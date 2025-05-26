刑偵12｜傅嘉莉大跳網紅舞被嘲「有失身份」 親自貼相認證超凍齡靚樣
《刑偵12》傅嘉莉 獲網民勁讚睇唔出40歲
傅嘉莉最近上內地綜藝節目《今晚好犀利》，，以一身粉藍色吊帶小背心和牛仔褲的裝扮，化身「甜美網紅」大跳熱門舞步，展示出青春可愛的活力，網民紛紛大讚她：「完全睇唔出40歲」、「少女級狀態」、「似20歲大學生！」、「點解可以keep得咁好？」
但也有網民直言感覺「違和」，認為憑《反黑英雄》奪得TVB「最佳女配角」獎的傅嘉莉，應該保持一定的形象，質疑她跳網紅舞「有失身份」，更問她：「Kelly係咪被劇組整蠱？」
傅嘉莉分享靚相回應「開心一晚」
傅嘉莉其後在社交網上亦有分享當晚的花絮照，並表示這次演出令她好開心：「開心的一晚，開心第一次在內地綜藝節目上唱歌，開心遇見這麼多位視帝。很喜歡Bobby哥、安哥，希望很快有機會可以合作，當中當然很榮幸可以跟鈞賢唱保怡哥和慧珊姐姐的經典劇集《鑒證實錄》主題曲《留痕》。希望大家看得開心，繼續支持《刑偵12》！」
傅嘉莉演心理學家知性look勁搶鏡
傅嘉莉今次在《刑偵12》中飾演心理學家楊芷菲，演技再獲肯定，劇中她的女強人造型亦令人目不睱給，既有雪紡恤衫Look、亦有純白西裝裙Look，及紮髻黑色套裝專家證人Look，每個造型均滲發出強烈的女人味及知性美；加上出名身形弗爆的Kelly，在劇中完美Carry了極蝦人著的超貼身白色鉛筆裙，大曬完美S曲線，令網民為之嘩然，大讚Kelly劇中造型靚到一絕。
40歲傅嘉莉愈住愈豪曾多次被指離奇富貴
40歲傅嘉莉入行22年，即使前期幕前工作不多，但也被發現原來是個小富婆，近年更加愈住愈富貴。近日就有報道指傅嘉莉早年以公司名義，購入總值5千萬淺水灣道11號蔚峯園豪宅自住，與張智霖夫婦、Do姐鄭裕玲等人做鄰居。2023年又以1,896.8萬購入跑馬地「THE ASTER」豪宅。除了坐擁7千萬物業，報道指傅嘉莉出入都有司機接送，平時亦有助手在旁打點一切，媲美圈中數一數二的一線女星。
入行初期超節儉 投資有道三度做業主
傅嘉莉入行初期非常節儉，早年有報道指她以素顏平民Look與母親一起到平民家品店掃貨，更落手落腳親自搬層架，非常貼地。年輕輕輕的傅嘉莉其實早在22歲時已成功置業，曾在2006年以300多萬購入海怡半島單位，2008年再以近600萬放出。另外，在2010年先以樓換樓的方式買入太古城兩房海景單位，再於12年勁賺放出，絕對是投資有道。
傅嘉莉曾在訪問中表示：「希望30歲賺到1,000萬，可以有5物業，40歲前就買到10個。」
傅嘉莉曾上節目曬名牌手袋
一直以來，傅嘉莉的工作機會不算太多，她過去曾在《姊妹淘》中出動46萬Hermès私伙手袋上節目；雖然只帶來3個手袋，但都屬特別款，反而「富貴千金」張寶兒和「拿督女」莊思敏帶來的都是大熱普通款式。此外，那時Kelly又被拍到曾坐名車出入，更有司機接送，因此被不少媒體指她忽然富貴。
最佳女配角《反黑英雄》傅嘉莉
傅嘉莉上台一刻即爆喊，稱自己從未想過可以拿到這個獎項，她又講到自己做了模特兒10年，初入行又驚講錯嘢，曾經對自己的人生路非常迷茫，她很感恩TVB給自己的機會，讓她踏足電視圈，成為一名演員，踏踏實實做好自己。
傅嘉莉曾多次被指釣富豪
傅嘉莉於2014年曾被指搭上新加坡已婚有米叔叔Low Check Kian，亦在2015年傳出與擔任瑪莎拉蒂九龍灣陳列室開幕車模而認識坐擁十多間股票、投資及汽車等公司發鼎珮投資集團主席已婚男莊天龍傳緋聞。當時有指二人雖然表面扮作不熟，但其實經常一起周遊列國，莊天龍更包傅嘉莉衣食住行同遊米蘭9日，而傅嘉莉亦忍不住向莊天龍獻吻回禮。在同年9月再到日本旅行浸溫泉，享盡富貴遊。除了吃喝玩樂外，報道亦指莊天龍找傅嘉莉為其有份投資的內地服裝品牌La Chapella到上海拍攝，不忘幫傅嘉莉事業一把。在傅嘉莉31歲生日時，有指莊天龍為她慶生，而傅嘉莉曾在微博大晒收到100支粉紅玫瑰，幸福滿瀉，不過事後傅嘉莉突然刪除微博，看來二人關係暫時告一段落。
傅嘉莉激動否認曾「釣富豪」傳聞
對於多年來一直被外界指自己「釣富豪」一事，傅嘉莉曾接受訪問為自己激動平反，傅嘉莉指對於傳媒多次炒作舊聞感到非常無奈。傅嘉莉表示自己性格不圓滑，亦不善於表達自己，所以多年來盡量低調，怕越描越黑。對於「肥叔叔」一事，傅嘉莉就表示多年來都有很多不同身份、不同身形或婚姻狀態的朋友，「肥叔叔」只是一為從新加坡來的朋友，自己也只是盡地主之誼，帶朋友飲杯茶，並沒有特別關係。