冼靖峰失言惹軒然大波 Do姐語重心長訓話：你唔好再重蹈覆轍

《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）早前在直播節目指03年出生的學員是「沙士死剩種」，事件引起軒然大波，除了被網民狂批外，連帶3HK亦即時與他割席。日前Archie接受鄭裕玲（Do姐）訪問到商台作客，更被Do姐當面訓話。