刑偵日記2｜傳黃翠如「復出」做女一 視帝王浩信竟非男主角？

2021年TVB刻集《刑偵日記》曾創下無綫開台54年以來，黃金檔期播出劇集收視最低的成績，全劇平均13.77點，結局周更低至10.2點。不過TVB未有放棄此題材，月前TVB在「香港國際影視展（線上版）」宣布籌備開拍《刑偵日記2》，當時已經令觀眾非常驚訝！至近日，更有疑似男、女主角名單流出，全版男一王浩信竟然被Out！