林保怡回巢即報捷！｜《刑偵 12》撼贏276部作品殺入首爾大獎 惡鬥7國強敵爭最佳劇集！
《刑偵 12》今日公布入圍 惡鬥7國強敵爭殊榮
「2025 首爾國際電視劇大獎」今日公布入圍名單，競爭可謂相當激烈。無綫劇集《刑偵 12》在芸芸276部參賽作品中殺出重圍，成功躋身「最佳劇集」組別的最後八強，消息令人振奮。今次與《刑偵 12》一同競逐獎項的對手均是來自世界各地的勁旅，包括新加坡、南韓、菲律賓、巴西、希臘及土耳其的劇集，每一部都是當地的話題之作。能夠在如此強勁的對手環伺下依然獲得評審青睞，足見《刑偵 12》的製作水平及故事魅力已達到國際級數，為近年港劇寫下光輝一頁，全城劇迷都引頸以待最終賽果。
林保怡相隔13年回巢信心保證 燒腦劇情掀全城熱話
《刑偵 12》之所以能引起巨大迴響，視帝林保怡相隔13年重返TVB絕對是關鍵因素。作為收視福將，他回巢的消息一出即時成為全城焦點，劇集質素亦被視為信心保證。劇集劇情主打燒腦懸疑，講述一個以「新七宗罪」為信念的神秘殺手集團，專門向目標人物進行極具儀式感的「儀式性行刑」。劇中，風格怪異的探員刑凱（張振朗飾）與警司丁洛風（林保怡飾）因一宗連環兇殺案而聯手追兇，過程峰迴路轉。最令人震驚的莫過於結局大反轉，驚爆丁洛風原來患有「人格解離症」，而他的主人格丁少芸（陳法蓉飾）及另一人格林昱水（張松枝飾），竟然才是整個「新七宗罪」殺人計劃的幕後真兇！如此詭異又層層遞進的劇情，成功吸引觀眾投入追看。
網民湧入討論區狂賀 「TVB終於有套高質劇」
劇集成功入圍國際獎項的消息一出，立即引爆網上討論區及各大社交平台，網民反應一面倒表示興奮，紛紛留言祝賀劇組，認為是為港爭光。不少忠實觀眾都大讚劇集質素極高，留言指：「真係為港爭光！好耐未見過TVB劇可以衝出國際！」、「《刑偵 12》劇情真係好癲，估唔到結局，值得入圍！」、「林保怡一返嚟就唔同啲，果然係收視福將！」、「呢個陣容真係冇得輸，個個都係好戲之人。」、「結局個反轉睇到我毛管戙，陳法蓉同張松枝演技太癲！」大部分網民都希望《刑偵 12》能夠最終奪獎，為港劇吐氣揚眉。