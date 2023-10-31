冰上火花｜Ian講比賽場上易「鎅爆喉嚨」 網民聯想起冰球選手割頸意外極心寒

ViuTV新劇《冰上火花》以冰上曲棍球運動作故事背景題材新穎，由於香港人普遍對該運動不太了解，因此開播前已經非常期待。男主角Ian陳卓賢在首集一開場，即提及到冰球場上容易發生的意外，其中更講起「鎅爆喉嚨」，令不少網民馬上聯想到美籍冰球選手日前在比賽中被割頸不幸亡一事，直言ViuTV簡直「神預言」而不寒而慄……