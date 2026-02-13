戀愛等高線｜新女參加者凌凌身份大起底！性感登場惹Marco偷望

單身6年的人氣KOL凌凌強勢登場戀愛實境節目，凌凌不僅顏值出眾，更以獨特的擇偶標準和神秘魅力，在節目中掀起一場配對風暴，連三位男參賽者都因她的出現而緊張得「扭扭擰擰」，究竟凌凌有何過人之處，能讓現場氣氛瞬間變得如此微妙？