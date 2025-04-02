冼迪琦回顧拍TVB劇經歷 未成年拍大尺度劇情：點都會驚㗎嘛！

現年26歲的台灣啦啦隊成員冼迪琦（小迪）是TVB童星出身，曾經有「馬國明養女」的稱號，早前她上小薯茄節目《蕃茄薯仔TALK》做嘉賓，就分享了她在童年時期參與TVB劇集拍攝的經歷，其中講到最令她印象深刻的，竟然是在未成年時就要拍大尺度劇情！