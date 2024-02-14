25歲冼迪琦打機片「褲子失蹤」曬白滑長腿 生日再送靚相福利！

現年25歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）自從加入台灣中信兄弟啦啦隊成為練習生，一直忙過不停，昨日（13日）係佢嘅25歲生日，她在IG曬出多張長腿福利答謝大家的祝福。不過講到長腿福利，當然唔少得日前一段新片，小迪曬長腿Look在客廳打機，下裝疑似消失，睇到網民流鼻血！