盤點19位未出軌彈唱男歌手！多位穩重好男人 林奕匡一直保持零緋聞
1.林家謙
林家謙於2018年以作曲人身份嶄露頭角，為多位歌手創作佳作。2020年推出個人單曲《一人之境》，憑細膩詞曲與鋼琴演繹廣受樂迷喜愛，奠定其唱作人地位。入行以來一向低調專注音樂，甚少緋聞，形象清新親民。
2.林奕匡
加拿大回流的林奕匡於2011年出道，憑經典之作《高山低谷》成為本地樂壇實力派代表。2017年與圈外女友李靄璣結婚，二人感情穩定，去年更迎來家庭新成員，榮升為父。婚後形象成熟穩重，一直保持零緋聞的好男人形象。
3.吳林峰
吳林峰於2019年踏入樂壇，憑《捱麵包的人》一曲嶄露頭角，細膩詞曲觸動人心。除個人創作外，他亦積極為其他歌手填詞作曲，包括MIRROR成員Jer、Edan、Jeremy及林峯等。
4.Arvin 曾傲斐
Arvin曾傲斐於2024年正式出道，憑首年亮眼表現奪得《新城勁爆頒獎禮》勁爆男新人金獎及《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》叱咤生力軍男歌手金獎，成為備受矚目的新星。至今感情生活保持低調，未有任何緋聞傳出。
5.Tiger 邱傲然
MIRROR成員Tiger邱傲然於2018年參與《全民造星》後正式出道，並於去年展開個人SOLO音樂發展，展現多元才華。自2021年起，他與余香凝的妹妹余潔滢傳出緋聞，雖然雙方從未正面回應，亦極少在公開場合提及對方。
6.Ian 陳卓賢
MIRROR成員Ian陳卓賢於2018年出道，憑俊朗外型與細膩唱功備受關注。入行初期曾與盧慧敏（Amy Lo）交往約兩年，惟最終和平分手。其後亦曾與陳曉華及林愷鈴傳出緋聞，但雙方皆未有正面回應，緋聞最終無疾而終。
7.張繼聰
張繼聰於2005年正式踏足樂壇，首年即憑出色唱作實力奪得多個新人及創作獎項。除個人音樂作品外，他亦曾為何韻詩的《木紋》及陳奕迅的《防不勝防》等名曲作曲，才華備受肯定。2006年與謝安琪結婚，婚後感情穩定甜蜜，堪稱圈中模範夫妻。
8. Stephen@Per Se
Stephen Mok為香港詩式流行組合per se的主唱及結他手，與拍檔Sandy Ip於2012年組成樂隊。此外，Stephen與Sandy為情侶關係，二人感情穩定，未有其他緋聞傳出。
9. 曾比特
曾比特（Mike）為香港男歌手及音樂人。他於2019年參加ViuTV的音樂選秀節目《全民造星II》而正式出道，雖然最終未能晉身三甲，但憑藉其獨特嗓音和「爆炸頭」形象迅速吸引關注。在感情方面，曾比特與女友鄧嘉宜（Cecilia）交往多年，兩人於教唱歌時認識，感情穩定。
10.Gordon Flanders
Gordon Flanders（王駿楊）於2022年開始活躍於香港樂壇，憑《冬天一個遊》、《INSECURE》等作品嶄露頭角。
11. Lewsz
Lewsz（翁梓鈞），2000年1月18日出生於香港，為饒舌歌手及模特兒。他於2019年以單曲《W.R.U.N你在哪裏》在地下音樂圈出道，並於2022年加入香港華納唱片，成為「Future is Now」企劃的一員，正式進軍主流樂壇。