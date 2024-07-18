冼迪琦被指做「厭惡性職業」遭「噁心人」包圍 神回應獲網民激讚

追星熱潮近年再度在香港興起，許多粉絲都不惜花費大量金錢和時間去支持他們的偶像，近日有位自稱新手coser的港女於Threads貼出多張追星族的照片，並認為做偶像是厭惡性的職業，結果引來相中的偶像冼迪琦和Lolly Talk成員Ahyo親自落場回應！

