無綫《刑偵日記》硬撼ViuTV《大叔的愛》 引熱議 網友：識揀一定揀XX
無綫和ViuTV兩台近日分別有重頭劇《刑偵日記》、《大叔的愛》在同時段熱播，引發網友對選擇收睇哪一部劇集的熱議，其實兩部劇集都各有fans，有網友大讚《刑偵日記》「拍攝手法有電影感」、「演員演技炸裂」，亦有網友讚《大叔的愛》「製作好高質」、「輕鬆好笑」、「識揀一定揀大叔」！
文：東方新地｜圖：TVB、ViuTV劇照、網友留言截圖
無綫燒腦劇《刑偵日記》 硬撼 ViuTV改編喜劇《大叔的愛》
無綫新劇《刑偵日記》以「年度心寒之作」作宣傳標語，由《鐵探》編審朱鏡祺、劉小群加上《不懂撒嬌的女人》監製關樹明製作，並搵來影后惠英紅、視帝王浩信和姜皓文等主演，被指是今年最「燒腦」的劇集，更獲網友大讚「拍攝手法有電影感」、「演員演技炸裂」、「編劇真係好犀利」、「紅姐演技非常壓場」等等，有讚亦有彈，有不少觀眾認為《刑偵日記》劇情太沉重，需要觀眾去消化。
而ViuTV《大叔的愛》改編自日本同名人氣劇，除了由黃德斌擔演「大叔」一角外，更有兩位人氣熱爆的MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）擔正做主角，大玩三角HeHe情，還有同樣是MIRROR成員的Stanley（邱士縉）以及簡慕華等參演，令網友都大讚《大叔的愛》「製作好高質」、「黃德斌演得好破格」、「輕鬆好笑」、「識揀一定揀大叔」等等！
亦有網友認為有競爭先有進步，更有網友話會兩套都睇晒！