出租大叔｜口罩小姐「三小辣」騷煞食長腿 網友認錯李佳芯過咗ViuTV拍劇
出租大叔｜羅允芝晒煞食長腿 側面勁似李佳芯
劇情講到，「黑超妹」羅允芝去到男友陸駿光屋企，打算色誘他，身穿皮褸短裙晒出煞食長腿，可惜男方依然不為所動！唔少網友見到呢個show腿畫面，加上羅允芝濃妝造型，有網友認錯係李佳芯過咗ViuTV拍劇：「化左妝成個李佳芯」、「咁靚的女朋友都唔珍惜…」、「條腿長咗咁多」、「今次個造型好成熟~」
羅允芝Giann由KOL跳去做演員
2022年，羅允芝Giann主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，她與眾主持分別帶觀眾遊歷香港，其中Giann羅允芝在節目中不僅接受演技考驗，坦言渴望以演員身份展現在觀眾面前，而談到入行以來，感覺未有一樣事情做得好時，她更在鏡頭前淚崩，首揭平時樂天一面的背後。
羅允芝不甘只做主持
Giann羅允芝在節目中化身小公主遊歷主題公園，並接受製作組挑戰大考演技，Giann一度激動說：「好想畀人睇到做演員嘅身份（想以演員身份示人），因為做主持係做啲好現實嘅嘢，但做演員係需要好多幻想、想像力嘅職業，要透過自己嘅幻想畀觀眾睇到我見到啲乜嘢。」Giann參加口罩小姐後，不時為開電視及ViuTV主持節目，不過她不甘只做主持，還有一個演員夢﹗
羅允芝自覺做人很差：唔識真誠對人﹗
除了接受演技考驗外，Giann羅允芝更要挑戰膽量，邊玩機動遊戲邊講一句從來不敢講的說話，她在機動遊戲機上大叫：「Giann你係最正架！」事後她解釋這番話的背後意義時，不禁感觸痛哭，她嗚咽說：「深信自己性格上有正嘅部分，我不停（以呢句說話）提醒自己，因為由細到大，都唔覺得自己正，好似冇咩嘢做得好，入行一段時間，由Model到主持再到依家做演員，從來冇做得好，甚至做人都唔係真係做得好好。過往好怕人哋覺得自己差，所以由細到大同人相處時都會修飾咗啲唔好嘅嘢，變得冇咁直接，以前唔識真誠咁對人。」
羅允芝廿九歲生日改名
廿九歲生日時，Giann公布改名羅允芝，因為避免與八十年代藝人羅佩芝撞名，加上她表示「允」字有正面、有可能的意思，為事業改名同時，都希望去鼓勵自己凡事都有可能發生﹗
羅允芝為催旺事業種生基
Giann參加口罩小姐代號是「三小辣」，被指樣貌跟氣質都跟李佳芯相似，故有「翻版李佳芯」之稱號。羅允芝早前為開電視拍攝旅遊節目，她透露近來工作量增多，並透露搵七師傅種生基後立即好運連連，不但工作量增多，人緣運又變佳，收入好財運大大改善，Giann更把七師傅的獨門種生基過程一一講解。
羅允芝拍《怪談》結緣 七師傅自創薯仔種生基
羅允芝指因拍攝節目《怪談》才認識七仙羽師傅，為催旺事業故搵師傅為自己種生基，她透露七師傅的「薯仔種生基法」過程，跟一般道家的種生基不同，據知薯仔種生基法是七師傅獨創的。羅允芝指在七師傅的帶領下，每人有一個代表自己的薯仔，先把自己的願望、生日日期寫低並加上手印，然師傅用紅繩把多道符及其願望綁在在一起，之後放去隠蔽地方作法，並埋在泥土裡，不過羅允芝唔清楚是否需要「有借有還」，所以她也會多做善事以保安心。
重溫口罩小姐「三小辣」羅佩芝奪除罩最靚小姐
《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」雖然未能進入決賽，但人氣高企最後更攞埋「除罩最靚小姐」﹗除罩相見後「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感﹗
羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」
羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論其實不算是新聞，網民指Giann似李佳芯之餘，似乎更多一分性感：
與黃秋生合照
口罩小姐大熱落選淚崩
《口罩小姐》廿強佳麗分別加入ERROR四子組，經過考驗膽量的探靈後，進入正式Battle，分別進行動作題、問答、辯論三個環節後，勝出一組獲得免foul金牌，其餘三組要由隊長揀出一位踢出局。第五集阿Dee組勝出獲免foul金牌，其餘三組要由隊長各foul一人，肥仔foul了服務員、保錡foul了咖哩、193foul走三小辣，組員個個變喊包，隊長193都喊到眼都紅晒﹗
羅佩芝拍片爆紅
好多男人都話同女朋友講嘢真係好辛苦，點解？因為九成女人都係口不對心，十句有八句都講緊反話，唉，真係好難捉摸呀！不過唔緊要，港女羅佩芝 （Giann）化身「女朋友翻譯機」，為大家拆解女朋友最常講嘅8句說話。如果唔想再激嬲女朋友，就快啲睇吓點樣避開地雷啦！ 當女朋友同你講以下8句說話嘅時候，你識做啦！