冲遊泰國8｜「冬蔭妹」遊泰浸溫泉曬半球勁香艷 原來已升呢做人妻
《冲遊泰國8》「冬蔭妹」浸溫泉賣日本風情
香港人一直視日本為「家鄉」，一通關即蜂擁到當地解「鄉愁」。原來泰國人「哈日」程度不輸港人，近日一集《冲遊泰國》胡慧冲同「冬蔭妹」就介紹泰國充滿日本風情的酒店、溫泉同遊園，享受泰國陽光與海灘之餘，亦可稍解思日情意。
二人戶外浸浴套房要價$1,630
首先出場的是Mayu BKK Hotel，日式庭園加上榻榻米的房間，仿如置身日本國度。全間酒店有12間房提供，最平一款收費4,000銖（約930港元），另有一款蜜月套房，提供二人戶外浸浴桶，每晚收費7,000銖（約1,630港元）。
泰日式酒店大賣原來全因疫情
胡慧冲話「做戲做全套」房間電視收看的是日本電視節目、酒店膳食為日本餐。據酒店東主透露早年因為疫情，吸引到不少「哈日」泰國人光顧， 有9成房客為本地人。
收費溫泉每45分鐘$163起
如果嫌齋住酒店房未夠喉，對面有收費溫泉，每45分鐘700銖（163港元），分單木桶及供兩人用的雙木桶。最貴還有一款VIP房，分上下兩層，樓上可以做spa，樓下浸溫泉，「冬蔭妹」親身下浴，在充滿日式風情的房間。
「偽日本」遊樂園玩機動遊戲
最後去到位處曼谷市周邊，一處名為Harajuku Thailand的「偽日本」遊樂園，遊客 可以換上和服在園內玩各款機動遊戲，扮去日本。
胡慧冲穿越泰劇扮「泰古人」
另一集，「冬蔭妹」同胡慧冲為大家介紹一套在東南亞非常受歡迎的泰劇《天生一對》，之前J2都有配上廣東話播出。故事情節牽涉穿越到泰國古代，興起一陣復古打扮熱潮，當時出租衫扮「泰古人」市道非常暢旺，就好似去到日本京都，男女們都喜歡租和服行街打卡扮日本人一樣。
「叉燒妹」盛裝出場
除了「冬蔭妹」外，晚上仲有「叉燒妹」盛裝出場，原來她同胡慧冲會帶大家參觀「私竇」。這間位於地牢的Abandoned Mansion Bangkok格調高雅有品味，有駐場歌手、雪茄房、美酒美食應有盡有。
34歲「冬蔭妹」原來係泰電視台主持
「冬蔭妹」本名Phakkasupat Pecharawiwat Aomzaa，曾奪得2017年泰國「Face Of Beauty」選美冠軍，本身是泰國TNN電視台的體育節目主持，曾報過新聞，又拍過MV，及擔任過汽車模特兒。擁有33D上圍和39吋長腿的「冬蔭妹」，在成為「冲女郎」後，不時在《冲遊泰國》系列中穿著泳裝出場，去介紹泰國各式酒店泳池，今次為介紹日式溫泉，她更大膽半裸上陣！
幫老公打理時裝生意
不過「冬蔭妹」原來已經有老公，名叫Worasak Tae，兩人已拍拖多年，並於前年結婚，現時「冬蔭妹」除了拍節目外，又主力為老公打理時裝店生意，胡慧冲更曾透露「冬蔭妹」的老公好鍾意呷醋，令網民都好擔心他今次「自肥」同「冬蔭妹」一齊浸溫泉的片段播出後，會被「冬蔭妹」老公打，更叮囑他要小心，唔好畀「冬蔭妹」穿崩走光！
即睇《冲遊泰國8》NG片段 + 冬蔭妹浸浴「動作指導」 + 冲哥工作花絮：
網民都好擔心「冬蔭妹」入浴會穿崩！
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