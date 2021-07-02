刑偵日記｜戴祖儀改形象演精神病人 演技升呢獲讚 發長文公開casting經過
「宅男女神」戴祖儀（Joey）近日在無綫新劇《刑偵日記》中，一改活潑搞笑的形象，飾演創傷後遺症的病人，令觀眾對其改觀，更被網友力讚演技進步有驚喜。
文：東方新地 ｜圖：戴祖儀 IG、TVB截圖
同影后視帝鬥戲
26歲的戴祖儀（Joey）形象討好，加上擁有一對40吋長腿，迅即成為新一代「宅男女神」！而Joey近年備受無綫重用，近日在無綫新劇《刑偵日記》中，飾演惠英紅女兒、王浩信的妹妹葉朗晴，可以同影后視帝鬥戲。雖然今次是她入行以來第二次拍劇，Joey要一改以往活潑搞笑的形象，飾演一名創傷後遺症病人，演出卻令觀眾對她改觀，大讚演技進步有驚喜，更引發網民熱烈討論，紛紛留言：「今年可以拎飛躍女」、「演技大爆發」、「從此做御用癲婆，加油」等等。
考牌之作
Joey曾表示角色葉朗晴同自己性格大不同，《刑偵日記》講述葉朗晴被兇手襲擊後患上創傷後遺症，要在精神病院接受治療，演齡尚淺的她在演繹精神失常狀態，抑或被演精神病患的吳沚默欺凌情節，均交足戲。在第三集劇情講述，王浩信誘導葉朗晴回想「血字案」細節，Joey要展現畏懼及不安的神情，最後更要崩潰大喊，演出頗考演技，可說是Joey考牌之作。
Casting片段曝光
其實戴祖儀非常重視今次飾演精神病人的角色，日前在IG分享數月前casting的片段，又表示為角色做足準備工夫，她留言道：「我知道這是一個對我很重要的機會，一個改變的機會。一直以來，觀眾對我的形象，就是綜藝，喜歡玩很嘈好笑。可以帶畀大家歡樂，是我的福氣，但我很貪心，我亦好想畀大家知道，我都可以認真，可以做戲，可以不停挑戰自己。我真係真係好想得到這個角色。做咗好多資料蒐集，這就是我創造的葉朗晴。我知道未完美，但我很慶幸，最後我得到了這個角色，可以繼續創造下去，繼續完成這個角色！」