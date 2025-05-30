刑偵12｜張振朗反派詭異笑狂騷視帝級演技 黎澤恩臉上1特徵引熱議
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TVB劇集《刑偵12》最近劇情十分緊湊，張振朗所飾演嘅刑凱的第三人格要逐漸成為劇情焦點。繼張振朗嘅第二人格阿賢（吳業坤飾）後，超猙獰嘅第三人格Sunny（黎澤恩飾）同樣引起唔少觀眾關於！雖然黎澤恩大騷演技夠曬有睇頭，不過網民就反而對佢臉上嘅特徵大感興趣……
黎澤恩「超級熊貓眼」勁搶fo
雖然Ronny的正式亮相尚未到來，但他在宣傳預告中的表現已經引起了廣泛關注。在短短一分鐘的宣傳片中，Ronny憑藉其邪惡的笑容和深邃的「超級熊貓眼」，贏得了觀眾的大量好評。網民對他的表現評價極高，紛紛留言讚賞他的反派演出，並對他那疲憊的眼神表示好奇和讚賞，評論如「這個是多少天不睡覺才能把眼睛演的這麽突出？」、「佢嘅反派角色每一次都好經典」、「Ronny 癲起上嚟都好癲」、「拍劇好有天分，扮乜似乜」、「眼神越來越兇狠了」、「唔去 cos《進擊之巨人》嘅巨人真係嘥咗」、「呢個表情真係可以攞獎，充滿猙獰與變態」。
張振朗完美演繹極端表情
在昨晚的劇集中，張振朗的演技同樣令人印象深刻。面對家中的異象，刑凱懷疑自己可能有新的人格分裂出現。在劇中的「輪迴式」返回家門和被新人格控制的場景中，張振朗展現了驚人的演技。特別是在恐怖的「輪迴返回大門」場景中，他完美地表現出恐懼和極端情緒，配合陰沉的攝影和氣氛營造，獲得了觀眾的高度評價。而在第三人格「附身」的場景中，他的眼神和笑容都達到了邪惡的極致，讓觀眾大呼過癮。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期