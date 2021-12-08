凶宅清潔師｜洪永城 C君拍住《大叔的愛》監製打造 鄭俊弘靠老婆姊妹打救

洪永城、C君與《大叔的愛》監製盧思麟首度合作原創劇《凶宅清潔師》，從籌備至完成攝製經歷近三年，12月8日於myTV Gold正式上架，今次C君更首度與盧思麟合作擔任編審，與製作團隊花盡心思，編寫恐怖與懸疑兼備的新派鬼劇。劇中除有令人心寒的陰冷氣氛，更重塑鬼魂形態，打破傳統驚嚇式鬼劇格局，加上藏著放下執著的哲理與反思人性的機智對白，屬開拓新派暗黑靈異風格之作。