刑偵12｜張松枝霸氣開槍致敬《魷魚遊戲2》孔劉 網民讚型爆 角色身份有驚喜

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有「港版孔劉」之稱的58歲張松枝，昨晚在《刑偵12》甫出場即大玩俄羅斯輪盤，令不少網民馬上想起《魷魚遊戲2》中的孔劉玩俄羅斯輪盤的經典場面，網上頓時湧玩《魷魚遊戲2》回憶殺！

張松枝玩俄羅斯輪盤

對於張松枝的真正身份，不少網民大感好奇，有人猜測他是劇中人的分裂人格，亦有猜測他是幕後Big Boss。網民留言：「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」。

刑偵12 張松枝 一出場就好霸氣！（圖片來源：TVB）
一出場就好霸氣！（圖片來源：TVB）
刑偵12 張松枝 有猜測他是幕後Big Boss。網民留言：「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」（圖片來源：TVB）
有猜測他是幕後Big Boss。網民留言：「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」（圖片來源：TVB）
刑偵12 張松枝 勁有戲！（圖片來源：TVB）
勁有戲！（圖片來源：TVB）
刑偵12 張松枝 張松枝睽違13年沒拍TVB劇（圖片來源：TVB）
張松枝睽違13年沒拍TVB劇（圖片來源：TVB）
刑偵12 張松枝 「童顏」丘梓謙亦演得好好！（圖片來源：TVB）
「童顏」丘梓謙亦演得好好！（圖片來源：TVB）

張松枝挑戰高強度動作戲 劇透角色忠定奸！

張松枝早前（19日）為TVB新劇《刑偵12》宣傳活動造勢。他接受訪問時透露睽違13年沒拍TVB劇，這次回歸勾起許多回憶。今次飾演的角色是個充滿正義感的好人，具體細節暫時保密，但可以說是個很正面的形象。
在《刑偵12》中，張松枝包攬劇中7成的動作場面，與林保怡上演多場激烈打鬥戲。他自信表示：「體力上我完全應付得來，毫無問題。」他與林保怡的對手戲備受期待，勢必為觀眾帶來緊張刺激的視覺體驗。

刑偵12 張松枝 他接受訪問時透露睽違13年沒拍TVB劇，這次回歸勾起許多回憶。今次飾演的角色是個充滿正義感的好人，具體細節暫時保密，但可以說是個很正面的形象。（圖片來源：TVB、魷魚遊戲2）
他接受訪問時透露睽違13年沒拍TVB劇，這次回歸勾起許多回憶。今次飾演的角色是個充滿正義感的好人，具體細節暫時保密，但可以說是個很正面的形象。（圖片來源：TVB、魷魚遊戲2）

張松枝演白髮爺爺被讚型到爆！

58歲的張松枝在去年12月播出的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》中挑戰爺爺角色，特意「增齡」，將頭頂及兩側頭髮染白，並蓄上白鬍子，展現全新形象。他以獨特造型詮釋的爺爺角色充滿魅力，令人眼前一亮，成功為角色增添深度與吸引力。
張松枝在社交平台分享《反起跑線聯盟2》導演劉偉恒的訊息，劉偉恒寫着︰「『張松枝』，有冇人覺得佢老咗仲型過以前後生喺大台做青靚白淨奸角嗰時？雖然呢套戲入面佢演爺爺，但真係係超有型有魅力嘅爺爺。利申：細個已經有留意佢，比孔劉還要早好多年。」

刑偵12 張松枝 58歲的張松枝在去年12月播出的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》中挑戰爺爺角色，特意「增齡」，將頭頂及兩側頭髮染白（圖片來源：IG@deon_cheung）
58歲的張松枝在去年12月播出的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》中挑戰爺爺角色，特意「增齡」，將頭頂及兩側頭髮染白（圖片來源：IG@deon_cheung）

張松枝入行曾做「卡拉OK王子」

有「綠葉王」之稱的張松枝日前為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，他透露自己出生於香港60年代的窮困家庭，但他自言有個快樂童年：「當年我每日只有七毫子零用錢，食完早餐、買完雪條，仲可以剩低兩毫子嚟買聖誕禮物，都好開心！」

張松枝表示家中有七兄弟姊妹，自幼在屋邨成長的他，經歷過跟父母「 黐膠花 」、裝嵌零件幫補家計的日子，他說：「 呢啲畫面成日喺我腦海入面出現，其實感覺好溫馨。」張松枝又憶述16歲時被星探發掘成為模特兒拍攝廣告，他表示： 「當時去普通工廠做暑期工一個月只得三千幾蚊，但拍一個廣告已經可以賺到二千蚊。」及後卡拉OK流行，張松枝成為「卡拉OK王子」，擔任卡拉OK模特兒，最興旺時期一星期可以開工四天，每天拍三、四首歌，收入不俗。

刑偵12 張松枝 張松枝憶述16歲時被星探發掘成為模特兒拍攝廣告
張松枝憶述16歲時被星探發掘成為模特兒拍攝廣告

張松枝當年在朋友介紹下加盟無綫，多年來一直擔當「綠葉」角色，他說：「做配角嚟講，其實我做得好開心，壓力冇咁大，又能夠有多啲發揮空間，因為主角往往會畀導演、監製限制多啲，但配角就冇人理你，所以我好滿足於自己嘅崗位。」

刑偵12 張松枝 張松枝當年在朋友介紹下加盟無綫，多年來一直擔當「綠葉」 角色
張松枝當年在朋友介紹下加盟無綫，多年來一直擔當「綠葉」 角色

大讚太太是萬中無一好妻子

張松枝在節目中盛讚太太是萬中無一，一直很支持他：「 佢放棄咗事業、放棄所有嘢嫁畀我，為我生兒育女，我當時都有問佢點解揀我？原來當年佢有睇《 巾幗梟雄 》，佢覺得我做得好好，應該有更好嘅演藝前途，太太話『 我同你一齊都有希望，只要你努力一啲，我鞭策一下你，咁就可以。』」

