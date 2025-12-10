冼迪琦拍香港節目 帶愛犬濕身戲水 基隆神秘寵物池曝光

HOY TV全新生活雜誌式節目《100樣可能》正式開播，節目以「觀察 × 體驗 × 故事」為核心主軸，從香港出發走向全世界，探索生活中的無限可能。節目設有五個主要主題，包括「好好地救你屋企」、「品味研究部」、「排隊關注組」、「跟風不如跟人」及「一城一故事」，全方位展現不同生活方式和文化體驗。主持人冼迪琦帶著愛犬遠赴台灣基隆拍攝，更在當地與毛孩一同濕身戲水。畫面中小迪與愛犬在天然泳池中盡情玩樂，溫馨互動令人心動，背後拍攝過程更是充滿驚喜。