冼迪琦被指做「厭惡性職業」遭「噁心人」包圍 神回應獲網民激讚
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追星熱潮近年再度在香港興起，許多粉絲都不惜花費大量金錢和時間去支持他們的偶像，近日有位自稱新手coser的港女於Threads貼出多張追星族的照片，並認為做偶像是厭惡性的職業，結果引來相中的偶像冼迪琦和Lolly Talk成員Ahyo親自落場回應！
冼迪琦等偶像被港女批做厭惡性職業 要畀噁心嘅人包圍
最近，一位自稱新手coser的港女於Threads上發布了數張追星族的照片，涉及的粉絲團包括冼迪琦、Lolly Talk和COLLAR等。該港女對追星族的外貌表示厭惡，並發文稱：「覺得做偶像係厭惡性職業，日日都要畀啲咁噁心嘅人包圍，辛苦你哋了！」之後又補充：「其實我唔係要求靚仔先畀追星，但起碼你唔好臭唔好油頭粉面，半年冇剪頭髮咁！」
這篇po文引起了網民熱烈討論，許多人批評發帖者挑起爭議：「唔係靚仔就係噁心？你都onxx」、「x 你根本引流量」、「追個星都要俾人po大頭上嚟恥笑，喺香港做人真係好辛苦」、「其實9成8成只係普通人，未去到嘔心掛？」，亦有網民表示認同：「咁都冇計㗎，靠佢哋課金呀嘛！」、「做得呢分工就預左架啦」、「每份工作背後都有佢嘅辛酸地方」、「係份辛苦嘅職業」等，
冼迪琦挺身而出護粉絲：唔覺得支持我嘅人噁心
面對網民的批評，童星出身並曾是台灣女團AKB48 Team TP成員的冼迪琦，決定站出來為粉絲辯護，她在評論中回應：「Hello，我係你第一張圖片上，一位你口中嘅偶像，我想話你知，我唔覺得支持我嘅人噁心，亦都唔覺得偶像係厭惡性職業， 當有人願意欣賞你、支持你嘅時候，你就會明白呢份動力係有幾大。」
冼迪琦的話語贏得了眾多網友的讚賞，認為她是一位稱職的偶像，公正地回應了批評，並擁有高情商。此外，也有粉絲在此時表達對小迪的愛慕，稱她是自己的動力來源：「小迪又靚又好身材又高EQ！gfable」、「小廸人美心善」、「情人如若冼迪琦」等。
Ahyo@Lolly Talk：互相支持鼓勵先令彼此變得更加好
Lolly Talk成員郭曉妍Ahyo都有現身回應，表示不認同該港女的說法，她認為Lolly Talk與粉絲之間是互相支持和鼓勵，形容：「佢哋會因為鍾意我哋而覺得驕傲，我哋都會因為佢哋而想去做得更加好！」
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：threads＠tszchingcos_junior, IG@yokhyo_, ig＠diccc0213資料或影片來源：原文刊於NewMonday