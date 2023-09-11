冼迪琦驚喜加入台灣職棒啦啦隊 撼動兩大女神地位

現年24歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）上月正式由AKB48 Team TP畢業，隨後便立即推出個人寫真集，並在社交平台上大派福利！而最近小迪又傳來好消息，台灣職棒中信啦啦隊早前宣布小迪將加入成為「Passion Sisters」，消息一出便引起網民熱烈的討論，小迪的介紹帖文的點讚和留言更成為了五位練習生之首，可見網民們非常期待小迪的加入！