冼迪琦痛哭認「好笨」 誤信視訊失守 雙重私隱全流出？直言最擔心一件事

前TVB童星冼迪琦昨日在社交平台Threads發文訴苦，透露自己遇上電話騙案並中伏，更因為過分信任對方而交出大量個人資料。現年27歲的冼迪琦坦言感到非常後悔，擔心騙徒會利用她的資料製作AI分身進行不法行為，情況令人擔憂。