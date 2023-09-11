冼迪琦 啦啦隊

冼迪琦驚喜加入台灣職棒啦啦隊 撼動兩大女神地位

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現年24歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）上月正式由AKB48 Team TP畢業，隨後便立即推出個人寫真集，並在社交平台上大派福利！而最近小迪又傳來好消息，台灣職棒中信啦啦隊早前宣布小迪將加入成為「Passion Sisters」，消息一出便引起網民熱烈的討論，小迪的介紹帖文的點讚和留言更成為了五位練習生之首，可見網民們非常期待小迪的加入！

冼迪琦 啦啦隊 冼迪琦宣布加入台灣中信兄弟啦啦隊。
冼迪琦宣布加入台灣職棒中信啦啦隊。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

力撼台灣兩大啦啦隊女神

小迪剛宣布加入台灣職棒中信啦啦隊，網民們便紛紛討論小迪會否取代同隊的「一姐」峮峮，以及任職中華職棒樂天桃猿啦啦隊的人氣女神林襄。更有網民表示：「看來啦啦隊也要跟樂天拼了！」、「雖然是猿迷，但是還是祝福小迪在兄弟可以順順利利的！加油喔！！！」、「仙女君白配可愛小迪好香啊」、「這兩年啦啦隊補強比球員還猛」等等，似乎大家都非常看好小迪的發展，並認定了她新一代啦啦隊女神的地位。

冼迪琦 啦啦隊 網民直言小迪將會撼動啦啦隊女神林襄的地位。
網民直言小迪將會撼動啦啦隊女神林襄的地位。（圖片來源：IG@95_mizuki）
冼迪琦 啦啦隊 同隊的峮峮是中信兄弟啦啦隊裏的高人氣成員。
同隊的峮峮是中信兄弟啦啦隊裏的高人氣成員。（圖片來源：IG@qun_04）

初登場大獲好評 網民集氣希望轉正

小迪已於前天起連續兩天在台灣職棒中信啦啦隊的應援台上亮相，網民不僅大讚她「下衣失蹤」的打扮十分吸睛，而到場的粉絲亦表示：「整個熱區的攝影師大大們都為之瘋狂了！」，「希望能看到小迪穿中信的經典黃衣服！」，更有不少網民留言為小迪打氣，希望她能轉正成為台灣職棒中信啦啦隊的一員！

冼迪琦 啦啦隊 小迪的甜美笑容讓在場的攝影師為之瘋狂。
小迪的甜美笑容讓在場的攝影師為之瘋狂。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 小迪「下衣失蹤」的裝扮大受好評。
小迪「下衣失蹤」的裝扮大受好評。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 即使是普通的服裝仍不擋小迪的好身材。
即使是普通的服裝仍不擋小迪的好身材。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 不少網民希望小迪能成功轉正成為中信兄弟啦啦隊的一員。
不少網民希望小迪能成功轉正成為台灣職棒中信啦啦隊的一員。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

「馬國明養女」冼迪琦返港跳萌舞 經典比堅尼look一睇再睇！

現年24歲的「馬國明養女」冼迪琦（小迪）身材出眾，推出個人寫真集《在你心迪》開售銷情理想，反應熱烈。小迪亦相當勤力，為報答大家，晒出多張寫真花絮照！仲有個好消息，小迪近日返港見大家了！

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦日前正式從組合AKB48 Team TP中正式畢業。
冼迪琦日前正式從組合AKB48 Team TP中正式畢業。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

冼迪琦返港跳萌舞

小迪近日返回香港，她在IG分享於機場的起舞影片，近日去了西貢街頭大跳萌舞，又去了迪士尼樂園玩，行程緊密！網民紛紛大讚小迪相當可愛，收獲唔少讚好。

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦近日又於西貢街頭大跳萌舞。
冼迪琦近日又於西貢街頭大跳萌舞。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 非常可愛！
非常可愛！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪上演出水芙蓉

小迪曾擔心寫真集賣不出「原本還很擔心銷量🌝結果你們都很捧場！」於是為報答大家，晒出多張寫真花絮照，她還指「這次的拍攝去了宜蘭的#川湯春天♨️很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉」。照片中，小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉，不少網民表示睇到流鼻血！

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 小迪穿手工編織藍色比基尼，在風呂上演出水芙蓉
小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 網民表示睇到流鼻血！
網民表示睇到流鼻血！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

連環「比堅尼轟炸」應有盡有

小迪連日來在IG連環「比堅尼轟炸」，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，引起網民關注！小迪仲自爆呢套黑色比堅尼的小秘密：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。網民紛紛表示：「小迪的辣無法抵擋」、「沒有抵抗力的類型」、「小迪好正」

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 小迪仲自爆：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。
小迪仲自爆：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有
清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

水着Look曬蜜桃臀

小迪在IG公開自己去玩水的片段，穿上比堅尼的她站在泳池中央跟住音樂跳舞，大展青春可人的一面！之後她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀，令大批網民睇到噴血：「畢業後也太解放了吧」、「大癲」、「大家再看請去買寫真集看，這些其實不能免費看太多」。

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 小迪公開自己去玩水的片段。
小迪公開自己去玩水的片段。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀！
她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

寫真盛惠799台幣

冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。
冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 預購開放幾個小時就已經售罄！
預購開放幾個小時就已經售罄！（圖片來源：pcstore官網）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 官網中公開多張未公開過的預覽圖。
官網中公開多張未公開過的預覽圖。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 極震撼！
極震撼！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 畫面非常唯美。
畫面非常唯美。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 可愛性感兼備！
可愛性感兼備！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 濕身照都有。
濕身照都有。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

