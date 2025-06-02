刑偵12大結局劇透｜陳慧珊林保怡28年後經典CP再聚首 交代重要訊息！
刑偵12大結局｜第12個解離人格陳慧珊終極現身
5月30日內地搶先播放全輯《刑偵12》25集大結局，結局劇情講到林保怡最後被永久囚禁，而在雪白的囚室內，陳慧珊忽然現身，自稱是丁洛風的「守護人格」，一直陪伴林保怡飾演的丁洛風，並承諾守護丁洛風的未來，劇集到此就完結，貫徹了近年TVB劇當見的壓軸巨星客串風格。
林保怡交代重要訊息
《刑偵12》在內地播畢，網民熱議結局並爆料細節，林保怡語重心長勸籤：「追劇不是看一次，就像煲湯，應該慢慢品嘗，一口吞下就沒滋味。」他強調細味劇情的重要性，呼籲觀眾避免劇透，留住觀劇樂趣。
網上流傳林保怡與舊拍檔陳慧珊在結局同場，陳慧珊客串飾演林保怡角色的一個人格，勾起經典CP回憶。林保怡對此守口如瓶，僅提示觀眾留意英文劇名「DID」的深意，神秘表示：「劇情還有更多驚喜，敬請期待！」）
林保怡質疑陳慧珊參演《刑偵12》係造假：「要問鍾澍佳」
早前在《刑偵12》預告片中，觀眾可以聽到一句疑似陳慧珊的聲音說：「好耐無見嘞，風！」不過林保怡回應傳媒查詢時，就一臉無辜地表示不知情，更質疑陳慧珊是否真的參與了演出，他說：「你知唔知有一樣嘢叫做AI？你話有陳慧珊，我真係要問監製鍾澍佳，咁我就唔知啦！係咪究竟借咗佢把聲整咗落去預告片。我真係要問鍾澍佳究竟係咪真係陳慧珊把聲？定係AI整？」快將在劇集登場的陳自瑤則選擇保持神祕，未透露陳慧珊是否真的有參演。
林保怡同樣患解離症 8個人格比張振朗更多！
根據內地騰訊最新更新，第16集尾終於揭開了陳法蓉的身份，第17集林保怡面對自己患上解離症的真相：《刑偵12》 1-25集劇情線上看 騰訊追劇日曆 林保怡回歸TVB夥拍怪病張振朗
主人格——丁洛風（林保怡）
林保怡應該是所有人格中唯一的正義角色，因為林昱水對郝烔說如果他再去找丁洛風就當他叛徒，兵和賊永遠都不可能成為朋友。其他人格應該都是反派，郝烔或許是中立人格。
人格1——丁少蕓（陳法蓉）
丁洛風的姐姐，保護型人格，不排除現實中確有其人，但可能因為兒時的那場火災身亡，隨後以人格的形式存在。丁母對丁洛風的虐待導致他缺乏母愛，所以姐姐因為丁洛風需要被照顧而出現
人格2—— 洛偉（林偉）
丁洛風的學堂前輩，以丁洛風的師兄出現並提供查案線索，他可能是丁洛風幻想人物，產生原因可能是丁洛風希望有哥哥的保護，也是父愛缺失的一種體現，而他是所有人格的最高領導者
人格3——丁少婷（陳若思）
丁洛風的妹妹，主要負責技術，郝烔提醒她要小心，不要玩出事，可能七宗罪的玩法最初就是她想出來的，也是一個向往家庭幸福的人格，能反映丁洛風渴望家庭溫暖
人格4——林昱水（張松枝）
主張暴力，是團隊武力值最高，丁洛風想變得更強大，不想做懦夫而衍生出的人格。
人格5&6——白仲豪（陳少邦）、夏軻（姚宏遠）
是丁洛風兒時認識的朋友，屬於丁洛風對友情的嚮往，以夏軻的手臂傷痕推斷，他主要承受丁洛風兒時的被虐待的創傷記憶，白仲豪暫時沒看出來。
人格7——郝烔（陳嘉輝）
和丁少蕓同樣是保護型人格，他只保護，不主動出擊，隨著年齡增長丁洛風覺得他不需要被保護，他應該成為強者，所以這十幾年他不讓這個人格出現。
陳慧珊在內地綜藝重演《法證》系列角色
最近陳慧珊在內地綜藝亦有重演《法證》系列的角色，狀態十足的陳慧珊在微博上也有分享 《刑偵12》的預告片，似乎復出客串意味甚濃，其實這對黃金拍檔不時在內地綜藝復合，上月才聯手現身直播帶貨節目，但也有網民猜測今次陳慧珊會否好似其他TVB劇集一樣，只留在最尾10秒閃現扮彩蛋。