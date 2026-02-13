戀愛等高線｜新女參加者凌凌身份大起底！性感登場惹Marco偷望

單身6年的人氣KOL凌凌強勢登場戀愛實境節目，凌凌不僅顏值出眾，更以獨特的擇偶標準和神秘魅力，在節目中掀起一場配對風暴，連三位男參賽者都因她的出現而緊張得「扭扭擰擰」，究竟凌凌有何過人之處，能讓現場氣氛瞬間變得如此微妙？

凌凌登場掀風波 三男緊張Marco偷望

當凌凌作為第8位參賽者正式登場時，現場氣氛瞬間變得緊張起來。三位男參賽者竟然「扭扭擰擰」，誰都不敢坐在凌凌旁邊，這種反應讓導演Mike都忍不住開口責備，表示對他們的表現感到失望。經過一番擾攘後，Marco最終坐在凌凌身邊，雖然全程保持沉默，但眼尖的觀眾都發現他一直在偷偷觀察凌凌，甚至私下與她交談。這種微妙的互動讓人不禁猜測，Marco是否正是凌凌心目中那個「安靜、朦朦朧朧」的理想型？

凌凌心水清睇穿三角關係 Marco陷兩難

僅僅一餐歡迎飯的時間，凌凌已經將現場所有人的關係看得一清二楚。她敏銳地察覺到Tracy對Marco有好感，但Marco卻顯得猶豫不決，這種複雜的三角關係讓情況變得更加有趣。凌凌坦言一開始難以理解Marco是個怎樣的人，因為他話不多，但這種神秘感反而可能正中她的下懷。作為一個喜歡「挑逗男性」的女生，Marco的內斂性格或許正是她想要征服的挑戰。這種微妙的化學反應，預示著節目後續將會有更多精彩的情感糾葛。

擇偶條件超特別 最愛「文質彬彬眼鏡男」

凌凌在訪問中詳細描述了自己的理想型，她偏愛「比較安靜、樣子朦朦朧朧的男生」，更具體地說是「文質彬彬的眼鏡男」。她解釋道：「要你撩他，他不是很喜歡說話，但他對著我才多話。」這種需要主動出擊才能打開對方心扉的互動模式，似乎正符合她「挑逗男性」的興趣。有趣的是，她還特別標註自己的特點是「Made in Taiwan」，這個標籤為她增添了不少神秘色彩。作為INFP性格的她，內心世界豐富細膩，對感情的要求自然也更加深層。

最怕遇上「世界仔」 社交型男生成雷區

與理想型形成鮮明對比的是，凌凌最害怕那些很社交的「世界仔」。她認為這類男生過於外向和善於交際，與她喜歡的內斂型完全相反。這個擇偶雷區透露出她對感情的獨特見解——比起表面的熱鬧和社交能力，她更重視內在的深度和專一性。這種明確的喜好標準，也解釋了為何她寧願單身6年也不願意將就。在她看來，真正的吸引力來自於那種需要時間和耐心才能發掘的內在魅力，而非一眼就能看透的表面功夫。

凌凌自爆感情史 初戀5年遭背叛兩次

在YouTube頻道《巧鬆啲》的訪問中，凌凌毫不避諱地分享自己的感情經歷，坦言只拍過「1.5次拖」。她透露初戀長達5年，但男友竟然在這段關係中出軌兩次，這段痛苦經歷讓她對愛情更加謹慎。節目形容她為「美麗、堅強、玩味完美女友的經典模板」，而她的興趣更是令人意外——「挑逗男性、有味笑話」，這種大膽直率的性格確實與眾不同。單身6年的她並非因為缺乏追求者，而是對另一半有著明確的要求和底線。

網民熱議凌凌魅力 配對格局大洗牌

凌凌的出現無疑為節目注入了全新的變數，網民紛紛討論她的魅力和影響力。有人認為她的自信和直率很有吸引力，「最Girlfriendable」的宣言雖然大膽但確實有說服力。也有網民好奇她會如何運用自己的「挑逗」技巧來贏得心儀對象的注意。更多人則期待看到她與Marco之間會擦出怎樣的火花，畢竟兩人的性格似乎形成了有趣的互補。隨著凌凌的加入，原本的配對格局勢必會發生重大變化，這位單身6年的魅力女生能否找到真愛，成為觀眾最關注的焦點。

凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：ViuTV）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：IG@00lingling0819）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：IG@00lingling0819）
凌凌 戀愛等高線 （圖片來源：IG@00lingling0819）
圖片來源：ViuTV、IG@00lingling0819資料或影片來源：原文刊於新假期