刑偵12 張松枝 張松枝在節目中盛讚太太是萬中無一，一直很支持他
張松枝在節目中盛讚太太是萬中無一，一直很支持他

張松枝結婚低調享受家庭樂

張松枝喺無綫做綠葉王多年，2012年離巢，之後拍過劇集又闖進影壇，不過講到人 氣急升，點都唔及早前 ViuTV 套神劇《二月廿九 》中演辰叔咁勁，喺劇中同女主角吳海昕嘅一段父女情，演繹細膩、扣人心弦。而現實中張松枝都係為人父，結婚12 年，囝囝今年11歲，不過張松枝對家事向來低調，極少晒家庭照。唔晒唔代表關係唔 好，早幾日張松枝就同太太、囝囝一家三口家庭樂，一家之主嘅佢負責揸車，泊好車落地，企埋一邊等埋太太同囝囝，然後三人行去商場買吓嘢，之後去食飯，生活平淡 但實在！

刑偵12 張松枝 張松枝一個回眸眼神，竟然充滿戲味，果然渾身是戲﹗
張松枝一個回眸眼神，竟然充滿戲味，果然渾身是戲﹗
刑偵12 張松枝 泊好車，張松枝等埋太太同囝囝，唔係翹埋對手敦起個款，只係話晒喺停車場，緊張望實囝囝啫﹗
泊好車，張松枝等埋太太同囝囝，唔係翹埋對手敦起個款，只係話晒喺停車場，緊張望實囝囝啫﹗
刑偵12 張松枝 一家之主帶頭行先，為老婆同囝囝先搵定商場出口，非常貼心。
一家之主帶頭行先，為老婆同囝囝先搵定商場出口，非常貼心。
刑偵12 張松枝 一家三口去商場行街食飯家庭樂，今年11歲嘅囝囝，已經高過張松枝膊頭了﹗
一家三口去商場行街食飯家庭樂，今年11歲嘅囝囝，已經高過張松枝膊頭了﹗

妻子為有名化妝師 林峯做媒人撮合

張松枝甚少刻意提及太太，原來太太係行內有名嘅化妝師 Mae Von，以前係林峯嘅御用化妝師，當年仲係林峯介紹佢哋認識，係張松枝同太太嘅媒人！依家張太係一 間化妝學校嘅校長，桃李滿門，已經好少再幫人化妝，除咗佢老公啦！

刑偵12 張松枝 張松枝喺《二月廿九》嘅留鬚、頭髮斑白造型佬味十足，其中一集突然變番後生，立即被指激似孔劉。
張松枝喺《二月廿九》嘅留鬚、頭髮斑白造型佬味十足，其中一集突然變番後生，立即被指激似孔劉。

53歲撞樣綠葉王張松枝人氣急升 媒人林峯撮合結婚12年低調享受家庭樂

53歲撞樣綠葉王張松枝人氣急升 媒人林峯撮合結婚12年低調享受家庭樂

刑偵12 張松枝 張松枝參演電影《無雙》同主角周潤發、郭富城等打成一片，閒時佢仲跟隨發哥去跑山㖭﹗
張松枝參演電影《無雙》同主角周潤發、郭富城等打成一片，閒時佢仲跟隨發哥去跑山㖭﹗
刑偵12 張松枝 今日張松枝喺演藝圈嘅成績，最開心係張太至真，當年喺無綫多年不受重用，張松枝做到心灰意冷，就係張太鼓勵佢唔好為養家而煩惱，要為理想向外闖，之後以雙倍人工簽咗畀王維基，雖然最後開唔到台，但轉戰影壇，電影一套接一套！
今日張松枝喺演藝圈嘅成績，最開心係張太至真，當年喺無綫多年不受重用，張松枝做到心灰意冷，就係張太鼓勵佢唔好為養家而煩惱，要為理想向外闖，之後以雙倍人工簽咗畀王維基，雖然最後開唔到台，但轉戰影壇，電影一套接一套！

張松枝與日、韓星撞樣事件薄

張松枝曾因韓劇 《 太陽的後裔 》、《 屍殺列車 》、《 鬼怪 》大熱時，被指同男神孔劉撞樣！其實張松枝已經唔係第一次跟韓星撞樣，早前hit爆嘅《太陽的後裔》Oppa宋仲基，已經有網民提出2人好相似。另外撞樣主角仲有演出《半澤直樹》和《Grand Maison東京》的日本男星及川光博，雖然撞樣，但大家都各有特色，演技同樣出色！

刑偵12 張松枝 不少網民都指在戲院中一看到孔劉的樣子，便立刻想起張松枝。
不少網民都指在戲院中一看到孔劉的樣子，便立刻想起張松枝。
刑偵12 張松枝 撞樣主角仲有演出《半澤直樹》和《Grand Maison東京》的日本男星及川光博
撞樣主角仲有演出《半澤直樹》和《Grand Maison東京》的日本男星及川光博
刑偵12 張松枝 早前hit爆嘅《太陽的後裔》Oppa宋仲基，已經有網民提出2人好相似
早前hit爆嘅《太陽的後裔》Oppa宋仲基，已經有網民提出2人好相似
刑偵12 張松枝 雖然撞樣，但大家都各有特色，演技同樣出色！
雖然撞樣，但大家都各有特色，演技同樣出色！

圖片來源：TVB、TVB、魷魚遊戲2、IG@deon_cheung資料或影片來源：原文刊於新假期

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