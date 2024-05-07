冼迪琦 小迪

冼迪琦代言瘋狂「賣大包」 連環烏身倒奶畫面超震撼

最新娛聞
cloud

廣告

現年25歲的冼迪琦（小迪）自去年宣布從AKB48 Team TP畢業後，便投身台灣職棒中信啦啦隊成為人氣成員之一。而人氣強勁的冼迪琦同樣十分受香港廣告商的青睞，日前冼迪琦就在社交平台分享了自己的最新代言，當中震撼的畫面更睇到大家瘋狂畀like……

冼迪琦瘋狂「賣大包」超吸睛

冼迪琦日前分享了自己的最新代言，片中她以紫色低胸bra top出鏡，雖然就咁睇唔算特別，但係就有不少烏身倒奶大騷震撼身材的畫面！冼迪琦連環「賣大包」的代言獲網民激讚：「點解睇咁多次個廣告都唔知講咩嘅」「呢個廣告拍得非常有水準」「未試過一個廣告可以睇咁耐」「其實keep住飛嘅畫面都可以」

冼迪琦 小迪 冼迪琦的新代言早前釋出。（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦的新代言早前釋出。（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦 小迪 冼迪琦在廣告中以低胸bra top上陣。（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦在廣告中以低胸bra top上陣。（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦 小迪 冼迪琦仲連環「賣大包」！（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦仲連環「賣大包」！（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦 小迪 冼迪琦是不少廣告商的新寵兒。（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦是不少廣告商的新寵兒。（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦 小迪 冼迪琦的廣告更獲唔少網民激like！（圖片來源：IG@funkifinance）
冼迪琦的廣告更獲唔少網民激like！（圖片來源：IG@funkifinance）

冼迪琦化身無敵「小腰精」水著照狂吸過萬Like 網民竟嫌妝太濃出事！

現年25歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）被封「香港首席美少女」，近日在IG曬出多張水著照福利，短短一小時內便獲得超過萬個讚好！

小迪夏日企劃水著照引爆網絡

在最新的夏日企劃中，小迪大方展示了她的纖腰和豐滿上圍，這些照片一經發布，立即在網絡上引起轟動。她那迷人的笑容和充滿活力的形象，讓無數粉絲為之瘋狂，紛紛表示對她的喜愛。

冼迪琦 小迪 小迪大方展示了她的纖腰和豐滿上圍，這些照片一經發布，立即在網絡上引起轟動（圖片來源：ig＠diccc0213）
小迪大方展示了她的纖腰和豐滿上圍，這些照片一經發布，立即在網絡上引起轟動（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 她那迷人的笑容和充滿活力的形象，讓無數粉絲為之瘋狂，紛紛表示對她的喜愛（圖片來源：ig＠diccc0213）
她那迷人的笑容和充滿活力的形象，讓無數粉絲為之瘋狂，紛紛表示對她的喜愛（圖片來源：ig＠diccc0213）

網民意見兩極：堅．香港首席美少女vs妝太濃撞樣SoChing

在討論區中，網民們紛紛轉載小迪的照片，對她讚不絕口，真係堅．香港首席美少女。亦有網民表示：「條腰又幼，又有睇開足球，又識打FIFA（《EA Sport FC》）。」這顯示了小迪不僅外表吸引，更有著與眾不同的個人魅力。小迪的粉絲們對她的企劃照片充滿期待，希望能夠看到更多她的水著造型。「扮架妹又得扮台妹又得 正」「最x正就係虎牙」

不過有網民就認為呢輯新相小迪妝太濃，睇落無咁自然，仲話有啲撞樣COLLAR前成員soching！「其實係P圖問題，執得唔夠對稱」「可能係妝容問題，個樣好唔自然」「個樣好似唔同咗，依家成日soching咁」

冼迪琦 小迪 網民話小迪換個妝撞樣COLLAR前成員soching（圖片來源：ig＠soching_nat、ig＠diccc0213）
網民話小迪換個妝撞樣COLLAR前成員soching（圖片來源：ig＠soching_nat、ig＠diccc0213）

小迪加盟中信兄弟啦啦隊

從AKB48 Team TP畢業後，小迪迅速加入了中華職棒中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉著她那可愛的外表和充滿活力的性格，小迪在啦啦隊中迅速崛起，成為了眾多球迷的焦點。雖然小迪的主要發展舞台在臺灣，但她在香港也擁有一大批忠實粉絲。她不僅在香港參加了多次宣傳活動，還拍攝了廣告，其星途被看好為無限廣闊。

一齊睇小迪靚相：

冼迪琦 小迪 從AKB48 Team TP畢業後，小迪迅速加入了中華職棒中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉著她那可愛的外表和充滿活力的性格，小迪在啦啦隊中迅速崛起，成為了眾多球迷的焦點（圖片來源：ig＠diccc0213）
從AKB48 Team TP畢業後，小迪迅速加入了中華職棒中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉著她那可愛的外表和充滿活力的性格，小迪在啦啦隊中迅速崛起，成為了眾多球迷的焦點（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 小迪寫真一出即引爆男網民！（圖片來源：ig＠diccc0213）
小迪寫真一出即引爆男網民！（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）
冼迪琦 小迪 （圖片來源：ig＠diccc0213）
（圖片來源：ig＠diccc0213）

撰文：東方新地圖片來源：IG@funkifinance

熱門文章

 