林保怡回巢即報捷！｜《刑偵 12》撼贏276部作品殺入首爾大獎 惡鬥7國強敵爭最佳劇集！

今日 (6日) 傳來天大喜訊！由林保怡、張振朗主演的無綫重頭劇《刑偵 12》成功衝出香港，在今日公布的「2025 首爾國際電視劇大獎」中，從來自50個國家及地區、共276部作品中脫穎而出，強勢入圍「最佳劇集」最後8強，絕對是為港爭光！劇集憑藉其燒腦懸疑劇情及超豪華陣容，由開拍至今一直備受關注，今次獲得國際級獎項提名，無疑是對整個團隊的一大肯定，究竟它能否再下一城，為香港奪得殊榮？