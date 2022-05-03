刑偵日記2｜傳黃翠如「復出」做女一 視帝王浩信竟非男主角？
2021年TVB刻集《刑偵日記》曾創下無綫開台54年以來，黃金檔期播出劇集收視最低的成績，全劇平均13.77點，結局周更低至10.2點。不過TVB未有放棄此題材，月前TVB在「香港國際影視展（線上版）」宣布籌備開拍《刑偵日記2》，當時已經令觀眾非常驚訝！至近日，更有疑似男、女主角名單流出，全版男一王浩信竟然被Out！
黃翠如擔任女主角
最近傳出有關《刑偵日記2》的最新消息，指女主角原來已經有定案，由近年備受TVB力捧的黃翠如擔任。其實自從黃翠如主演的劇集《七公主》於2021年8月播出後，她一直都未有新劇推出或拍攝當中，更一度傳出她停工造人的消息。今次翠如「復出」，網民反應兩極，有的表示很期待再一次見證她演技的進步，有的卻指她演技差，甚至直言「邢偵1我真係唔識欣賞！2唔會有期望，尤其是個女主角。」
張寶兒洩密袁偉豪做男主角？
其實早於去年《刑偵日記》播完之後，已經傳出過有機會開拍第二輯，不過當少觀眾見到其收視成績，大部分都認為機會渺茫。但話需如此，當時原來曾經有內地網民私訊張寶兒並獲得對方回覆！其對答內容是「寶兒叫阿Ben（袁偉豪）拍刑偵2啦，太好睇喇」，而寶兒亦親回網民說：「多謝支持啊，刑偵年底開拍。」而另一方面，網民對袁偉豪擔正沒有太大好感，更直指「兩個主角都唔掂」，更稱袁偉豪及黃翠如的組合太過似《使待行者》。
《刑偵日記》叫好不叫座
雖然《刑偵日記》的收視成績慘不忍睹，但它卻深受內地網民歡迎，內地視視平台更有7.4/10分，有不少討論聲音。直至近日，《刑偵日記》更加在「2022紐約電視電影節」中獲得「娛樂節目片頭組別-優異獎」、以及「最佳節目執導組別-優異獎」。
撰文：東方新地圖片來源：微博截圖、[email protected]、《刑偵日記》劇照、《使徒行者3》截圖、[email protected]_gorgor、豆瓣截圖
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