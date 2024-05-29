冼靖峰拍劇不忘唱歌望開紅館騷 自失言後汲取教訓但仍堅持1件事
冼靖峰 承諾參加更多公益活動
冼靖峰之前曾在直播中失言，指03年出世的人是「沙士死剩種」，冼靖峰在訪問中坦承自己的錯誤，並表示要勇敢面對問題，從中學習，不可逃避，因為未來他還有很多路要行，需要克服更多難關。他指這件事令他明白作為公眾人物，需要承擔社會責任，因此他希望未來能通過參與更多公益活動來回饋社會。
堅持做最真實的自己
雖然表示會從失言風波中汲取教訓，但冼靖峰仍堅持做最真實的自己，他表示不會因被嚇怕而不敢說話，他直言做每件事都有風險，所以不會擔心太多，寧願對得住自己，做最真實的自己。
將會合LOONG 9隊友開簽名會
在去年加入了男團LOONG 9的冼靖峰，將會於6月9日與全體隊友合體，首次在香港開簽名會見粉絲，對於LOONG 9很多在內地的項目他都冇份參與，包括團隊集訓和上海見面會等，冼靖峰直言好多事都不到他控制，所以最緊要是調節好自己心態，趁空檔裝備好自己。
冼靖峰 首次演出獲得肯定
冼靖峰在訪問中又講到近日在TVB劇《神耆小子》中首次孭重飛演出，就獲得了觀眾的好評。他透露因拍這部劇集而愛上了演戲，並決定在演藝事業上雙線發展，同時向著在紅館開騷的目標進發。
網民唔睇好開紅館騷
冼靖峰想到紅館開演唱會一事亦引起網民討論，不過網民大都唔睇好，表示：「連炎明熹都唔敢開紅館，冼淨種邊到嚟嘅自信？」、「幾時都可以開紅館，有冇人睇就另計」、「以個人名義定loong9名義？」、「妙音龍子金曲夜」、「請軒公做嘉賓？」、「佢識玩一定擺軒公壓軸，逼人聽佢唱全晚」等。
感激鄭則士、蕭正楠鼓勵
拍劇方面，冼靖峰自認演戲經驗尚淺，在走位、表情和節奏上也難以拿捏，動作更生硬似殭屍，也試過NG累街坊，但得到劇組和鄭則士、蕭正楠等前輩的支持和鼓勵，才使他逐漸放鬆，並放下歌手包袱，展現出更自然的演出。
被網民篤中盲點助進步
冼靖峰直言有「賽後檢討」睇網民的正評和負評，加以學習消化，來幫助自己進步，有時網民更會篤中他的盲點，例如有網民指他沒表情時，眼角、嘴角會下垂，給人疲態感覺，這方面他就會努力改善。
常感情緒波動和孤獨
作為歌手，冼靖峰在過去兩年僅發行了兩首派台歌，他表示不會與他人比較，而是選擇順天而行，保持平常心。然而，他也坦言自從入行以來，面對不同的挑戰和壓力，常感情緒波動和孤獨，這使他不得不更加努力地練習唱歌和表演技巧。
工作令喇沙舊同學羨慕
冼靖峰覺得找到自己喜歡的工作，已經非常幸福，也受到很多喇沙書院的舊同學羨慕和妒忌，因為他有好多同屆畢業同學已經任職醫生、律師、科學家、銀行家，月入過10萬，不過他們都說金錢買不到快樂，覺得他能做到喜歡的工作很難得。
直言未有能力畀家用
冼靖峰又坦言目前收入只夠自己日常開支，未有能力畀家用，幸好媽媽非常開通，勸他和未畢業的弟弟先照顧好自己，因此他希望在不久的將來，就能掙到錢報答父母。