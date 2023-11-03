冰上火花｜寸爆明星運動員「霸住個位」疑似影射港隊歐鎧淳
對白句句寸到爆 被指影射港隊歐鎧淳
ViuTV原創劇《冰上火花》第4集提及到百威女友「阿Yu」（林愷鈴 飾）獲安排與港隊泳隊隊員拍攝新廣告。不過該名隊友一見到同為港隊泳隊出身的阿Yu，就一輪嘴表達多年來的不滿。不少網民都認為對白句句都寸到爆，更指此段對白疑似影射近年泳隊、藝人兩邊撈嘅港隊代表歐鎧淳：
你操水係為咗形象，我哋操水係為咗比賽，係唔同㗎。運動員明星有幾辛苦？努力？喺人都識。其實你嗰陣游成咁，港隊都唔炒你，係因為你嗰靚樣可以幫到港隊做宣傳。你知唔知游得快過你嘅人有幾多啊？就係因為你霸住咗個位，所以佢哋入唔到港隊。游水就係游水，做明星就專心做明星。
泳隊歐鎧淳頻頻接廣告 成績差遭狂插
網民都認為該場戲是在影射31歲港隊泳隊代表歐鎧淳（Stephanie）。歐鎧淳一直有「泳壇蔡依林」之稱，曾多次代表香港參加世界性賽事，亦為多項游泳記錄保持者，早年亦曾經連續2年獲得「最佳泳員獎項」。不過近年歐鎧淳的運動員身份愈來愈糊，不但曾憑《春嬌救志明》入圍金像獎「最佳新人獎」，近年亦能經常在品牌活動和廣告中見到其身影。半隻腳踏入演藝圈的她，近年多次參加國際性比賽都只獲得「梗頸四」，經常遭網民狠插：「不如早啲退役吧啦」、「成日扮到代表港隊出戰，咁多年技術有毫無進步，乜獎都拎唔到」、「人哋主業係拍廣告」等。
被指私生活不檢點
除了成績麻麻之外，私生活方面亦緋聞多多。歐鎧淳曾與棒球員胡子彤公開認愛，不時在公開場合以運動情侶檔出現，不過4年前突然流出多張親密照，而相中人並非男友胡子彤，而是甲一女籃球員倪碧賢。最後她與胡子彤宣布3年情正式告終。不少網民都認為其私生活不太檢點，有損港隊形象。
網民留言平反：美斯都拍廣告啦
雖然網上歐鎧淳負評多多，不過亦有網民留言為其平反，認為運動員只靠運動員薪金難以維生，接廣告並不是大問題；亦有網民認為歐鎧淳在9月亞運表現不俗：「美斯都拍廣告啦」、「靚樣都係實力」、「但歐鎧淳仲係游得好快」、「亞運爭少少攞埋牌」等。
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