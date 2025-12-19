冼迪琦頻頻自稱「香港首席美少女」惹爭議 親自解畫爆5年前真相
小迪頻頻自稱香港首席美少女惹爭議
小迪女大十八變後轉戰台灣發展，先後加入女團AKB48 Team TP及成為「中信兄弟」啦啦隊Passion Sisters成員，憑住Fit爆身材在台港兩地大受歡迎。近期她頻頻返港參與不同項目，包括月前的《墨魚遊戲2》，又為HOY TV拍攝新節目《100樣可能》。雖然事業發展順利，但她在IG發文時經常加上「香港首席美少女」這個hashtag，令不少網民感到疑惑。有網民更直接開post討論：「我同意小迪冼迪琦係幾靚同cute，但見到佢成日tag自己做『#香港首席美少女』，好似有啲太自信，Over咗，定係呢個tag背後係有啲咩故事？」
冼迪琦親自解畫稱號源自連登討論區
面對網民質疑，小迪並沒有迴避爭議，反而親自留言解釋這個稱號的真正來源。她透露這個稱號並非自己「自封」，而是源自連登討論區的網民創作。小迪回覆指：「一開始差唔多五年前，喺連登見到有人開始用，所以我就借嚟用下啫😝😝」原來早在五年前已經有連登網民開始用這個稱號來形容她，她只是「借嚟用吓」而已。
小迪無懼爭議繼續使用爭議稱號
雖然經過一輪熱議，但小迪似乎完全不受影響，在近日的新帖文中仍然保留「#香港首席美少女」這個hashtag，顯示她對這個稱號相當堅持。事實上，不少粉絲都在留言區力撐她絕對擔得起這個稱號，認為她的外貌和身材確實配得上「香港首席美少女」的美譽。有粉絲留言表示：「小迪真係好靚，呢個稱號佢絕對擔得起！」亦有支持者認為既然稱號源自網民創作，她使用並無不妥。
網民意見兩極化討論持續發酵
對於小迪的解釋，網民反應相當兩極化。支持者認為既然稱號源自連登網民，她使用理所當然，更讚賞她敢於面對爭議的態度。不過亦有網民認為即使稱號源自他人，但經常使用仍然顯得過份自信。有網民留言：「就算係人哋俾嘅稱號，但成日用都係有啲Over啦。」亦有人質疑：「連登真係有人咁叫佢？定係佢自己講？」討論持續發酵，令小迪再次成為網民熱議焦點。