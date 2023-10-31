冰上火花｜Ian講比賽場上易「鎅爆喉嚨」 網民聯想起冰球選手割頸意外極心寒
《冰上火花》首集「預言」冰球場割頸意外
《冰上火花》首播時，千帆（Ian陳卓賢 飾）向一班小朋友介紹冰球鞋的製作方式。當其中一名小朋友開口質疑千帆，笑指他將冰球鞋「燒到成隻火雞咁」，千帆便解釋道：「最後半分鐘，你就係著住呢對『火雞』，接應隊友嘅傳波，你加速，扭過晒所有人。但呢個時候，你對『火雞」甩咗出嚟，你想射波單成個人跌咗喺地…」
對手對冰鞋輾過你嗰身，鎅爆咗你喉嚨，頸動脈嗰啲血『把把聲』咁噴出嚟！
網民聯想起日前冰球賽直播割頸亡事件
光是聽Ian的口述就已經聽到心都寒埋，該言論更令大批網民聯想起早前英國的一單冰上曲棍球嚴重事故。29歲前國家冰球聯盟（NHL）球員Adam Johnason，於本月28日的一場冰上曲棍球挑戰盃賽事中，嘗試阻截對手時被對手的冰鞋冰刀割傷頸部嚴重失血，雖然他隨即送院急救，不過最後不幸離世。不少在場或從直播目擊到悲慘一幕的球迷，都紛紛在社交平台發文悼念Adam，亦有網民指在觀戰後情緒大受影響。
網民越睇越心寒：凝住凝住好恐怖
ViuTV《冰上水花》早在今年4月就煞科，Ian在劇中描述的場景竟然與Adam的球賽比賽意外一模一樣，令不少網民都指ViuTV又嚟「神預言」，更有人直言看完該新聞再看該劇覺得好心寒：「岩岩出咗單新聞𠝹爆頸，而家凝住凝住好恐怖」、「諗起琴日先有個運動員被冰刀割頸」、「真係好唔老黎」等等。
《繩角》曾「預言」阿Mo事件
ViuTV劇已經不是第一次「神預言」，在去年播出的《繩角》就曾經講述到袁天就（駱振偉飾）在台上意外打死對手，之後教練魯生（梁祖堯飾）和對家教練金生（湯駿業飾）各自用不同態度去面對這件事，被網民指出劇情激似在紅館舞台上發生的MIRROR演唱會事故！
其實這部劇集《繩角》（Rope a dope）改編自小說《死角》（Dead End），據知是因為「死」字不吉利，所以決定改名。而劇集在今年5月28日已煞科，而MIRROR紅館意外事故發生在7月28日，當時舞蹈員阿Mo（李啟言）在台上被巨屏擊中嚴重受傷，至今仍在留院治療，而《繩角》中竟出現類似的台上出事劇情，連後續發展亦被指極為相似，因此被網民封為神預言！
大師兄被指患上PTSD
劇中大師兄袁天就在台上意外打死對手Eddie後大受打擊，更一度失蹤，眾師弟四出尋找不果，有師弟猜測他患上PTSD（創傷後遺症）。而魯生在賽前和范兆風作賭局，要拳手盡快分出勝負才能賺到更多賭金，因此在台下不停畀壓力大師兄，令他打出致命一拳，這一點也被網民指影射ViuTV為錢而趕工推出演唱會，間接導致紅館事故發生。
AK：意外嘅嘢冇人想發生
之後魯生為說服大師兄和明日集團簽約，企圖淡化事件，講出「發生咗嘅嘢冇人能夠改變，再怪責自己都冇用」、「你都要為台下嘅人負責，繼續打落去」等對白，AK江𤒹生飾演的主角歐陽駿亦有安慰大師兄說：「意外嘅嘢冇人想發生」，而對家金生就利用Eddie的死大造文章，更安排Eddie家屬由外地返港，見Eddie最後一面。之後鏡頭更見到在討論區上網民狂轟明日集團「草菅人命」、「係真正嘅殺人兇手」等，這些劇情都被指似在影射ViuTV和紅館事故。
金生、魯生被指同樣食「人血饅頭」
ViuTV高層亦同樣叫「金生」（金廣誠）、「魯生」（魯庭暉），網民紛紛指現實與劇中的「魯生」同樣冷血，而「金生」亦係同樣食「人血饅頭」，又留言表示：「又預言神劇」、「好似串返自己咁」、「偏要懶搞笑改兩個老闆名做金生魯生」、「事實啲X街老細就係咁講咗」、「迴力鏢」、「一大堆自嘲對白」等等，亦有網民指出「原著漫畫都有呢段，編劇又改得幾好」，不過原著中雖然有魯生（魯堅），但其實並無金生（金城亮）這個角色。
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