無綫《刑偵日記》硬撼ViuTV《大叔的愛》 引熱議 網友：識揀一定揀XX

無綫和ViuTV兩台近日分別有重頭劇《刑偵日記》、《大叔的愛》在同時段熱播，引發網友對選擇收睇哪一部劇集的熱議，其實兩部劇集都各有fans，有網友大讚《刑偵日記》「拍攝手法有電影感」、「演員演技炸裂」，亦有網友讚《大叔的愛》「製作好高質」、「輕鬆好笑」、「識揀一定揀大叔」！

文：東方新地｜圖：TVB、ViuTV劇照、網友留言截圖