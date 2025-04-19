冼迪琦林襄黑絲OL裝上陣狂派福利 寫真超火辣照公開搶fo到爆！

26歲冼迪琦（小迪）2023年加入台灣職業棒球隊中信兄弟嘅啦啦隊後，便將發展重心移至當地，出名樣靚身材正嘅冼迪琦更在台灣成功收獲高人氣！冼迪琦早前更再度推出寫真集，日前現身台灣綜藝節目宣傳嘅小迪仲以黑絲OL裝上陣，孖同為啦啦隊女神嘅林襄狂派福利！