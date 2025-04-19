冼迪琦林襄黑絲OL裝上陣狂派福利 寫真超火辣照公開搶fo到爆！
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26歲冼迪琦（小迪）2023年加入台灣職業棒球隊中信兄弟嘅啦啦隊後，便將發展重心移至當地，出名樣靚身材正嘅冼迪琦更在台灣成功收獲高人氣！冼迪琦早前更再度推出寫真集，日前現身台灣綜藝節目宣傳嘅小迪仲以黑絲OL裝上陣，孖同為啦啦隊女神嘅林襄狂派福利！
冼迪琦黑絲騷美腿險走光
冼迪琦日前現身台灣綜藝節目《威廉沈歡樂送》，小迪更以一身貼身OL裝配黑絲出鏡，大騷S型曲線！小迪在節目中仲瘋狂派福利，除咗要以黑絲上陣用腳打字之外，仲應節目主持人要求，大玩「水上芭蕾」動作。不過小迪身穿嘅小短裙就似乎唔太方便做動作，幾乎每次抬腿都徘徊在走光邊緣！
林襄出盡力性感狂撼冼迪琦
林襄亦同樣以OL裝示人，火辣上陣力撼冼迪琦爭「性感OL選美大賽」嘅冠軍。林襄除咗大方騷美腿用腳打字外，仲對住鏡頭落力曬長腿兼放電，最終成功以一票之差險勝冼迪琦。
冼迪琦寫真超大尺度照曝光
冼迪琦在節目嘅最後送上剛推出嘅寫真集畀主持人，而在旁嘅林襄仲超興奮介紹當中全裸騷背出鏡嘅照片，超大尺度照嚇到主持人都忍唔住表示：「超級恐怖，你怎麼會這樣。」不過小迪就表示寫真係走日系唯美風，所以整體其實都唔算太火辣。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@威廉沈歡樂送資料或影片來源：原文刊於新假期