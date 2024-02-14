25歲冼迪琦打機片「褲子失蹤」曬白滑長腿 生日再送靚相福利！
冼迪琦打機片「褲子失蹤」曬白滑長腿
冼迪琦一向樣靚身材正，近日拍攝一條打機宣傳片，小迪真係誠意十足，穿上大件T恤坐在梳化上打機，褲子疑似消失不見，一雙白滑長腿展現觀眾眼前，爭啲走光，輕鬆吸近2萬like！
網民大讚：「我的目光離不開小迪」「小迪好漂亮呀」「著返條褲先啦」。不過，有部份眼利網民更關心冼迪琦膝蓋現瘀傷：「個膝頭損晒。」
小迪上演出水芙蓉
小迪曾擔心寫真集賣不出「原本還很擔心銷量🌝結果你們都很捧場！」於是為報答大家，晒出多張寫真花絮照，她還指「這次的拍攝去了宜蘭的#川湯春天♨️很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉」。照片中，小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉，不少網民表示睇到流鼻血！
連環「比堅尼轟炸」應有盡有
小迪連日來在IG連環「比堅尼轟炸」，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，引起網民關注！小迪仲自爆呢套黑色比堅尼的小秘密：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。網民紛紛表示：「小迪的辣無法抵擋」、「沒有抵抗力的類型」、「小迪好正」
水着Look曬蜜桃臀
小迪在IG公開自己去玩水的片段，穿上比堅尼的她站在泳池中央跟住音樂跳舞，大展青春可人的一面！之後她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀，令大批網民睇到噴血：「畢業後也太解放了吧」、「大癲」、「大家再看請去買寫真集看，這些其實不能免費看太多」。
寫真盛惠799台幣
冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！