《刑偵日記》收視低迷累街坊 無綫主席許濤煞停開新劇 Yoyo陳自瑤女一夢隨時撻Q

自今年初曾志偉與王祖藍重返後，無綫風雲色變大執位，李寶安、余詠珊、杜之克等前高層相繼宣佈離任，有指因為杜之克擔任出品人的《刑偵日記》近日收視創新低，主席許濤決定引入審批團隊，就即將開拍的新劇由頭審視。杜系監製陳翹英籌拍的選美劇《選美的12夜》(暫名)、馬國明主演的律師劇及《巾幗梟雄4》首當其衝，一度憑綜藝節目升呢的陳自瑤，女一美夢有阻滯！

撰文：東方新地｜相片來源：陳自瑤IG、無綫發相及新傳媒圖片庫