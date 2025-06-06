刑偵12大結局｜傅嘉莉演技挑戰視后寶座 掐頸戲太逼真網民齊齊起雞皮

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傅嘉莉（Kelly）飾演心理醫生在TVB《刑偵12》中的表現一直獲網民激讚，在大結局中被林保怡掐頸一幕，再次受到網民肯定，大讚她的演出超真實！

刑偵12｜大結局劇透超催淚！林保怡崩潰喊戲 童星王尹菁演技令人動容

傅嘉莉掐頸戲太逼真網民齊齊起雞皮

傅嘉莉在《刑偵12》大結局中演出爆發力驚人，一幕被陷入另一人格的林保怡掐頸的場面，令人震撼不已。劇中傅嘉莉被掐至面容扭曲、青筋暴現，神情痛苦萬分，畫面逼真得讓觀眾毛骨悚然。不少網民紛紛留言大讚其演技：「這段演得太好了，看得我起雞皮疙瘩，真的像在被掐一樣，但應該不是來真的吧？」、「看完這幕感覺心理都不正常了」、「這套劇讓我重新欣賞傅嘉莉，怎麼會有人演技這麼好？我完全代入了，尤其是子俊被炸死那場，她的情緒爆發太震撼，我都想跟住喊。」

刑偵12 傅嘉莉在劇中被林保怡掐頸（圖片來源：TVB）
傅嘉莉在劇中被林保怡掐頸（圖片來源：TVB）
刑偵12 林保怡超入戲（圖片來源：TVB）
林保怡超入戲（圖片來源：TVB）
刑偵12 傅嘉莉表情超逼真！（圖片來源：TVB）
傅嘉莉表情超逼真！（圖片來源：TVB）
刑偵12 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

傅嘉莉獨腳戲獲讚有感染力

新劇造型獲讚顏值極高的傅嘉莉，昨晚全集雖然被綁手綁腳兼被綁住炸彈，全程亦只有自己一人solo演出；但傅嘉莉單靠面部表情及含淚的眼睛，精準演繹出驚恐、心痛、掙扎、無奈、逼不得已及撕心裂肺等多元情緒。

升呢最佳女配後的傅嘉莉，現階段的喊戲已達爐火純青境界，即使只有眼淚在眼眶打轉，亦能演繹出心痛及悲慟兩種不同的傷心感，難怪網民大讚演技很ok：「傅嘉莉的演技真的很ok，太有感染力了」、「看她撕心裂肺的哭，我也哭了！」

刑偵12 傅嘉莉被綁獨腳戲獲讚單靠雙眼演活至少6大情緒。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉被綁獨腳戲獲讚單靠雙眼演活至少6大情緒。（圖片來源：TVB）
刑偵12 精準演繹出驚恐、心痛、掙扎、無奈、逼不得已及撕心裂肺等多元情緒。（圖片來源：TVB）
精準演繹出驚恐、心痛、掙扎、無奈、逼不得已及撕心裂肺等多元情緒。（圖片來源：TVB）

傅嘉莉預告之後劇情更緊張

這幕播出後，傅嘉莉亦有分享拍攝時的花絮，她說：「很虐心的一場戲，也是考驗自己的一場戲。看着黑色的電腦屏幕，聽着導演的對白，腦海中幻想着一切。感謝導演一直指導和判斷，預告一下，之後的劇情更加緊張，更加意想不到。」

刑偵12 傅嘉莉指當時全程都要看着黑色的電腦屏幕做戲。（圖片來源：TVB）
傅嘉莉指當時全程都要看着黑色的電腦屏幕做戲。（圖片來源：TVB）
刑偵12 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

揭最難係演出要全靠想像力

傅嘉莉接受訪問時，坦言相關場口對她來說是很大考驗，皆因全個場口都是靠想像力演出來：「呢場戲我哋演員係分咗幾part拍，而我係第一part拍嘅，所以要靠想像去演，其他人嘅對白都係靠副導演喺側邊講晒我聽，然後我就睇住個黑屏幕去幻想發生咩事，再演番出嚟。所以開頭拍時都好擔心，因為我完全睇唔到對手反應，會擔心自己有冇做多咗或者做少咗。」

刑偵12 演技要全靠想像力。（圖片來源：TVB）
演技要全靠想像力。（圖片來源：TVB）

演到大汗疊細汗：係真汗水

談到角色大汗疊細汗，傅嘉莉笑言是真汗水，並謂相比幕後努力耕耘的工作人員、自己的不辛苦：「佢哋好多嘢要處理，真係大汗疊細汗。」為場口拍足全日的Kelly，憶述拍攝時一度因為過度投入角色而缺氧：「我記得我演時自己有因為驚，搞到呼吸得好急同埋好似缺氧咁，對手好痺，但我覺得呢啲都幫到我入戲，真係要有嗰種唔舒先真實。」

刑偵12 談到角色大汗疊細汗，傅嘉莉笑言是真汗水。（圖片來源：TVB）
談到角色大汗疊細汗，傅嘉莉笑言是真汗水。（圖片來源：TVB）
刑偵12 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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