宣布推出首本個人寫真集

現年24歲的冼迪琦於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，因此又有「馬國明養女」的稱號，樣貌甜美的她早前宣布推出首本個人寫真集《在你心迪》，她在Instagram公開寫真預覽照，僅穿上白色喱士內衣的冼迪琦舉高雙手撫摸頭髮，並側身回頭望著鏡頭，性感得來又不失清純的味道，引起大批網民留言：「等了這麼久就是在等這一天」、「太性感了吧」、「又性感又漂亮」。不過依然有粉絲對於冼迪琦突然改變風格大感失望：「不要走性感路線啊！」、「就算媽媽說可以但還是不可以！！！！」

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦激罕以超性感形象示人，一班粉絲看到熱血沸騰！
冼迪琦激罕以超性感形象示人，一班粉絲看到熱血沸騰！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 可愛風格的照片少女味滿瀉！
可愛風格的照片少女味滿瀉！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

超破格暗黑造型令網民噴血

冼迪琦昨晚再公開另一張寫真預覽照，她屈膝坐在地上挑戰出道以來的性感極限，穿上中間開了一個大窿的黑色內衣，以超嫵媚眼神望實鏡頭大騷傲人身材，與向來走清純路線的她形象極大反差，令大批網民留言表示舉手投降：「這是免費可以看的東西嗎」、「噴血」、「這是一向認識的小迪嗎？！」、「太辣了吧」。

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 在IG公開超噴血造型！
在IG公開超噴血造型！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 間中才會小露性感。
間中才會小露性感。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

網民大讚寫真好抵買

雖然未公開寫真的預購詳情，但冼迪琦的寫真集在網上已經反應好好，不少網民都表示已經準備好金錢準備大手購入，更有網民將最近同樣出寫真集的阿冰和嘉盈相比，大讚冼迪琦的寫真有齊各種風格，相比起來更加抵買！

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 阿冰 第一次 《小薯茄》成員阿冰又有新搞作，往北海道拍攝人生第一本寫真集《Blue Blue Blue》。
《小薯茄》成員阿冰的第一本寫真集《Blue Blue Blue》以文青風格為主，盛惠$380。（圖片來源：大會提供）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈日前染了粉紅色頭髮。
嘉盈推出「圖文並茂散文集」《KAYING’s Wordings》。（圖片來源：IG@kaaying219）

4歲出道做童星 曾拍30部劇

1999年出生的小迪，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《學警狙擊》、《烈火雄心3》、《巨輪》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣、田蕊妮及胡杏兒等女演員的童年版。要數到最為人印象深刻的不得不提她在《律政新人王II》中的演出，憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉。

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 相信大家一定認得呢個小妹妹！
相信大家一定認得呢個小妹妹！（圖片來源：TVB影片截圖）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 更先後在2017和2018年客串《愛．回家之開心速遞》。
小迪先後在2017和2018年客串《愛．回家之開心速遞》。（圖片來源：TVB影片截圖）

新歌做Center

小迪於18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前名）一期生徵選，並於2018年3月成為正式成員。以TPE48成員身份出道三個月後即參加AKB48世界選拔總選舉，但最終並未進入圈內（當年的前三甲為松井珠理奈、須田亞香里和宮脇咲良）。同年8月，小迪身為AKB48 Team TP組合正式成員參與首場公開表演，並先後推出六首單曲，更於今個月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center，算是在畢業之前送給粉絲的最後禮物，令不少粉絲更感不捨。

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 小迪將會於下月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center。
小迪即將從TPE48中畢業。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 未知小迪之後會否重操故業，再回TVB拍劇呢？
未知小迪之後會否重操故業，再回TVB拍劇呢？ （圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

純天然外貌攻海外

2017年小迪毅然衝出香港，追逐明星夢，參加了TPE48第一期生徵選，並在2018年正式成員，及後由TPE48改組成立的AKB48 Team TP正式亮相，冼迪琦以正式成員身份參與首場公演，2019年她曾因違反成員行為條例被暫停活動，有傳是因為違反戀愛禁令，不過基於在停權期間「行為良好」而「放監」，2021年曾與近期爆hit兼爆乳的林襄合作主持節目《要去哪裡玩》，一張經典的二人合照，近日出土，小迪被網民驚呼將林襄完全比下去！

冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦 小迪曾因為違犯禁令被停權，後來行為良好才被解放。
小迪曾因為違犯禁令被停權，後來行為良好才被解放。（圖片來源：AKB@fb）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦 當年與林襄主持節目，化行妝的她將與素顏林襄合照放上story，被網民笑指顏值差太遠。
當年與林襄主持節目，化行妝的她將與素顏林襄合照放上story，被網民笑指顏值差太遠。（圖片來源：台灣節目影片截圖）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 林襄如今已成為台灣最高的女神之一。
林襄如今已成為台灣最高的女神之一。（圖片來源：IG@95_mizuki）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦 莊錠欣變樣變到唔認得，但小迪中學時期素顏與現時化行妝樣貌差別不大，可以話係純天然。
小迪中學時期素顏與現時化行妝樣貌差別不大，可以話係純天然。（圖片來源：pockydic_akb48teamtp@ig）
冼迪琦 啦啦隊 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦 雖然長期在外地發展，但她的instagram內仍有唔少在香港拍下的舊照。
雖然長期在外地發展，但她的instagram內仍有唔少在香港拍下的舊照。（圖片來源：pockydic_akb48teamtp@ig）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp、IG@95_mizuki、IG@qun_04

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