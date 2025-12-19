冼迪琦頻頻自稱「香港首席美少女」惹爭議 親自解畫爆5年前真相

前TVB童星冼迪琦（小迪）近年在台灣發展得如魚得水，憑住甜美樣貌及火辣身材成功吸納大批粉絲。不過她在社交平台發文時經常標籤自己為「香港首席美少女」，竟然引起網民質疑過份自信，更有人開post討論這個稱號是否太過「Over」。面對爭議，小迪親自現身解畫，揭露這個稱號背後的真正來源，原來並非自封而是有特別故事。