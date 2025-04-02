冼迪琦回顧拍TVB劇經歷 未成年拍大尺度劇情：點都會驚㗎嘛！

最新娛聞
東方新地

廣告

現年26歲的台灣啦啦隊成員冼迪琦（小迪）是TVB童星出身，曾經有「馬國明養女」的稱號，早前她上小薯茄節目《蕃茄薯仔TALK》做嘉賓，就分享了她在童年時期參與TVB劇集拍攝的經歷，其中講到最令她印象深刻的，竟然是在未成年時就要拍大尺度劇情！

冼迪琦 大爆3、4歲入行原因

講到入行做童星的經過，小迪表示自己人由3、4歲左右就開始拍電視劇，阿J講到坊間有兩個說法，其中一個說她是參加《殘酷一叮》入行，另一個說法則是她的父母是電視台的員工，小迪就親證第二個說法才是真相，並笑指自己當時仲未夠年齡去參加《殘酷一叮》。

冼迪琦 冼迪琦親證自己冇參加《殘酷一叮》。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
冼迪琦親證自己冇參加《殘酷一叮》。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
冼迪琦 小迪2003年已開始做童星出道，！（圖片來源：TVB）
小迪2003年已開始做童星出道，！（圖片來源：TVB）

7、8歲要拍大尺度劇情「點都會驚㗎」

其中最誇張一個經驗是飾演某角色的童年，要在劇中演出被侵犯的情節，當時她只有7、8歲，對拍攝現場的一切還懵懵懂懂。她坦言，當年完全不清楚發生什麼事，只記得導演簡單交代：「陣間拍就得，你唔使驚，因為唔會真係有咩事發生。」然而，拍攝過程中卻要求她表現出驚恐的情緒，這對年幼的她來說是一大挑戰。她笑言：「嘩，好難嘅演技！你叫我唔好驚，但我內心好衝突。」

然後到正式拍攝時，一個男演員需要「壓下來」的動作，雖然沒有任何不當行為，但對一個小女孩來說仍難免感到害怕。她回憶道：「點都會驚㗎嘛，但嗰陣時我好自然咁反應，導演就話『Good take』，一次就搞掂。」這段經歷讓她對自己的臨場反應留下深刻印象。

冼迪琦 小迪憶述小時候曾拍攝被姦劇情，令她印象深刻。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
小迪憶述小時候曾拍攝被姦劇情，令她印象深刻。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
冼迪琦 當時她是飾演一個受侵犯女生的童年版。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
當時她是飾演一個受侵犯女生的童年版。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）

獲劉松仁主動叫食拖羅壽司

談及拍攝中最難忘的回憶，小迪又提到在劇集《魚躍在花見》中飾演一個女孩，負責旁觀別人製作壽司。當時，資深演員劉松仁見她看得入神，便問：「你要唔要食一嚿？」隨即遞給她一塊拖羅壽司。她興奮地說：「嘩，好正啊！我真係食咗一嚿拖羅。」拍攝現場更有贊助商提供大量壽司，「花之戀一百件、拖羅卷一萬件」，讓她在等待拍攝時忍不住不停品嚐。她笑言，當時還有些擔心導演會責罵，但劉松仁主動開口邀請她吃，化解了她的顧慮。「如果有人問我係咪偷食，我會話：『松哥叫我食㗎！』」

而提到在2008年《律政新人王II》與馬國明合作，讓小迪至今仍感到興奮，自這部劇集後，大家就叫她「馬國明養女」。她透露，拍劇時曾「搞亂」攝影器材，例如調整鏡頭焦距和放大畫面。她回想：「嗰陣時細個，佢哋唔會怪我。」這些經歷播出後，同學和老師的反應也讓她印象深刻，老師甚至稱讚：「你係咪拍嗰個？我有睇啊，好叻啊！」

冼迪琦 冼迪琦憑着在《律政新人王II》飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉（圖片來源：TVB）
冼迪琦憑着在《律政新人王II》飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉（圖片來源：TVB）
冼迪琦 冼迪琦早前仲重遇「養父馬國明」，創造出17年後世紀合照！（圖片來源：大會提供）
冼迪琦早前仲重遇「養父馬國明」，創造出17年後世紀合照！（圖片來源：大會提供）
冼迪琦 2017和2018年期間，小迪更先後客串過《愛回家》。（圖片來源：TVB）
2017和2018年期間，小迪更先後客串過《愛回家》。（圖片來源：TVB）
冼迪琦 小迪中學時期素顏與現時化行妝樣貌差別不大，可以話係純天然。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
小迪中學時期素顏與現時化行妝樣貌差別不大，可以話係純天然。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

曾應徵小薯茄因1事未能面試

小迪的童年拍攝經歷不僅是她演藝生涯的起點，也成為她日後加入偶像團體的動力。她坦言，受日本團體AKB48偶象宮脇咲良啟發，後來參加AKB48 Team TP的選拔，開啟另一段人生旅程。她更提到自己曾經應徵小薯茄幕前，亦有收到小薯茄的回信，但因為時間上未能配合，最終沒有參加到面試，令阿J忍不住重重一「唉」！

冼迪琦 阿J為錯失同小迪成為同事的機會而重重一嘆。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
阿J為錯失同小迪成為同事的機會而重重一嘆。（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
冼迪琦 小迪自2018年加入AKB48 Team TP，到2023年畢業。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
小迪自2018年加入AKB48 Team TP，到2023年畢業。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 2023年開始，小迪加入了台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊熱情姊妹，成為啦啦隊成員。（圖片來源：IG@diccc0213）
2023年開始，小迪加入了台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊熱情姊妹，成為啦啦隊成員。（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦 小迪仲即席表演啦啦隊應援曲！（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
小迪仲即席表演啦啦隊應援曲！（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
冼迪琦 （圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）
（圖片來源：YouTube@Pomato 小薯茄）

去片：

冼迪琦 小迪仲不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@diccc0213）
小迪仲不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦 冼迪琦近日推出新寫真集，靚相亦獲網民留言激讚。（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦近日推出新寫真集，靚相亦獲網民留言激讚。（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦 （圖片來源：G@diccc0213）
（圖片來源：G@diccc0213）
冼迪琦 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 （圖片來源：IG＠diccc0213）
（圖片來源：IG＠diccc0213）
冼迪琦 小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 網民表示睇到流鼻血！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
網民表示睇到流鼻血！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

撰文：東方新地圖片來源：IG@diccc0213、IG@pockydic_akb48teamtp、TVB、YouTube@Pomato 小薯茄資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 