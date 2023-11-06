冲遊泰國｜「布吉妹」大派泳裝福利 「叉燒姐」學生誘惑嘆炸雞

泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2王牌旅遊節目《Cashing Pro私人貸款呈獻︰冲遊泰國》又嚟喇！不經不覺已經來到第9輯，今晚（6日）起逢周一至周五晚十點半J2（82台）播放。共20集的節目沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺玲玲及「冬蔭家族」成員包括冬蔭妹、冬蔭哥哥、「泰版李嘉欣」的冬蔭表妹（前名「布吉妹」）及家族新成員貌似林依晨的冬蔭表姐Yan。