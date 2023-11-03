冰上火花｜寸爆明星運動員「霸住個位」疑似影射港隊歐鎧淳

ViuTV新劇《冰上火花》正在熱播中，早前就因為男主角Ian陳卓賢一出場就「神預言」美籍冰球選手日前在比賽中割頸不幸亡一事，引起網民熱議。在第4集中又疑似鬧爆明星運動員，而且對白更是句句串到爆，不少網民都認為係影射某位港隊泳隊代表……