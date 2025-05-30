刑偵12｜張振朗反派詭異笑狂騷視帝級演技 黎澤恩臉上1特徵引熱議

TVB劇集《刑偵12》最近劇情十分緊湊，張振朗所飾演嘅刑凱的第三人格要逐漸成為劇情焦點。繼張振朗嘅第二人格阿賢（吳業坤飾）後，超猙獰嘅第三人格Sunny（黎澤恩飾）同樣引起唔少觀眾關於！雖然黎澤恩大騷演技夠曬有睇頭，不過網民就反而對佢臉上嘅特徵大感興趣……