冼靖峰拍劇不忘唱歌望開紅館騷 自失言後汲取教訓但仍堅持1件事

26歲冼靖峰（Archie）入行僅兩年，曾因一次失言事件而傳出被「放逐」回內地拍劇，他在接受傳媒訪問時，坦承錯誤並表示要汲取教訓，正面學習，又透露未來打算雙線發展，在拍劇之餘，亦希望可以在紅館開騷。

