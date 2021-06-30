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無綫《刑偵日記》硬撼ViuTV《大叔的愛》 引熱議 網友：識揀一定揀XX

東方新地 - 娛聞

無綫和ViuTV兩台近日分別有重頭劇《刑偵日記》、《大叔的愛》在同時段熱播，引發網友對選擇收睇哪一部劇集的熱議，其實兩部劇集都各有fans，有網友大讚《刑偵日記》「拍攝手法有電影感」、「演員演技炸裂」，亦有網友讚《大叔的愛》「製作好高質」、「輕鬆好笑」、「識揀一定揀大叔」！

文：東方新地｜圖：TVB、ViuTV劇照、網友留言截圖

無綫燒腦劇《刑偵日記》 硬撼 ViuTV改編喜劇《大叔的愛》

無綫新劇《刑偵日記》以「年度心寒之作」作宣傳標語，由《鐵探》編審朱鏡祺、劉小群加上《不懂撒嬌的女人》監製關樹明製作，並搵來影后惠英紅、視帝王浩信和姜皓文等主演，被指是今年最「燒腦」的劇集，更獲網友大讚「拍攝手法有電影感」、「演員演技炸裂」、「編劇真係好犀利」、「紅姐演技非常壓場」等等，有讚亦有彈，有不少觀眾認為《刑偵日記》劇情太沉重，需要觀眾去消化。

由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿主演嘅《刑偵日記》以人格解離症為題材。王浩信飾演嘅葉勁峰有呢個症狀，佢成為殺手疑兇。究竟佢真係殺人犯，定係另有其人呢？（圖片來源：TVB）
由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿主演嘅《刑偵日記》以人格解離症為題材。王浩信飾演嘅葉勁峰有呢個症狀，佢成為殺手疑兇。究竟佢真係殺人犯，定係另有其人呢？（圖片來源：TVB）
（圖片來源：網友留言截圖）
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戴祖儀演技亦備受網友讚賞。（圖片來源：TVB）
戴祖儀演技亦備受網友讚賞。（圖片來源：TVB）
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而ViuTV《大叔的愛》改編自日本同名人氣劇，除了由黃德斌擔演「大叔」一角外，更有兩位人氣熱爆的MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）擔正做主角，大玩三角HeHe情，還有同樣是MIRROR成員的Stanley（邱士縉）以及簡慕華等參演，令網友都大讚《大叔的愛》「製作好高質」、「黃德斌演得好破格」、「輕鬆好笑」、「識揀一定揀大叔」等等！

嚇到Edan措手不及，完全畀唔到反應﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
58歲黃德斌在《大叔的愛》將他過去形象徹底盡洗，變成萌爆大叔，令人耳目一新！（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：網友留言截圖）
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Edan和Anson Lo在第二集就有浴室初吻戲，令粉絲非常興奮！（圖片來源：Edan IG）
Edan和Anson Lo在第二集就有浴室初吻戲，令粉絲非常興奮！（圖片來源：Edan IG）
（圖片來源：網友留言截圖）
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亦有網友認為有競爭先有進步，更有網友話會兩套都睇晒！

（圖片來源：網友留言截圖）
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即睇《大叔的愛》第2集 Edan AL 浴室之初吻：

《刑偵日記》第2集精華：

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