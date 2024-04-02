冼靖峰開Live大爆《聲夢傳奇3》將開拍！忠粉反應兩極 TVB出招鋪路
冼靖峰開Live大爆《聲夢傳奇3》將開拍
日前LOONG 9成員「妙音龍子」冼靖峰在IG開足1小時Live，期間有網民問到《聲夢傳奇3》何時會推出，冼靖峰即刻興奮爆響口指《聲夢傳奇3》將開拍：「宜家嚟緊好似會有《聲夢3》，好似真係，我有聽講過。我唔知道講唔講得，但我聽講過會有《聲夢3》嘅。」此發言一傳出之後，即刻引來大批《聲夢》粉絲熱議。
TVB製作《聲夢1＋2》綜藝為第3季鋪路
近年每當《聲夢3》傳出正在籌備的消息時，一班《聲夢》粉絲們都表示不滿，認為TVB未捧紅《聲夢2》參賽者就開新一季，認為TVB浪費資源又浪費人才。TVB可能終於聽到一眾粉絲的意見，日前推出了新綜藝節目《聲夢1＋2》，召集《聲夢傳奇》兩季畢業生齊齊玩音樂、玩遊戲，不過首屆的冠亞季軍以及After Class就不會作為常駐成員，提供機會給大家重新認識一班入圍學員，似想為開第3季鋪路。
傳《聲夢傳奇3》籌備中 網民質疑：舊人未捧掂又開新？
TVB近年所舉辦的歌唱選秀節目系列《聲夢傳奇》捧紅不少新歌手，《聲夢1》出身的炎明熹、姚焯菲Chantel和鍾柔美等人都紅到發紫；相反《聲夢2》的參賽者就冇乜聲氣。最近有消息傳出TVB正在籌備《聲夢傳奇3》，不少網民都對此表示非常不滿，認為TVB都未捧掂《聲夢2》就準備捧新人，仲話與其開《聲夢3》，不如繼續搞近排人氣高企的《中年好聲音》系列的參賽者們。
楊千嬅爆囝囝想參加《聲夢》 有望成種子選手
楊千嬅早前在節目講到囝囝丁進諾喜歡扮鬼扮馬，更遺傳父母鍾意唱歌的特質，她說︰「佢好鍾意唱歌，仲睇晒《聲夢傳奇2》識晒啲學員名，所以佢識Eric（《聲夢2》導師之一）。佢叫我問下點樣參加。我話你唔好言之過早，10歲咋。佢唔知以為係玩game，唔明個樣嘢，唔明個壓力喺邊度。」楊千嬅咁醒目仔節目剛籌備就幫囝囝宣傳，看來囝囝有機會成為《聲夢傳奇3》的種子選手之一！
《聲夢2》冠軍任暟晴曝光率低
去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，但可惜後勁不繼，過咗大半年都未有原創音樂作品派台。不過比起《聲夢1》冠軍炎明熹，《聲夢2》冠軍任暟晴出道大半年，最近已經有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱張國榮的《怪你過分美麗》，雖然未能獲得太大迴響，但有份參與呢個計劃都算有個唔錯嘅開頭。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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