凶宅清潔師｜洪永城 C君拍住《大叔的愛》監製打造 鄭俊弘靠老婆姊妹打救
洪永城、C君與《大叔的愛》監製盧思麟首度合作原創劇《凶宅清潔師》，從籌備至完成攝製經歷近三年，12月8日於myTV Gold正式上架，今次C君更首度與盧思麟合作擔任編審，與製作團隊花盡心思，編寫恐怖與懸疑兼備的新派鬼劇。劇中除有令人心寒的陰冷氣氛，更重塑鬼魂形態，打破傳統驚嚇式鬼劇格局，加上藏著放下執著的哲理與反思人性的機智對白，屬開拓新派暗黑靈異風格之作。
撰文：東方新地｜圖片：無綫官方授權、[email protected]、[email protected]
凶宅清潔師 男二鄭俊弘演技靠外援打救
劇中除了有監製洪永城兼任主角外，亦包括鄭俊弘(Fred)、傅嘉莉(Kelly)、李成昌、歐陽偉豪(Ben Sir)、方紹聰、阮政峰、張達倫等，男二鄭俊弘飾演的「洪仔」最為突出，在第二集登場的鄭俊弘，換上厚重且長至蓋眼的髮型，穿上殘舊大廈看更裝束，加上雙眼浮腫無神缺乏自信，完全擺脫平日官仔骨骨、活潑開朗的形象，而他亦坦言從未接觸過如此沉重的角色，收到劇本時也深感壓力，即向演技好、老婆何雁詩死黨賴慰玲幫拖，解構角色助入戲。
傅嘉莉 怕鬼場場自備護身符
至於傅嘉莉今次也放下女神形象，挑戰爽朗帶點巴辣的無人氣KOL，為搏點撃率而以踢爆靈探假象作噱頭，但人氣未有因此急升，卻得到意外收穫。而因為拍攝需要，Kelly更獨自走入廢置小學進行靈探，她自言真實的自己其實是個膽小怕鬼之人，所以拍攝有關場口時也會準備足夠「保護物」，隨身帶備不同護身符，令自己可以安心拍攝。
C君早已撈過界
《凶宅清潔師》監製之一的C君，今年中被委任為無綫J2台創意總監，《凶》劇是由香港史上首套BL劇《大叔的愛》監製兼編審盧思麟(Tommy)與C君成立的「勞詩動眾」媒體製作公司負責創作出來，更有傳曾志偉是「勞詩動眾」老闆之一。《凶宅清潔師》由洪永城、鄭俊弘及傅嘉莉主演，配角方面有C君、李成昌、韓馬利、阮政峰等，而C君和洪永城更是首度自監自演。