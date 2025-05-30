刑偵12｜傅嘉莉親揭演被綁獨腳戲最大難關 網民勁讚演技爐火純青：太有感染力
《刑偵12》傅嘉莉 有機會壯烈犧牲？！
《刑偵12》昨晚（29日）一集相當緊張，劇情講述「新七宗罪」其中一名受害者陳以達（吳沚默飾）的哥哥陳旭輝（董敬文飾）為了替亡妹報仇，綁架了曾公開談論「新七宗罪」的芷菲（傅嘉莉飾）及子俊（許俊豪飾），以逼令刑凱（張振朗飾）及丁洛風（林保怡飾）於SNK的訪談直播中出鏡，並隔空指證刑凱其中一個人格是「新七宗罪」真兇。
據知今晚（30）播出的第十集，除了有三個重要角色會壯烈犧牲外，更會有更多與「人格」有關的極重要線索會隨之披露！
傅嘉莉獨腳戲獲讚有感染力
新劇造型獲讚顏值極高的傅嘉莉，昨晚全集雖然被綁手綁腳兼被綁住炸彈，全程亦只有自己一人solo演出；但傅嘉莉單靠面部表情及含淚的眼睛，精準演繹出驚恐、心痛、掙扎、無奈、逼不得已及撕心裂肺等多元情緒。
升呢最佳女配後的傅嘉莉，現階段的喊戲已達爐火純青境界，即使只有眼淚在眼眶打轉，亦能演繹出心痛及悲慟兩種不同的傷心感，難怪網民大讚演技很ok：「傅嘉莉的演技真的很ok，太有感染力了」、「看她撕心裂肺的哭，我也哭了！」
傅嘉莉預告之後劇情更緊張
這幕播出後，傅嘉莉亦有分享拍攝時的花絮，她說：「很虐心的一場戲，也是考驗自己的一場戲。看着黑色的電腦屏幕，聽着導演的對白，腦海中幻想着一切。感謝導演一直指導和判斷，預告一下，之後的劇情更加緊張，更加意想不到。」
揭最難係演出要全靠想像力
傅嘉莉接受訪問時，坦言相關場口對她來說是很大考驗，皆因全個場口都是靠想像力演出來：「呢場戲我哋演員係分咗幾part拍，而我係第一part拍嘅，所以要靠想像去演，其他人嘅對白都係靠副導演喺側邊講晒我聽，然後我就睇住個黑屏幕去幻想發生咩事，再演番出嚟。所以開頭拍時都好擔心，因為我完全睇唔到對手反應，會擔心自己有冇做多咗或者做少咗。」
演到大汗疊細汗：係真汗水
談到角色大汗疊細汗，傅嘉莉笑言是真汗水，並謂相比幕後努力耕耘的工作人員、自己的不辛苦：「佢哋好多嘢要處理，真係大汗疊細汗。」為場口拍足全日的Kelly，憶述拍攝時一度因為過度投入角色而缺氧：「我記得我演時自己有因為驚，搞到呼吸得好急同埋好似缺氧咁，對手好痺，但我覺得呢啲都幫到我入戲，真係要有嗰種唔舒先真實。」