心寒！（圖片來源：ViuTV《冰上火花》劇照）

《繩角》曾「預言」阿Mo事件

ViuTV劇已經不是第一次「神預言」，在去年播出的《繩角》就曾經講述到袁天就（駱振偉飾）在台上意外打死對手，之後教練魯生（梁祖堯飾）和對家教練金生（湯駿業飾）各自用不同態度去面對這件事，被網民指出劇情激似在紅館舞台上發生的MIRROR演唱會事故！

其實這部劇集《繩角》（Rope a dope）改編自小說《死角》（Dead End），據知是因為「死」字不吉利，所以決定改名。而劇集在今年5月28日已煞科，而MIRROR紅館意外事故發生在7月28日，當時舞蹈員阿Mo（李啟言）在台上被巨屏擊中嚴重受傷，至今仍在留院治療，而《繩角》中竟出現類似的台上出事劇情，連後續發展亦被指極為相似，因此被網民封為神預言！

冰上火花 viutv 冰上火花 繩角 劇中各人對白被網民指「句句有骨」。
劇中各人對白被網民指「句句有骨」。（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

大師兄被指患上PTSD

劇中大師兄袁天就在台上意外打死對手Eddie後大受打擊，更一度失蹤，眾師弟四出尋找不果，有師弟猜測他患上PTSD（創傷後遺症）。而魯生在賽前和范兆風作賭局，要拳手盡快分出勝負才能賺到更多賭金，因此在台下不停畀壓力大師兄，令他打出致命一拳，這一點也被網民指影射ViuTV為錢而趕工推出演唱會，間接導致紅館事故發生。

冰上火花 viutv 冰上火花 繩角 劇中網民狂轟明日集團，亦被指似在影射ViuTV！
劇中網民狂轟明日集團，亦被指似在影射ViuTV！（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

AK：意外嘅嘢冇人想發生

之後魯生為說服大師兄和明日集團簽約，企圖淡化事件，講出「發生咗嘅嘢冇人能夠改變，再怪責自己都冇用」、「你都要為台下嘅人負責，繼續打落去」等對白，AK江𤒹生飾演的主角歐陽駿亦有安慰大師兄說：「意外嘅嘢冇人想發生」，而對家金生就利用Eddie的死大造文章，更安排Eddie家屬由外地返港，見Eddie最後一面。之後鏡頭更見到在討論區上網民狂轟明日集團「草菅人命」、「係真正嘅殺人兇手」等，這些劇情都被指似在影射ViuTV和紅館事故。

冰上火花 viutv 冰上火花 繩角 AK安慰大師兄。
AK安慰大師兄。（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

金生、魯生被指同樣食「人血饅頭」

ViuTV高層亦同樣叫「金生」（金廣誠）、「魯生」（魯庭暉），網民紛紛指現實與劇中的「魯生」同樣冷血，而「金生」亦係同樣食「人血饅頭」，又留言表示：「又預言神劇」、「好似串返自己咁」、「偏要懶搞笑改兩個老闆名做金生魯生」、「事實啲X街老細就係咁講咗」、「迴力鏢」、「一大堆自嘲對白」等等，亦有網民指出「原著漫畫都有呢段，編劇又改得幾好」，不過原著中雖然有魯生（魯堅），但其實並無金生（金城亮）這個角色。

冰上火花 viutv 冰上火花 繩角 劇中兩間拳館「揸Fit人」，同ViuTV的「揸Fit人」一樣叫「金生」、「魯生」。
劇中兩間拳館「揸Fit人」，同ViuTV的「揸Fit人」一樣叫「金生」、「魯生」。（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
冰上火花 viutv 冰上火花 繩角 呢位係「金生」金城亮。
呢位係「金生」金城亮（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

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圖片來源：ViuTV《冰上火花》截圖及劇照、ViuTV《繩角》截圖及劇照、新傳媒照片庫

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