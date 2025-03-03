冼迪琦攻台做啦啦隊女神人氣超強勁 唇印卡炒至XX萬嚇親本人！

26歲冼迪琦（小迪）自細由童星出身，曾參與唔少TVB劇集嘅小迪更有「馬國明養女」嘅稱號！冼迪琦2023年宣布加入台灣職業棒球隊中信兄弟啦啦隊「Passion Sister」，攻台後小迪人氣keep住高企，近日更有網民在社交平台曬出炒至天價嘅小迪唇印卡，就連本人都被超驚人價格嚇親！