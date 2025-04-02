冼迪琦回顧拍TVB劇經歷 未成年拍大尺度劇情：點都會驚㗎嘛！
冼迪琦 大爆3、4歲入行原因
講到入行做童星的經過，小迪表示自己人由3、4歲左右就開始拍電視劇，阿J講到坊間有兩個說法，其中一個說她是參加《殘酷一叮》入行，另一個說法則是她的父母是電視台的員工，小迪就親證第二個說法才是真相，並笑指自己當時仲未夠年齡去參加《殘酷一叮》。
7、8歲要拍大尺度劇情「點都會驚㗎」
其中最誇張一個經驗是飾演某角色的童年，要在劇中演出被侵犯的情節，當時她只有7、8歲，對拍攝現場的一切還懵懵懂懂。她坦言，當年完全不清楚發生什麼事，只記得導演簡單交代：「陣間拍就得，你唔使驚，因為唔會真係有咩事發生。」然而，拍攝過程中卻要求她表現出驚恐的情緒，這對年幼的她來說是一大挑戰。她笑言：「嘩，好難嘅演技！你叫我唔好驚，但我內心好衝突。」
然後到正式拍攝時，一個男演員需要「壓下來」的動作，雖然沒有任何不當行為，但對一個小女孩來說仍難免感到害怕。她回憶道：「點都會驚㗎嘛，但嗰陣時我好自然咁反應，導演就話『Good take』，一次就搞掂。」這段經歷讓她對自己的臨場反應留下深刻印象。
獲劉松仁主動叫食拖羅壽司
談及拍攝中最難忘的回憶，小迪又提到在劇集《魚躍在花見》中飾演一個女孩，負責旁觀別人製作壽司。當時，資深演員劉松仁見她看得入神，便問：「你要唔要食一嚿？」隨即遞給她一塊拖羅壽司。她興奮地說：「嘩，好正啊！我真係食咗一嚿拖羅。」拍攝現場更有贊助商提供大量壽司，「花之戀一百件、拖羅卷一萬件」，讓她在等待拍攝時忍不住不停品嚐。她笑言，當時還有些擔心導演會責罵，但劉松仁主動開口邀請她吃，化解了她的顧慮。「如果有人問我係咪偷食，我會話：『松哥叫我食㗎！』」
而提到在2008年《律政新人王II》與馬國明合作，讓小迪至今仍感到興奮，自這部劇集後，大家就叫她「馬國明養女」。她透露，拍劇時曾「搞亂」攝影器材，例如調整鏡頭焦距和放大畫面。她回想：「嗰陣時細個，佢哋唔會怪我。」這些經歷播出後，同學和老師的反應也讓她印象深刻，老師甚至稱讚：「你係咪拍嗰個？我有睇啊，好叻啊！」
曾應徵小薯茄因1事未能面試
小迪的童年拍攝經歷不僅是她演藝生涯的起點，也成為她日後加入偶像團體的動力。她坦言，受日本團體AKB48偶象宮脇咲良啟發，後來參加AKB48 Team TP的選拔，開啟另一段人生旅程。她更提到自己曾經應徵小薯茄幕前，亦有收到小薯茄的回信，但因為時間上未能配合，最終沒有參加到面試，令阿J忍不住重重一「唉」！
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