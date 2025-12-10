冼迪琦拍香港節目 帶愛犬濕身戲水 基隆神秘寵物池曝光
HOY TV全新生活雜誌式節目《100樣可能》正式開播，節目以「觀察 × 體驗 × 故事」為核心主軸，從香港出發走向全世界，探索生活中的無限可能。節目設有五個主要主題，包括「好好地救你屋企」、「品味研究部」、「排隊關注組」、「跟風不如跟人」及「一城一故事」，全方位展現不同生活方式和文化體驗。主持人冼迪琦帶著愛犬遠赴台灣基隆拍攝，更在當地與毛孩一同濕身戲水。畫面中小迪與愛犬在天然泳池中盡情玩樂，溫馨互動令人心動，背後拍攝過程更是充滿驚喜。
冼迪琦帶愛犬基隆戲水畫面曝光
冼迪琦為拍攝《100樣可能》節目，特意帶著愛犬前往台灣基隆和平島取景。她選擇了當地一座專為毛孩設計的天然「寵物專用池」，這個寵物友善的度假天堂提供各種尺寸的寵物救生衣租借服務，讓不善游泳的小狗也能安心下水。小迪與愛犬在池中盡情戲水，畫面溫馨動人，展現了人寵之間的深厚感情。
基隆和平島寵物天堂設施完善
基隆和平島的寵物專用池成為小迪此次拍攝的重點場地，這裡不僅提供天然的戲水環境，更有完善的配套設施。除了各尺寸寵物救生衣租借服務外，活動結束後還設有淋浴設備，讓人寵都能清爽返家。這種貼心周到的安排，讓不少寵物主人都能放心帶著毛孩前來享受水上樂趣，成為台灣寵物友善旅遊的典型代表。
網民大讚人寵互動超溫馨
節目播出後，網民對小迪與愛犬的互動畫面反應熱烈。有觀眾留言「睇到都想帶自己隻狗狗去玩」，亦有人大讚「小迪同狗狗嘅感情真係好好」。不少寵物主人更表示想效法小迪，計劃帶著毛孩到基隆體驗這個寵物友善的戲水天堂，認為這種人寵共樂的活動非常有意義。
