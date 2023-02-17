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冲遊泰國8｜「冬蔭妹」遊泰浸溫泉曬半球勁香艷 原來已升呢做人妻

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「冬蔭妹」自2017年成為「冲女郎」後開始為港人熟悉，近日胡慧冲（Roger）主持的《冲遊泰國8》在J2播出，「冬蔭妹」都有份在節目中介紹泰國的最新旅遊景點，近日一集她更「犧牲色相」，同胡慧冲享受男女共浴，大浸溫泉，畫面勁香艷！

冲遊泰國 胡慧冲同「冬蔭妹」穿上和服介紹一間日式風情酒店。
胡慧冲同「冬蔭妹」穿上和服介紹一間日式風情酒店。（圖片來源：TVB提供）

《冲遊泰國8》「冬蔭妹」浸溫泉賣日本風情

香港人一直視日本為「家鄉」，一通關即蜂擁到當地解「鄉愁」。原來泰國人「哈日」程度不輸港人，近日一集《冲遊泰國》胡慧冲同「冬蔭妹」就介紹泰國充滿日本風情的酒店、溫泉同遊園，享受泰國陽光與海灘之餘，亦可稍解思日情意。

冲遊泰國 《冲遊泰國8》現時逢星期一至五10點半在J2台播出。
《冲遊泰國8》現時逢星期一至五10點半在J2台播出。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 酒店附近有收費溫泉，「冬蔭妹」浸得非常享受。
酒店附近有收費溫泉，「冬蔭妹」浸得非常享受。（圖片來源：TVB提供）

二人戶外浸浴套房要價$1,630

首先出場的是Mayu BKK Hotel，日式庭園加上榻榻米的房間，仿如置身日本國度。全間酒店有12間房提供，最平一款收費4,000銖（約930港元），另有一款蜜月套房，提供二人戶外浸浴桶，每晚收費7,000銖（約1,630港元）。

冲遊泰國 「冬蔭妹」一上場就「犧牲色相」！
「冬蔭妹」一上場就「犧牲色相」！（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 冬蔭妹「露半球」成功搶Fo。
冬蔭妹「露半球」成功搶Fo。（圖片來源：TVB提供）

泰日式酒店大賣原來全因疫情

胡慧冲話「做戲做全套」房間電視收看的是日本電視節目、酒店膳食為日本餐。據酒店東主透露早年因為疫情，吸引到不少「哈日」泰國人光顧， 有9成房客為本地人。

冲遊泰國 「冬蔭妹」浸在大木桶內，一派悠然自得的樣子。
「冬蔭妹」浸在大木桶內，一派悠然自得的樣子。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 「冬蔭妹」話自己可以接受有限度的性感，今次她拍浸溫泉鏡頭，都有穿著肉色打底衫。
「冬蔭妹」話自己可以接受有限度的性感，今次她拍浸溫泉鏡頭，都有穿著肉色打底衫。（圖片來源：TVB提供）

收費溫泉每45分鐘$163起

如果嫌齋住酒店房未夠喉，對面有收費溫泉，每45分鐘700銖（163港元），分單木桶及供兩人用的雙木桶。最貴還有一款VIP房，分上下兩層，樓上可以做spa，樓下浸溫泉，「冬蔭妹」親身下浴，在充滿日式風情的房間。

冲遊泰國 「冬蔭妹」在充滿日式風情的房間中浸浴。
「冬蔭妹」在充滿日式風情的房間中浸浴。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 胡慧冲話已經睇慣「冬蔭妹」的性感打扮，唔會睇到流鼻血！
胡慧冲話已經睇慣「冬蔭妹」的性感打扮，唔會睇到流鼻血！（圖片來源：[email protected]_roger）

「偽日本」遊樂園玩機動遊戲

最後去到位處曼谷市周邊，一處名為Harajuku Thailand的「偽日本」遊樂園，遊客 可以換上和服在園內玩各款機動遊戲，扮去日本。

冲遊泰國 「冬蔭妹」同胡慧冲一齊暢玩「偽日本」遊樂園。
「冬蔭妹」同胡慧冲一齊暢玩「偽日本」遊樂園。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 在Harajuku Thailand內可以穿上和服玩機動遊戲。
在Harajuku Thailand內可以穿上和服玩機動遊戲。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 除了機動遊戲，園內設置不少打卡位。
除了機動遊戲，園內設置不少打卡位。（圖片來源：TVB提供）

胡慧冲穿越泰劇扮「泰古人」

另一集，「冬蔭妹」同胡慧冲為大家介紹一套在東南亞非常受歡迎的泰劇《天生一對》，之前J2都有配上廣東話播出。故事情節牽涉穿越到泰國古代，興起一陣復古打扮熱潮，當時出租衫扮「泰古人」市道非常暢旺，就好似去到日本京都，男女們都喜歡租和服行街打卡扮日本人一樣。

