刑偵12｜多重人格戲碼齊現法庭 鍾澍佳自爆靈感來自美國經典短片

逐漸步入尾聲的TVB劇集《刑偵12》劇情愈演愈烈，不少網民都大讚8個人格與主人格齊集一堂、展開內心激辯的場面夠晒燒腦又過癮。原來總監製鍾澍佳早前接受訪問時自爆，《刑偵12》當中的多重人格互動橋段，其實靈感來自2002年一條僅6分鐘的美國心理懸疑短片《深藏不露（Inside）》，原片內容相當有睇頭！