冼迪琦痛哭認「好笨」 誤信視訊失守 雙重私隱全流出？直言最擔心一件事
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前TVB童星冼迪琦昨日在社交平台Threads發文訴苦，透露自己遇上電話騙案並中伏，更因為過分信任對方而交出大量個人資料。現年27歲的冼迪琦坦言感到非常後悔，擔心騙徒會利用她的資料製作AI分身進行不法行為，情況令人擔憂。
冼迪琦中伏交出回鄉證圖像
冼迪琦表示收到自稱「政府機構」的來電，對方聲稱收到報案指有人以她的名義及電話號碼進行詐騙活動，並主動提出協助她以「視訊報案」方式處理事件。冼迪琦在帖文中坦承「我就傻傻地相信了」，其後騙徒透過Facetime與她視像通話，期間她向對方展示了回鄉證、姓名、香港手提電話號碼、台灣地址，甚至連自己的圖像和聲音等重要個人資訊都一併洩露。
冼迪琦公開呼籲勿信AI分身
意識到事態嚴重後，冼迪琦隨即在社交平台發文承認自己的錯誤，並在帖文中寫道「我真的好笨」表達懊悔之情。由於擔心騙徒會利用她提供的個人資料製作AI分身進行詐騙或其他不當行為，冼迪琦特別公開呼籲大眾「請大家不要相信任何有可能用AI做出來的『我』」，希望能夠提醒粉絲和公眾提高警覺，避免受騙。
冼迪琦童星出身轉戰台灣發展
冼迪琦於2003年以童星身份出道，在TVB期間參與過30多部劇集演出，其中包括在《律政新人王II》中飾演馬國明的養女角色，另外亦曾擔任宣萱、鍾嘉欣等知名女藝人的童年角色。其後她選擇轉至台灣發展演藝事業，曾經加入AKB48姊妹團體AKB48 Team TP，近年則專注擔任啦啦隊女孩工作，並推出個人寫真集，在台灣娛樂圈發展相當平穩。
網民建議冼迪琦盡快報案
冼迪琦的遭遇曝光後，不少網友在留言區表達關心和安慰，但同時亦提出實用建議協助她處理後續問題。網民普遍建議她應該盡快向警方報案，並且立即更換所有相關證件，包括回鄉證和其他身份證明文件。部分網友更認為情況嚴重，建議冼迪琦考慮搬遷住址以策安全，避免騙徒利用已取得的台灣地址資料進行進一步的不法行為。
資料或影片來源：原文刊於新假期