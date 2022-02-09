冼靖峰失言惹軒然大波 Do姐語重心長訓話：你唔好再重蹈覆轍
《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）早前在直播節目指03年出生的學員是「沙士死剩種」，事件引起軒然大波，除了被網民狂批外，連帶3HK亦即時與他割席。日前Archie接受鄭裕玲（Do姐）訪問到商台作客，更被Do姐當面訓話。
Do姐︰唔好再重蹈覆轍
無綫《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）早前同林智樂、詹天文等參與網上直播音樂會，席間Archie爆出一句︰「03年？即係沙士死剩種呀？係咪呀？」，事件引起軒然大波，除了被網民狂批外，連邀請過他出席活動的電訊公司亦急發聲明割席。事後Archie自覺失言，在社交網發道歉信，表示會深切反省。而日前Archie到商台作客，接受鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》訪問，宣傳他的第一首個人單曲《一個人的幸運》。對於失言一事，Do姐在節目上語重心長教導Archie：「希望你真係買到個教訓啦，因為你發生過事，啲人會Mon住你，所以你真係唔好再重蹈覆轍。」
Archie：經一事長一智
而Do姐亦呼籲大家多多包涵Archie：「睇住呢個小朋友，啱啱入行，唔夠一年，都有成長空間同過程，的確係講得唔啱，亦都有出嚟道歉，係一個大嘅教訓，以後講嘢都係諗過先、過濾過先，希望聽眾、觀眾，小朋友長大一定係有過程，唔好成日咬住佢呢樣嘢唔放。」而Archie則說：「自己知呢啲嘢唔應該開玩笑，當下自己講完都打咗個突，真係覺得自己講錯。我覺得經一事長一智，知道自己要好好做事、好好做人。」Archie又指對自己好失望：「頭一兩日真係好唔開心，對自己好失望，但同時又覺得唔可以氣餒，唔可以因為發生咗事而唔再做呢一行。經過咗一啲時間，覺得自己經過今次教訓之後，自己有進步有改善，觀眾有一日會睇到。」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]商業電台、[email protected]_do_cheng、[email protected]_sin、[email protected]口水多過浪花影片來源：[email protected]商業電台
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