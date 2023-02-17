冲遊泰國8｜「冬蔭妹」遊泰浸溫泉曬半球勁香艷 原來已升呢做人妻

「冬蔭妹」自2017年成為「冲女郎」後開始為港人熟悉，近日胡慧冲（Roger）主持的《冲遊泰國8》在J2播出，「冬蔭妹」都有份在節目中介紹泰國的最新旅遊景點，近日一集她更「犧牲色相」，同胡慧冲享受男女共浴，大浸溫泉，畫面勁香艷！