冲遊泰國7

冲遊泰國7｜27歲混血新女「叉燒姐」鄺玲玲由香港移民泰國 擔正女一獲獎

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由「泰國通」胡慧冲（Roger）主持的旅遊節目《冲遊泰國7》近日終於開播，今輯節目搵來「叉燒姐」鄺玲玲擔任新一屆女主持，今年27歲的鄺玲玲原來是港泰混血兒，在香港出世長大，直到17歲才移民到泰國，因此講得一口流利的廣東話，在泰國出道做藝人的她，今年更升呢成為了電視劇女主角！

《冲遊泰國7》鄺玲玲 弟弟在翟道翟賣叉燒

今次新加入胡慧冲「冬蔭家族」的女主持鄺玲玲，被胡慧冲起了個外號叫「叉燒姐」，起源於她的弟弟在翟道翟開店賣叉燒，而她的泰國名叫西莉拉可（Sirilak），今年5月她也曾現身J2台，孖住胡慧冲主持《復刻古靈精怪東南亞︰泰國篇》，當時已經成功引起不少觀眾關注，大讚她好Sweet。

冲遊泰國7 《冲遊泰國》系列來到第7季，今輯加入港泰混血美女「叉燒姐」鄺玲玲，令人眼前一亮。
《冲遊泰國》系列來到第7季，今輯加入港泰混血美女「叉燒姐」鄺玲玲，令人眼前一亮。（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國7 不少網友都大讚鄺玲玲樣靚又Sweet！
不少網友都大讚鄺玲玲樣靚又Sweet！（圖片來源：TVB提供）
冲遊泰國7 「叉燒姐」這個外號胡慧冲為鄺玲玲所起，起源於她的細佬在翟道翟開店賣叉燒，胡慧冲亦有在節目中訪問其細佬。
「叉燒姐」這個外號胡慧冲為鄺玲玲所起，起源於她的細佬在翟道翟開店賣叉燒，胡慧冲亦有在節目中訪問其細佬。（圖片來源：[email protected]

大學修讀旅遊管理 精通4種語言

鄺玲玲的父親是香港人，母親則是泰國人，她在香港出世長大，直到17歲隨家人移民到泰國，因此她精通廣東話、普通話、英語和泰文4種語言。到2018年，她自孔敬大學旅遊管理學系畢業後，贏得孔敬Khao Suan Kwang小姐選美冠軍，並在翌年加入泰國第3電視台出道做藝人。

冲遊泰國7 鄺玲玲被指望落有幾分似馮盈盈。
鄺玲玲被指望落有幾分似馮盈盈。（圖片來源：[email protected]_roger）
冲遊泰國7 亦有網友封她做「泰國綾瀨遙」。
亦有網友封她做「泰國綾瀨遙」。（圖片來源：[email protected]_roger）
冲遊泰國7 鄺玲玲在香港出世和長大，因此講得一口流利的廣東話，作為港泰混血兒的鄺玲玲小時候已眼大大十分靚女。
鄺玲玲在香港出世和長大，作為港泰混血兒的她小時候已眼大大十分靚女。（圖片來源：[email protected]

首度拍攝旅遊資訊節目

鄺玲玲接受訪問時透露︰「我喺泰國三台拍嘅第一套劇叫《As Long As The Sky Has The Sun》，今次係我第一次拍旅遊資訊，感覺拍劇同拍旅遊節目好唔同。」《As Long As The Sky Has The Sun》是一部2020年泰劇，中文譯名為《直到天空迎來太陽》，她在劇中飾演的角色同樣叫Ling。

冲遊泰國7 鄺玲玲2020年憑出道作《直到天空迎來太陽》成功入屋。
鄺玲玲2020年憑出道作《直到天空迎來太陽》成功入屋。（圖片來源：TVB提供）

主演奇幻劇扮精靈

今年3月鄺玲玲更首度升呢女主角，與泰國男星維拉甘·瓦塔納坤（Mac）主演奇幻愛情劇《親愛的瑪卡莉》（Makkali The Love Tree），在劇中飾演精靈Theerak，近日她更憑這部劇集獲得「Outstanding Rising Actress」獎項。不過有網友問到她有無機會返香港發展，鄺玲玲就回答無興趣，相信將來只能夠在泰劇和胡慧冲的旅遊節目中見到她的身影。

冲遊泰國7 鄺玲玲早前首度升呢女主角，在《親愛的瑪卡莉》中飾演精靈Theerak。
鄺玲玲早前首度升呢女主角，在《親愛的瑪卡莉》中飾演精靈Theerak。（圖片來源：[email protected]
冲遊泰國7 近日鄺玲玲更憑《親愛的瑪卡莉》獲得泰國Global Star Media Awards 2022的獎項。
近日鄺玲玲更憑《親愛的瑪卡莉》獲頒發泰國Global Star Media Awards 2022的Outstanding Rising Actress獎項。（圖片來源：TVB提供）

即睇鄺玲玲《冲遊7》NG片段：

仲有鄺玲玲《復刻古靈精怪東南亞：泰國篇》拍後感：

鄺玲玲靚相合集：

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]_roger、[email protected]

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