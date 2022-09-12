冲遊泰國｜胡慧冲介紹新女「冬蔭妹妹」熱辣辣泳裝出浴介紹靚酒店
胡慧冲被「冬蔭妹妹」笑年紀大
見到胡慧冲，當然唔少得「冲女郎」，今周出場的「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika，本周繼續為大家推介新興打卡點，其中一間中藥店改裝成的咖啡店，依泰語講法是非常「布爛」；即係懷舊，Wanmai Chotika仲即場教泰文，笑指胡慧冲是「為察那」，即係老咁解，店內不止提供即叫即沖菊花茶，還有叉燒包、燒賣食，非常特別。
泳池底飲咖啡
至於最爆的打卡點應該是「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika介紹的 KRISP Café，前身是一座佔地 8,000 呎的豪宅，地牢是藝術展館，停車場都有 2 萬呎。場內打卡位是「冇水泳池」，遊客可以在池底影相飲咖啡。
「冬蔭妹妹」每集以不同泳裝登場
胡慧冲在節目中介紹旅遊景點之餘，不忘為大家派福利。今周出場的「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika，每集以不同款式泳裝登場，胡慧冲接受訪問時話︰「泰國天氣熱咪要游水，游水咪着泳衣囉。」講到近日位處泰北的清邁，成為港人移民新熱點時，他又話︰「係呀，因為清邁生活指數實在平過曼谷，而且有種小城風味。又冇咁易塞車，最簡單機場去市中心，都係 15 分鐘車程，方便過你赤鱲角機場出旺角。而且不斷有新嘢出現，新嘅咖啡店、餐廳，好有鄉土情懷。要 fushion 同型都有。」
「冬蔭妹妹」香艷出浴
其實唔止泳裝，「冬蔭妹妹」仲會有不少香艷出浴及濕身鏡頭，胡慧冲話包保集集都派福利，叫大家拭目以待。本周稍後胡慧冲會推介於深山的 Samoeng Centre 溫泉旅館，收費平過香港 staycation，一晚收費 3,500 銖（約港幣 800 元）連早餐。如果嫌太遠離人煙，可以去清邁貨倉旅舍（The Warehouse Chiang Mai），酒店由一系列貨倉改裝成，入面儼如小社區︰藝術館、古著二手店、酒吧同教畫畫的畫室都有。
「冬蔭妹妹」IG多靚相
「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika在IG非常活躍，外形長得比較成熟穩重的她，今年1月曾po出大學畢業照片，相信她年不過三十，IG內更有不少性感照片及出席公開活動的照片，看來她亦是泰國網紅。
訪問移泰港人
第 9 集胡慧冲搵到來自香港的移民 Peter，他數年前到清邁，與朋友夾份開了檔車仔麵叫Soup Yummy，將香港獨特美食「嗱喳麵」帶到泰國。節目中 Peter 講到一年前疫情最嚴重時，晚上 9 時走上街頭沒人沒車︰「最差時間每日賣麵收入只有 2,000 銖（約港幣450 元），連自己人工都唔夠。近兩、三月市民打齊三針信心返嚟，市況開始興旺，開始收支平衡。」