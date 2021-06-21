刑偵日記｜王浩信爆同劇男星掛住媾女唔肯對戲 畀晒提示呢個字母開頭
王浩信日前接受《Mean Talk》主持人Bob（林盛斌）、江美儀訪問，期間王浩信竟然大爆拍劇時有一個男同事因為顧住媾女，唔肯同佢對戲，更畀晒貼士，話該名男星的英文名開頭字母係W！
文：東方新地｜圖：王浩信FB圖片及無綫影片截圖
王浩信 狂谷新劇《刑偵日記》
曾被封為無綫「媾女王」的王浩信，日前上無綫節目《開心大綜藝》接受《Mean Talk》主持Bob（林盛斌）和江美儀訪問，被問到「拍呢套劇遇過最『大細超』嘅待遇係？」王浩信竟然大爆拍劇時遇到有一個男同事因為顧住媾女，唔肯同佢對戲！
王浩信表示：「我試過有一個同事，好鍾意同女仔玩嘅，我一同佢講嘢，都係問佢戲入面嗰啲嘢，佢就話『得得得，你再傾吓先』，跟住就轉番個頭過去。」雖然王浩信拒絕開名，但就畀晒貼士，指該名男星的英文名的開頭字母係W，而且並不在現場。
嫌疑人：韋家雄？黃嘉樂？
睇番《刑偵日記》演員表，英文名開頭字母係W的男星，主要嫌疑人只得韋家雄和黃嘉樂，不過兩人中韋家雄已為人夫，黃嘉樂亦已有個感情穩定的女友，王浩信認真大整蠱！
此外袁偉豪被問到最不想和劇中哪位演員再合作，答案竟然係黃智雯，他解釋早兩年和黃智雯合作攞過雙料視帝視后，之後兩年都無嘢做，因此認為她腳頭唔好，黃智雯則指他這兩年娶到好老婆，被袁偉豪反駁：「咪個個都以為我結咗婚就唔使做囉！」
而黃智雯就被問到在座哪位演員片酬最高？她笑指在座的片酬跟身高成正比，有人回答應該是黎諾懿，黎諾懿即說：「依家係講片酬高，唔係身家厚喎！」被Bob笑批：「你做人唔可以咁寸㗎！」