冲遊泰國 「冬蔭妹」同胡慧冲各自揀了款心水服飾，着住泰古服到廟宇打卡影相，居然吸引到一班西方遊客影埋一份。
「冬蔭妹」同胡慧冲各自揀了款心水服飾，着住泰古服到廟宇打卡影相，居然吸引到一班西方遊客影埋一份。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 泰劇《天生一對》興起一陣復古潮，穿上泰國古裝遊佛廟，另有一番滋味。
泰劇《天生一對》興起一陣復古潮，穿上泰國古裝遊佛廟，另有一番滋味。（圖片來源：TVB提供）

「叉燒妹」盛裝出場

除了「冬蔭妹」外，晚上仲有「叉燒妹」盛裝出場，原來她同胡慧冲會帶大家參觀「私竇」。這間位於地牢的Abandoned Mansion Bangkok格調高雅有品味，有駐場歌手、雪茄房、美酒美食應有盡有。

冲遊泰國 鍾意「唱K」的朋友，去到泰國依然有機會發揮，場內更有適合港人唱的廣東歌，「叉燒姐」可以大展歌喉。
鍾意「唱K」的朋友，去到泰國依然有機會發揮，場內更有適合港人唱的廣東歌，「叉燒姐」可以大展歌喉。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 地牢內居然有如此豪華陳設，「叉燒姐」覺得難以置信。
地牢內居然有如此豪華陳設，「叉燒姐」覺得難以置信。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國 酒吧內更設有雪茄房。
酒吧內更設有雪茄房。（圖片來源：TVB提供）

34歲「冬蔭妹」原來係泰電視台主持

「冬蔭妹」本名Phakkasupat Pecharawiwat Aomzaa，曾奪得2017年泰國「Face Of Beauty」選美冠軍，本身是泰國TNN電視台的體育節目主持，曾報過新聞，又拍過MV，及擔任過汽車模特兒。擁有33D上圍和39吋長腿的「冬蔭妹」，在成為「冲女郎」後，不時在《冲遊泰國》系列中穿著泳裝出場，去介紹泰國各式酒店泳池，今次為介紹日式溫泉，她更大膽半裸上陣！

冲遊泰國 「冬蔭妹」是《冲遊泰國》系列中的「冬蔭家族」第一個成員。
「冬蔭妹」是《冲遊泰國》系列中的「冬蔭家族」第一個成員。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 2017年「冬蔭妹」曾奪得泰國「Face Of Beauty」選美冠軍。
2017年「冬蔭妹」曾奪得泰國「Face Of Beauty」選美冠軍。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）

幫老公打理時裝生意

不過「冬蔭妹」原來已經有老公，名叫Worasak Tae，兩人已拍拖多年，並於前年結婚，現時「冬蔭妹」除了拍節目外，又主力為老公打理時裝店生意，胡慧冲更曾透露「冬蔭妹」的老公好鍾意呷醋，令網民都好擔心他今次「自肥」同「冬蔭妹」一齊浸溫泉的片段播出後，會被「冬蔭妹」老公打，更叮囑他要小心，唔好畀「冬蔭妹」穿崩走光！

冲遊泰國 「冬蔭妹」前年已升呢做人妻，嫁給了拍拖多年的男友Worasak Tae。
「冬蔭妹」前年已升呢做人妻，嫁給了拍拖多年的男友Worasak Tae。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 「冬蔭妹」經常在其社交網上公開同老公放閃。
「冬蔭妹」經常在其社交網上公開同老公放閃。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 網民都大讚「冬蔭妹」非常可愛，每次出場都好搞笑。
網民都大讚「冬蔭妹」非常可愛，每次出場都好搞笑。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 網民又讚「冬蔭妹」同胡慧冲合作多年，是最佳拍檔。
網民又讚「冬蔭妹」同胡慧冲合作多年，是最佳拍檔。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 「冬蔭妹」擁有33D上圍加上39吋長腿。
「冬蔭妹」擁有33D上圍加上39吋長腿。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 因為拍《冲遊泰國》系列，「冬蔭妹」的廣東話講得愈來愈好。
因為拍《冲遊泰國》系列，「冬蔭妹」的廣東話講得愈來愈好。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）
冲遊泰國 胡慧冲不時都會帶「冬蔭妹」來港出席活動。
胡慧冲不時都會帶「冬蔭妹」來港出席活動。（圖片來源：[email protected]_phakkasupat）

即睇《冲遊泰國8》NG片段 + 冬蔭妹浸浴「動作指導」 + 冲哥工作花絮：

網民都好擔心「冬蔭妹」入浴會穿崩！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]_roger、[email protected]_phakkasupat資料或影片來源：[email protected] wu

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