冼迪琦攻台做啦啦隊女神人氣超強勁 唇印卡炒至XX萬嚇親本人！
冼迪琦唇印卡炒至XX萬超驚人
近日有位網民在社交平台曬出一張購物平台截圖，圖中正是冼迪琦所在嘅啦啦隊推出嘅小卡，該小卡更被標註為「獨一無二 1 of 1唇印訊息情書簽名卡」，而下方所顯示嘅價格更係炒至$149,000台幣（約3.5萬港幣），及已有60次出價，令發文者都忍唔住直言：「小迪這競標價很驚人喔！不過知道結局會是甚麼……」
而此張天價唇印卡更發文更引來小迪本人留言「…」加驚訝表情符號，似乎都被極高炒價嚇親！
冼迪琦唇印卡成交價引熱議
而冼迪琦嘅呢張天價唇印卡嘅競標就已於昨晚（2日）結束，最後得標價格更升至$171,000台幣（約4.1萬港幣），而出價次數亦增至72次。
唔少網民更留言熱議小迪嘅極高人氣：「這也有點太高了，丹妃的2.5萬就被收走了」、「唉…我只收邊邊，是別人五倍以上價格」、「人氣真的好高」、「這個價格是真愛了」、「小迪的人氣應該很快能成為隊中top了」等等。
冼迪琦水著照露纖腰極震撼 網民瘋狂留言大讚世一福利！
現年26歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）被封「香港首席美少女」，近日在IG曬出多張水著照福利，短短一小時內便獲得超過萬個讚好，更獲大批網民留言力讚！
小迪夏日企劃水著照引爆網絡
在最新的夏日企劃中，小迪大方展示了她的纖腰和豐滿上圍，這些照片一經發布，立即在網絡上引起轟動。她那迷人的笑容和充滿活力的形象，讓無數粉絲為之瘋狂，紛紛表示對她的喜愛。
在討論區中，網民們紛紛轉載小迪的照片，對她讚不絕口，真係堅．香港首席美少女。亦有網民表示：「條腰又幼，又有睇開足球，又識打FIFA（《EA Sport FC》）。」這顯示了小迪不僅外表吸引，更有著與眾不同的個人魅力。小迪的粉絲們對她的企劃照片充滿期待，希望能夠看到更多她的水著造型。「扮架妹又得扮台妹又得 正」「最x正就係虎牙」
小迪加盟中信兄弟啦啦隊
從AKB48 Team TP畢業後，小迪迅速加入了中華職棒中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉著她那可愛的外表和充滿活力的性格，小迪在啦啦隊中迅速崛起，成為了眾多球迷的焦點。雖然小迪的主要發展舞台在台灣，但她在香港也擁有一大批忠實粉絲。她不僅在香港參加了多次宣傳活動，還拍攝了廣告，其星途被看好為無限廣闊。