24歲冼迪琦「出水芙蓉」身材Fit到漏 迫爆上圍完勝其他女主持
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現年24歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）自從加入台灣中信兄弟啦啦隊成為練習生，一直忙過不停，加上她亦有在綜藝節目亮相，曝光率非常高。小迪早前在網絡節目《懿想天開》與一眾閨密享受奢華跨年之旅，更大騷傲人上圍，睇到網民流鼻血！
冼迪琦無邊際泳池大騷世界級身材
冼迪琦與主持人阿樂、李懿在高雄豪飲豪食，打邊爐又豪嘆貴價酒店。其中最吸睛當然是小迪在無邊際泳池嶄露世界級身材，小迪上半身露出迫爆上圍，呢一招出水芙蓉，夠晒震撼眼球！
小迪爆新年工作大計
三位靚女在泳池邊有講有笑，仲分享新一年工作大計。小迪透露希望可以從啦啦隊練習生升為正式生，又希望綜藝節目長做長有。
網民激讚冼迪琦福利：太狠了
冼迪琦亦在社交平台晒出私家泳衣福利：「收看了最新一集的 #懿想天開 了嗎？ 我們的閨密奢華跨年之旅 跟著懿想到處玩 又能拍美照 好幸福唷！」不少網民激讚：「太狠了太狠了」、「一早眼睛吃冰淇淋 好喜歡」、「誠意十足的小迪」、「小迪有放福利喔，不錯不錯!!」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：YouTube圖片、IG@diccc0213