冼靖峰 亞洲超星團

冼靖峰剖白1年前拎「沙士」講笑被全城鬧爆 直認有迷失 心態改變全因1件事

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亞洲超星團》開播了一段時間，其中香港代表丁子朗（Karl）和冼靖峰（Archie）較受關注，近日冼靖峰接受媒體訪問，談到參加選秀原因，更重提去年拿沙士講笑被轟風波的感受。

冼靖峰回應1年前「沙士死剩種」言論：用咗好長嘅時間去沉澱

在2022年1月時，冼靖峰在網上開Live演唱時，口出狂言「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，隨即引來各方鬧爆，人氣急跌！事過境遷，再問他如何審視當日行為，他亦表示已反省過錯，更坦言一定有迷失，「都用咗好長嘅時間去沉澱，咁呢一段時間我都諗咗好多嘢，甚至心態上我都有調整。」在這段時間，他透露得到不少前輩教導，使心態上愈來愈正面，「愈來愈覺得睇清楚自己需要啲咩嘢去令到自己進步。」

冼靖峰 亞洲超星團 在2022年1月時，冼靖峰在網上開Live演唱時，口出狂言「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，隨即引來各方鬧爆，人氣急跌！事過境遷，再問他如何審視當日行為，他亦表示已反省過錯，更坦言一定有迷失。
在2022年1月時，冼靖峰在網上開Live演唱時，口出狂言「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，隨即引來各方鬧爆，人氣急跌！事過境遷，再問他如何審視當日行為，他亦表示已反省過錯，更坦言一定有迷失。（圖片來源：IG@archie_sin）

冼靖峰為1原因決心做idol

另一方面，有網友更覺得冼靖峰參加《亞洲超星團》是想洗底，在失言風波後尋找另一事業出路，他亦剖白參加《亞洲超星團》真正原因，他指初時沒打算要參賽，加上不擅長跳舞，不過直至到比賽截止報名前，他坦言想尋求突破：「重新去玩一個比賽一個選秀，嚟磨練自己」。

冼靖峰 亞洲超星團 不過直至到比賽截止報名前，他坦言想尋求突破：「重新去玩一個比賽一個選秀，嚟磨練自己」。
不過直至到比賽截止報名前，他坦言想尋求突破：「重新去玩一個比賽一個選秀，嚟磨練自己」。（圖片來源：IG@archie_sin）

舞技差被嘲似「機械人」

不少網友恥笑冼靖峰舞技差似「機械人」，他都有惡補特訓，搵老師去加強基本功。」對於網民一面倒的評價，冼靖峰早前在台慶親回應：「都唔係比人笑咁簡單，我自己都笑自己」，又表示：「其實我睇翻當時嘅直拍，都覺得好好笑，真係跳到好似機械人咁」，直程笑埋網民個份！而冼靖峰對於網民們對自己的嘲笑亦十分睇得開，更表示：「從唔同嘅評論當中搵到自己一啲缺點，咁我自己睇都覺得唔得啦」

冼靖峰 亞洲超星團 亞洲超星團 丁子朗 冼靖峰跳舞時超生硬的動作和表情控制都被網民狠批。
冼靖峰跳舞時超生硬的動作和表情控制都被網民狠批。（圖片來源：YouTube@亞洲超星團 ASIA SUPER YOUNG）

冼靖峰正能量滿滿 20字剖白做藝人心態

對於選秀過後的種種成長，冼靖峰表示開始理性看待不同意見，又指「可能他們大家都係有他們嘅standpoint，有他們嘅reason，有他們嘅rationale，但係當我們明白咗佢背後嘅原因之後，其實兩個都可以係啱㗎。」

他又指在比賽中最大得著是覺得賺到心態上怎樣做藝人，包括調整心態，在不同時候遇到低潮或者高潮時，學習怎樣去調整自己心態。「我點樣去令到我自己處於一個最好嘅狀態，去喺舞台上表演畀大家睇。」

冼靖峰 亞洲超星團 他又指在比賽中最大得著是覺得賺到心態上怎樣做藝人，包括調整心態，在不同時候遇到低潮或者高潮時，學習怎樣去調整自己心態。
他又指在比賽中最大得著是覺得賺到心態上怎樣做藝人，包括調整心態，在不同時候遇到低潮或者高潮時，學習怎樣去調整自己心態。（圖片來源：IG@archie_sin）

冼靖峰失言重溫：嘲笑03年出生學員「沙士死剩種」

2022年1月，一班聲夢學員冼靖峰（Archie）、林智樂（Felix）、蔡愷穎（Lolita）和詹天文（Windy）在網上開Live演唱，席間Felix帶起有關眾人年紀話題，指現場有三個世代的人，Felix仲話：「我同蔡愷穎都係03年。」點知1998年出生的Archie聽完突然口出狂言：

「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」

其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬，而蔡愷穎則打圓場說：「講呢啲？」雖然及後冼靖峰已知衰嘗試補鑊說：「講笑講笑，哈哈。」但Felix似乎仍未能回過神來，只回答：「我load唔到，都唔係差好遠啫。」

冼靖峰 亞洲超星團 聲夢冼靖峰攞沙士講笑被轟 知衰認錯：對唔住！自己唔夠成熟
《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）1998年出生，沙士爆發當年5歲，竟失言嘲笑03年出生學員為「沙士死剩種」。（圖片來源：IG@archie_sin）
冼靖峰 亞洲超星團 聲夢冼靖峰攞沙士講笑被轟 知衰認錯：對唔住！自己唔夠成熟
冼靖峰日前與一班星夢學員詹天文、蔡愷穎及林智樂一起在網上開Live演唱。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）
冼靖峰 亞洲超星團 聲夢冼靖峰攞沙士講笑被轟 知衰認錯：對唔住！自己唔夠成熟
在直播節目上，冼靖峰竟然嘲笑2003年出生學員林智樂及蔡愷穎是「沙士死剩種」。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）
冼靖峰 亞洲超星團 冼靖峰言論一出，其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬。
冼靖峰言論一出，其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）

冼靖峰知衰 直播尾聲認錯降溫

而冼靖峰的失言已經被網友聽入心，紛紛留言炮轟他拿沙士來講笑，更有網友直言感到憤怒！而該集節目之後亦被揪起，在YouTube頻道下架處理。事件連日發酵，冼靖峰於1月27日在同一頻道再次開Live演唱，今次的成員除了有緋聞女友詹天文外，其餘嘉賓則換上姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和何智樂（Rock）。到直播的尾聲，冼靖峰一臉凝重說：「想講聲對唔住，因為上一個Live講咗啲唔應該講嘅說話，因為我哋學員之前有時講嘢私下會有啲誇張，但係有啲嘢唔應該講就唔應該講，好對唔住！講咗啲唔應該講嘅說話，知道自己唔夠成熟，以後談吐舉止會更加成熟。」

冼靖峰 亞洲超星團 聲夢冼靖峰攞沙士講笑被轟 知衰認錯：對唔住！自己唔夠成熟
冼靖峰昨晚（27/1）在同一頻道再次開Live演唱，今次的成員除了有緋聞女友詹天文外，其餘嘉賓則換上姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和何智樂（Rock）。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）
冼靖峰 亞洲超星團 到直播的尾段，冼靖峰為自己失言公開認錯。
到直播尾段，冼靖峰為自己的失言公開認錯。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）

亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@archie_sin、YouTube@亞洲超星團 ASIA SUPER YOUNG、YouTube@All About Music 愛爆音樂

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