冼迪琦拍香港節目 帶愛犬濕身戲水 基隆神秘寵物池曝光

HOY TV全新生活雜誌式節目《100樣可能》正式開播，節目以「觀察 × 體驗 × 故事」為核心主軸，從香港出發走向全世界，探索生活中的無限可能。節目設有五個主要主題，包括「好好地救你屋企」、「品味研究部」、「排隊關注組」、「跟風不如跟人」及「一城一故事」，全方位展現不同生活方式和文化體驗。主持人冼迪琦帶著愛犬遠赴台灣基隆拍攝，更在當地與毛孩一同濕身戲水。畫面中小迪與愛犬在天然泳池中盡情玩樂，溫馨互動令人心動，背後拍攝過程更是充滿驚喜。

冼迪琦帶愛犬基隆戲水畫面曝光

冼迪琦為拍攝《100樣可能》節目，特意帶著愛犬前往台灣基隆和平島取景。她選擇了當地一座專為毛孩設計的天然「寵物專用池」，這個寵物友善的度假天堂提供各種尺寸的寵物救生衣租借服務，讓不善游泳的小狗也能安心下水。小迪與愛犬在池中盡情戲水，畫面溫馨動人，展現了人寵之間的深厚感情。

基隆和平島寵物天堂設施完善

基隆和平島的寵物專用池成為小迪此次拍攝的重點場地，這裡不僅提供天然的戲水環境，更有完善的配套設施。除了各尺寸寵物救生衣租借服務外，活動結束後還設有淋浴設備，讓人寵都能清爽返家。這種貼心周到的安排，讓不少寵物主人都能放心帶著毛孩前來享受水上樂趣，成為台灣寵物友善旅遊的典型代表。

網民大讚人寵互動超溫馨

節目播出後，網民對小迪與愛犬的互動畫面反應熱烈。有觀眾留言「睇到都想帶自己隻狗狗去玩」，亦有人大讚「小迪同狗狗嘅感情真係好好」。不少寵物主人更表示想效法小迪，計劃帶著毛孩到基隆體驗這個寵物友善的戲水天堂，認為這種人寵共樂的活動非常有意義。

冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
冼迪琦 100樣可能 （圖片來源：HOYTV）
圖片來源：HOYTV資料或影片來源：原文刊於新假期

