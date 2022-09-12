冲遊泰國｜胡慧冲介紹新女「冬蔭妹妹」熱辣辣泳裝出浴介紹靚酒店

《冲遊泰國》在無綫J2台一周播足5晚，首播周有「冬蔭家族」的「叉燒姐」鄺玲玲打頭陣出場，與胡慧冲一起介紹芭堤雅打卡熱點，一口流利廣東話加上樣子甜美，吸引不少觀眾收看，今個星期輪到「冬蔭家族」成員「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika 出場，陪住胡慧冲介紹清邁好玩新景點。