太陽星辰丨凌文龍首次演反派獲激讚 背景唔簡單曾獲提名金像影帝
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在TVB的熱播劇《太陽星辰》中，凌文龍以一名患有人格分裂症的冷氣維修員身份登場，其角色深度和演技的層次感受到觀眾的熱烈反響。2年前同樣在ViuTV神劇《IT狗》有出色表現的他，原來背景相當唔簡單！
凌文龍首次演反派 「多層次邪氣」獲激讚
在《太陽星辰》中，凌文龍飾演的麥志鴻是一個極具挑戰性的角色。他不僅要表現出人格分裂的復雜情緒，還要把角色的認知障礙表現得淋漓盡致。凌文龍在社交平台上分享了他對於飾演這一角色的感受：
「感謝大家對 #太陽星辰 的支持❤️ 好多謝大家鍾意 #麥志鴻 呢個角色，感謝導演拍得好好，俾咗好多好好嘅意見我，感謝老闆們俾呢個咁好嘅角色俾我做，感謝編劇，然後感謝演員們大家嘅化學作用，仲有感謝整個制作團隊嘅創意同埋技術，都係令到麥志鴻呢個角色好豐富。」
凌文龍ViuTV《IT狗》表現曾獲大眾好評
凌文龍在2022年亦曾經在ViuTV的神劇《IT狗》中飾演性格戇直、心地善良的男主角葉念信。凌文龍在劇中表現出色，凌文龍在劇中亦有多少金句惹起不少港人共鳴，例如：「無知是一種世故，你所講的短視是一種無奈」、「機會從來不需要等待他人給予，機會是留給有信念的人」等，令他憑《IT狗》成功彈起。
凌文龍演藝出身 首部電影就獲金像影帝提名
凌文龍的演藝生涯始於舞台劇，他在香港演藝學院戲劇學院接受專業訓練，並於2008年畢業獲得藝術學士（榮譽）學位。他分享了自己的學習和工作經歷：「記得第一次演一個比較主要的角色，我連買票請家人來看的錢都沒有。」
儘管經歷了貧困和困難，凌文龍從未放棄，反而將這些經歷視為其藝術創作的養分。他的堅持和努力最終在2018年獲得認可，當他在電影《黃金花》中飾演一名中度智力障礙人士，並憑此角色獲得香港電影金像獎最佳新演員獎，同時首次獲得最佳男主角提名。
圖片來源：TVB、電影劇照、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期