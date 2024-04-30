冼靖峰回應LOONG 9香港活動取消風波 透露合約問題仍在商討中

「妙音龍子」冼靖峰原定於本月28日以男團LOONG 9身份，出席於銅鑼灣舉行的拍手簽名會，但因主辦單位臨時宣布因不可抗力因素取消活動，導致眾多粉絲感到失望。冼靖峰今日宣傳新劇時，亦首回應活動取消一事。

