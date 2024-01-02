24歲冼迪琦「出水芙蓉」身材Fit到漏 迫爆上圍完勝其他女主持

現年24歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）自從加入台灣中信兄弟啦啦隊成為練習生，一直忙過不停，加上她亦有在綜藝節目亮相，曝光率非常高。小迪早前在網絡節目《懿想天開》與一眾閨密享受奢華跨年之旅，更大騷傲人上圍，睇到網民流鼻血！