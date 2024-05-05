冼迪琦化身無敵「小腰精」水著照狂吸過萬Like 網民竟嫌妝太濃出事！
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現年25歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）被封「香港首席美少女」，近日在IG曬出多張水著照福利，短短一小時內便獲得超過萬個讚好！
小迪夏日企劃水著照引爆網絡
在最新的夏日企劃中，小迪大方展示了她的纖腰和豐滿上圍，這些照片一經發布，立即在網絡上引起轟動。她那迷人的笑容和充滿活力的形象，讓無數粉絲為之瘋狂，紛紛表示對她的喜愛。
網民意見兩極：堅．香港首席美少女vs妝太濃撞樣SoChing
在討論區中，網民們紛紛轉載小迪的照片，對她讚不絕口，真係堅．香港首席美少女。亦有網民表示：「條腰又幼，又有睇開足球，又識打FIFA（《EA Sport FC》）。」這顯示了小迪不僅外表吸引，更有著與眾不同的個人魅力。小迪的粉絲們對她的企劃照片充滿期待，希望能夠看到更多她的水著造型。「扮架妹又得扮台妹又得 正」「最x正就係虎牙」
不過有網民就認為呢輯新相小迪妝太濃，睇落無咁自然，仲話有啲撞樣COLLAR前成員soching！「其實係P圖問題，執得唔夠對稱」「可能係妝容問題，個樣好唔自然」「個樣好似唔同咗，依家成日soching咁」
小迪加盟中信兄弟啦啦隊
從AKB48 Team TP畢業後，小迪迅速加入了中華職棒中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉著她那可愛的外表和充滿活力的性格，小迪在啦啦隊中迅速崛起，成為了眾多球迷的焦點。雖然小迪的主要發展舞台在臺灣，但她在香港也擁有一大批忠實粉絲。她不僅在香港參加了多次宣傳活動，還拍攝了廣告，其星途被看好為無限廣闊。
一齊睇小迪靚相：
圖片來源：ig＠soching_nat、ig＠diccc0213資料或影片來源：原文刊於NewMonday