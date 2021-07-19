《刑偵日記》收視低迷累街坊 無綫主席許濤煞停開新劇 Yoyo陳自瑤女一夢隨時撻Q
撰文：東方新地｜相片來源：陳自瑤IG、無綫發相及新傳媒圖片庫
陳自瑤做女一有變數
入行21年已39歲的陳自瑤（Yoyo），等到頸都長終於做到女一，早前在節目《好聲好戲》成功奪得「傑出聲演總冠軍」人氣急升，獲汪明荃加持叫無綫開部戲畀Yoyo，副總經理曾志偉收到訴求，即欽點陳自瑤YoYo開拍新劇《選美的12夜》(暫名)，可惜劇都未開就被煞停。
杜之克9月離職
無綫與ViuTV兩台戰況激烈，本年初曾志偉被欽點擔任無綫副總經理，上任後即於綜藝節目及人手安排作出大改革，身為前朝的執行副主席李寶安及愛將高層余詠珊先後離任，餘下「愛將2號」杜之克亦不能倖免！有報導指將於9月離職的杜之克，其「業務」受到高度關注，所屬監製主理的新作都要煞停，劇本需經主席許濤的團隊審批才決定能否開拍。
《刑偵日記》變炮灰
雖然杜之克已宣布即將在9月離職，但據知自上月起已沒上班，有鑑其擔任出品人的《刑偵日記》近日收視創新低，平均僅得15.5點，成為了導火線。有指《刑》劇內容實在太「燒腦」，加上內地網站率先播畢，成為收視失敗的最大原因。收視陷入警戒線，令無綫響起警號，需三思往後才能開始製作。
男主角楊潮凱承認即將開拍也要抽起
有指近日被許濤抽出審批的劇本，多由杜之克旗下監製之作，難免令人覺得他成為被針對目標，當中包括《智能愛人》監製陳翹英的選美劇《選美的12夜》(暫名)、方駿釗監製的《巾幗梟雄4》及陳志光監製的律師劇，全部快將開拍也要煞停。其中《選》劇原定本月底開工，由陳自瑤首任女一，楊潮凱做男主角。該劇原本打算趁港姐集訓拍攝部份片，增加寫實感，不過目前劇本要過審而暫停製作，由於港姐正開始拍外景，若停工根本趕不及進度，該劇隨時胎死腹中。
陳自瑤人氣破頂 獲兩大阿姐加持
陳自瑤（Yoyo)去年在劇集《那些我愛過的人》演出備受肯定，在今年初台慶頒獎禮，當老公王浩信膺視帝時，Yoyo的木無表情被鏡頭捕獲，有網民讚她真性情是真正的視后。早前Yoyo於綜藝節目《好聲好戲》有亮眼超班演出，獲主席評判汪明荃公開力挺YoYo開劇當女主角，最近她在全新節目《識貨》再有鄭裕玲加持，讚她甚有進步豎起大拇指。
陳自瑤成監製搶手貨
得到兩位阿姐賞識，陳自瑤頓成劇集監製搶手貨，下月本來她將連踩兩劇，其中一套《選美的12夜》(暫名)更落實升呢做女一，終於恨到！據知陳自瑤將與馮盈盈和簡淑兒合演新劇，她會以女警身分潛入選美賽事中查案，同樣在《好聲好氣》中有突出表現的楊潮凱則是男主角。
擔正重頭選美劇
陳自瑤有機會如願做女一，絕對要多謝曾志偉，被hold起的新劇是由曾志偉與《智能愛人》總監製陳翹英合力構思出來，本是今年的無綫重頭劇，原屬中港合拍，惟因高層杜之克離職而令此劇的合拍計劃有變，連帶資金被削，找外援擔演女一的方案要煞停，無綫最後決定全資拍攝，女一角色最終成為YoYo囊中物，因為曾志偉及監製都認為她是最適合人選，可惜現今再有阻滯。
共用港姐實景慳得就慳
監製陳翹英日前接受訪問時預告陳自瑤將會進行大改造︰「YoYo唔會化靚妝，可能剪短髮作中性打扮，還原真實女警模樣！原本女主角人選有幾個，我搵番《四葉草2》同《那些我愛過的人》重溫，見Yoyo表現好好，唔想埋沒無綫肯努力改變自己嘅演員！」陳翹英本表示新劇在7月中開拍，他與高層曾志偉磋商後，劇集將借用今年港姐競選的實景拍攝，實行資源共用，不過如今計劃有變。