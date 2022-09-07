冲遊泰國7｜27歲混血新女「叉燒姐」鄺玲玲由香港移民泰國 擔正女一獲獎

由「泰國通」胡慧冲（Roger）主持的旅遊節目《冲遊泰國7》近日終於開播，今輯節目搵來「叉燒姐」鄺玲玲擔任新一屆女主持，今年27歲的鄺玲玲原來是港泰混血兒，在香港出世長大，直到17歲才移民到泰國，因此講得一口流利的廣東話，在泰國出道做藝人的她，今年更升呢成為了電視劇女主角！