冼靖峰回應LOONG 9香港活動取消風波 透露合約問題仍在商討中
冼靖峰有問取消原因 未得到回覆
在荃灣宣傳新劇《神耆小子》期間，冼靖峰提到LOONG 9的首次香港活動意外中止的情況。他透露，與粉絲一樣，他和隊員們在同一時間才得知活動取消的消息，並感到非常傷心。
冼靖峰表示有問取消原因，但沒有得到回覆，因此無法展示他們準備好的表演，對他們來說非常遺憾。不過，從另一個角度來看，最重要的是粉絲的感受，又向粉絲承諾會盡快安排下次活動。
冼靖峰坦言「我覺得阻滯一定會有」
談及音樂事業的起步與挑戰，冼靖峰坦言「我覺得阻滯一定會有」，在不同階段都會遇到阻滯，但最重要的是把握機會並保持正確的心態。他分享了在拍攝新劇期間的學習經歷，並表示從團體中學習到很多。冼靖峰強調他們12個人都有不同的特色，他們之間的競爭是良性的，他們會互相學習，共同進步。
冼靖峰透露合約問題仍在商討中
冼靖峰透露，LOONG 9目前共有12位成員，合約問題仍在商討中。儘管存在不確定性，他表示這種壓力讓他更有動力去進步，並希望能在每一次表演中都全力以赴。
原訂於4月28日舉行的LOONG 9拍手簽名會，因主辦單位計劃有變，宣布活動無法如期進行。商場已經開始聯繫已換取活動電子預留證的會員，並將對已購票的粉絲進行後續安排。此外，商場也已經移除所有活動宣傳材料，包括海報和影片，並於深夜發布公告通知活動取消！
活動取消引發粉絲不滿 網友猜測同「姜濤誕 」有關
LOONG 9的官方平台與主辦單位DoReMii娛樂均於凌晨發布消息，表示因不可抗力原因，原定於2024年4月28日的拍手簽名會無法舉行。對此，粉絲們表示了極大的失望，社交媒體上湧現了大量的討論和不滿的聲音。有內地粉絲到主辦的微博留言區貼出自己訂了香港酒店的費用，質問如何賠償損失。粉絲呻「未開始已經結束 」「還我妙音龍子 」
另外，亦有網友猜測取消原因或許同MIRROR成員姜濤4月30日（星期二）25歲生日有關，28號星期日銅鑼灣又會變成姜濤灣。
（圖片來源：FB@HK wwwtc mall）
主辦單位提供退票及保留門票選項
面對活動取消的突發情況，DoReMii娛樂提出了兩種方案來安撫粉絲：
– 已購票的粉絲可以選擇保留門票，待新的活動日期確定後使用，並承諾門票價值及福利不變。
– 對於不願意等待的粉絲，主辦單位將在本周內發布退票公告，並協調加速退票流程。
香港粉絲換領門票要消費滿$1,500
對於香港粉絲而言，除了直接購票外，負責活動場地的商場還在23日發布了換票方法，只要成為商場會員並當日使用電子貨幣消費滿1,500元，就能換取入場券。商場專頁還發布了LOONG 9成員的宣傳短片，其中奧利和陳鑫昊用廣東話自我介紹，香港代表冼靖峰則用普通話，而文佐匡、黃奕斌和來自澳門的江信熹則使用廣東話。