冼迪琦 打機

25歲冼迪琦打機片「褲子失蹤」曬白滑長腿 生日再送靚相福利！

最新娛聞
Keith

廣告

現年25歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）自從加入台灣中信兄弟啦啦隊成為練習生，一直忙過不停，昨日（13日）係佢嘅25歲生日，她在IG曬出多張長腿福利答謝大家的祝福。不過講到長腿福利，當然唔少得日前一段新片，小迪曬長腿Look在客廳打機，下裝疑似消失，睇到網民流鼻血！

冼迪琦打機片「褲子失蹤」曬白滑長腿

冼迪琦一向樣靚身材正，近日拍攝一條打機宣傳片，小迪真係誠意十足，穿上大件T恤坐在梳化上打機，褲子疑似消失不見，一雙白滑長腿展現觀眾眼前，爭啲走光，輕鬆吸近2萬like！

網民大讚：「我的目光離不開小迪」「小迪好漂亮呀」「著返條褲先啦」。不過，有部份眼利網民更關心冼迪琦膝蓋現瘀傷：「個膝頭損晒。」

冼迪琦 打機 小迪穿上大件T恤坐在梳化上打機，褲子疑似消失不見！
小迪穿上大件T恤坐在梳化上打機，褲子疑似消失不見！（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦 打機 打機打到好投入！
打機打到好投入！（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦 打機 仲叫人睇吓佢件衫！
仲叫人睇吓佢件衫！（圖片來源：IG@diccc0213）
冼迪琦 打機 岩岩過完25歲嘅小迪，再曬靚腿福利！
岩岩過完25歲嘅小迪，再曬靚腿福利！（圖片來源：IG@diccc0213）

小迪上演出水芙蓉

小迪曾擔心寫真集賣不出「原本還很擔心銷量🌝結果你們都很捧場！」於是為報答大家，晒出多張寫真花絮照，她還指「這次的拍攝去了宜蘭的#川湯春天♨️很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉」。照片中，小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉，不少網民表示睇到流鼻血！

冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 小迪穿手工編織藍色比基尼，在風呂上演出水芙蓉
小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 網民表示睇到流鼻血！
網民表示睇到流鼻血！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

連環「比堅尼轟炸」應有盡有

小迪連日來在IG連環「比堅尼轟炸」，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，引起網民關注！小迪仲自爆呢套黑色比堅尼的小秘密：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。網民紛紛表示：「小迪的辣無法抵擋」、「沒有抵抗力的類型」、「小迪好正」

冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 小迪仲自爆：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。
小迪仲自爆：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有
清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

水着Look曬蜜桃臀

小迪在IG公開自己去玩水的片段，穿上比堅尼的她站在泳池中央跟住音樂跳舞，大展青春可人的一面！之後她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀，令大批網民睇到噴血：「畢業後也太解放了吧」、「大癲」、「大家再看請去買寫真集看，這些其實不能免費看太多」。

冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 小迪公開自己去玩水的片段。
小迪公開自己去玩水的片段。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀！
她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

寫真盛惠799台幣

冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！

冼迪琦 打機 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。
冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@diccc0213、IG@pockydic_akb48teamtp

熱門文章

 