刑偵12｜多重人格戲碼齊現法庭 鍾澍佳自爆靈感來自美國經典短片
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逐漸步入尾聲的TVB劇集《刑偵12》劇情愈演愈烈，不少網民都大讚8個人格與主人格齊集一堂、展開內心激辯的場面夠晒燒腦又過癮。原來總監製鍾澍佳早前接受訪問時自爆，《刑偵12》當中的多重人格互動橋段，其實靈感來自2002年一條僅6分鐘的美國心理懸疑短片《深藏不露（Inside）》，原片內容相當有睇頭！
刑偵12｜林保怡人格詳細分析 搶先劇透陳法蓉、張松枝角色真正目的！
《刑偵12》多重人格爆Seed戲碼惹熱議
《刑偵12》其中一大看點，就係林保怡8個解離人格（第25集劇透第9個就是陳慧珊），8個人格全由不同演員分飾，劇中加插多個人格討論、爭拗，甚至互相針鋒相對的場面，畫面緊湊又過癮，不少觀眾都直呼過癮，更聯想起杜琪峯與韋家輝共同執導的2007年經典電影《神探》。
8大人格出現法庭
當丁洛風面對「新七宗罪」的審判時，劇情再度爆Seed！儘管精神科醫生出庭作供，認為丁洛風精神狀況正常，不構成精神病，怎料畫風一轉，丁洛風8個人格竟一同現身被告席，逐一自白自己是如何、在什麼時期由主人格分裂出來，場面震撼。
多重人格爆Seed戲碼 靈感源自美國懸疑神作
日前，總監製鍾澍佳接受 tvb訪問時親自揭露創作靈感，指劇中多重人格之間的對話、衝突，靈感源自2002年一部名為《深藏不露》（Inside）的美國心理懸疑短片。該片雖然僅長約6分鐘，卻憑簡約場景與強烈角色設定，深入刻劃主角內心的多重人格掙扎，結尾更以一個鏡頭來個震撼反轉，令人拍案叫絕。短片當年更橫掃三藩市國際電影節及聖地牙哥電影節最佳短片獎，實力絕對不容小覷。
此外，《深藏不露》在2002年榮獲三藩市國際電影節（Golden Gate Award） Film Video – Short Narrative、及San Diego Film Festival（Festival Award）最佳短片。
圖片來源：《刑偵12》劇照、《Inside》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期