刑偵12｜張松枝霸氣開槍致敬《魷魚遊戲2》孔劉 網民讚型爆 角色身份有驚喜
張松枝玩俄羅斯輪盤
對於張松枝的真正身份，不少網民大感好奇，有人猜測他是劇中人的分裂人格，亦有猜測他是幕後Big Boss。網民留言：「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」。
張松枝挑戰高強度動作戲 劇透角色忠定奸！
張松枝早前（19日）為TVB新劇《刑偵12》宣傳活動造勢。他接受訪問時透露睽違13年沒拍TVB劇，這次回歸勾起許多回憶。今次飾演的角色是個充滿正義感的好人，具體細節暫時保密，但可以說是個很正面的形象。
在《刑偵12》中，張松枝包攬劇中7成的動作場面，與林保怡上演多場激烈打鬥戲。他自信表示：「體力上我完全應付得來，毫無問題。」他與林保怡的對手戲備受期待，勢必為觀眾帶來緊張刺激的視覺體驗。
張松枝演白髮爺爺被讚型到爆！
58歲的張松枝在去年12月播出的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》中挑戰爺爺角色，特意「增齡」，將頭頂及兩側頭髮染白，並蓄上白鬍子，展現全新形象。他以獨特造型詮釋的爺爺角色充滿魅力，令人眼前一亮，成功為角色增添深度與吸引力。
張松枝在社交平台分享《反起跑線聯盟2》導演劉偉恒的訊息，劉偉恒寫着︰「『張松枝』，有冇人覺得佢老咗仲型過以前後生喺大台做青靚白淨奸角嗰時？雖然呢套戲入面佢演爺爺，但真係係超有型有魅力嘅爺爺。利申：細個已經有留意佢，比孔劉還要早好多年。」
張松枝入行曾做「卡拉OK王子」
有「綠葉王」之稱的張松枝日前為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，他透露自己出生於香港60年代的窮困家庭，但他自言有個快樂童年：「當年我每日只有七毫子零用錢，食完早餐、買完雪條，仲可以剩低兩毫子嚟買聖誕禮物，都好開心！」
張松枝表示家中有七兄弟姊妹，自幼在屋邨成長的他，經歷過跟父母「 黐膠花 」、裝嵌零件幫補家計的日子，他說：「 呢啲畫面成日喺我腦海入面出現，其實感覺好溫馨。」張松枝又憶述16歲時被星探發掘成為模特兒拍攝廣告，他表示： 「當時去普通工廠做暑期工一個月只得三千幾蚊，但拍一個廣告已經可以賺到二千蚊。」及後卡拉OK流行，張松枝成為「卡拉OK王子」，擔任卡拉OK模特兒，最興旺時期一星期可以開工四天，每天拍三、四首歌，收入不俗。
張松枝當年在朋友介紹下加盟無綫，多年來一直擔當「綠葉」角色，他說：「做配角嚟講，其實我做得好開心，壓力冇咁大，又能夠有多啲發揮空間，因為主角往往會畀導演、監製限制多啲，但配角就冇人理你，所以我好滿足於自己嘅崗位。」
大讚太太是萬中無一好妻子
張松枝在節目中盛讚太太是萬中無一，一直很支持他：「 佢放棄咗事業、放棄所有嘢嫁畀我，為我生兒育女，我當時都有問佢點解揀我？原來當年佢有睇《 巾幗梟雄 》，佢覺得我做得好好，應該有更好嘅演藝前途，太太話『 我同你一齊都有希望，只要你努力一啲，我鞭策一下你，咁就可以。』」
張松枝結婚低調享受家庭樂
張松枝喺無綫做綠葉王多年，2012年離巢，之後拍過劇集又闖進影壇，不過講到人 氣急升，點都唔及早前 ViuTV 套神劇《二月廿九 》中演辰叔咁勁，喺劇中同女主角吳海昕嘅一段父女情，演繹細膩、扣人心弦。而現實中張松枝都係為人父，結婚12 年，囝囝今年11歲，不過張松枝對家事向來低調，極少晒家庭照。唔晒唔代表關係唔 好，早幾日張松枝就同太太、囝囝一家三口家庭樂，一家之主嘅佢負責揸車，泊好車落地，企埋一邊等埋太太同囝囝，然後三人行去商場買吓嘢，之後去食飯，生活平淡 但實在！
妻子為有名化妝師 林峯做媒人撮合
張松枝甚少刻意提及太太，原來太太係行內有名嘅化妝師 Mae Von，以前係林峯嘅御用化妝師，當年仲係林峯介紹佢哋認識，係張松枝同太太嘅媒人！依家張太係一 間化妝學校嘅校長，桃李滿門，已經好少再幫人化妝，除咗佢老公啦！
張松枝與日、韓星撞樣事件薄
張松枝曾因韓劇 《 太陽的後裔 》、《 屍殺列車 》、《 鬼怪 》大熱時，被指同男神孔劉撞樣！其實張松枝已經唔係第一次跟韓星撞樣，早前hit爆嘅《太陽的後裔》Oppa宋仲基，已經有網民提出2人好相似。另外撞樣主角仲有演出《半澤直樹》和《Grand Maison東京》的日本男星及川光博，雖然撞樣，但大家都各有特色，演技同樣出色！