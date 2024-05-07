冼迪琦代言瘋狂「賣大包」 連環烏身倒奶畫面超震撼

現年25歲的冼迪琦（小迪）自去年宣布從AKB48 Team TP畢業後，便投身台灣職棒中信啦啦隊成為人氣成員之一。而人氣強勁的冼迪琦同樣十分受香港廣告商的青睞，日前冼迪琦就在社交平台分享了自己的最新代言，當中震撼的畫面更睇到大家瘋狂畀like……

