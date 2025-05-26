刑偵12｜張松枝自認係Big Boss！但網民憑1細節揭真相 力證係林保怡另一人格？

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張松枝最近於TVB劇集《刑偵12》中登場，觀眾都對他在劇中的真實身份感到好奇，有人認為他是林保怡的另一人格，也有人猜他可能是一連串案作背後的Big Boss！

《刑偵12》張松枝拒認係林保怡另一人格

在接受訪問時，張松枝否認自己是林保怡另一人格，笑指自己才是Big Boss，之後幾集更會再度出場，呼籲大家密切留意。他又回憶起與林保怡合作的打鬥場面，指兩人因為彼此的信任和多年的動作戲經驗，使得拍攝過程順利且效果出色：「因為大家都好信任，大家咁多年經驗，啲動作點樣玩都可以拍到好好睇，大家十幾年都做過動作戲，唔會話咁易出錯，唔純熟，大家睇到個畫面係我哋咁多年經驗成果。」

張松枝 張松枝預告自己在之後幾集會繼續出場殺人。（圖片來源：TVB）
張松枝預告自己在之後幾集會繼續出場殺人。（圖片來源：TVB）

網民憑1細節揭真相

不過有網民就翻出一個細節，以此直指張松枝同林保怡係同一人！他說：「原來第一集就透露了！張松枝是林保怡的人格？！第一集林保怡翻牆進蔥頭屋企去放竊聽的時候，鏡頭拍到他的手套 和第三集張松枝在船上殺蔥頭時倒酒的手套一模一樣！」

張松枝 網民翻出第一集林保怡全副黑衣打扮翻入蔥頭家中的片段，發現和張松枝戴著同一副手套。（圖片來源：TVB）
網民翻出第一集林保怡全副黑衣打扮翻入蔥頭家中的片段，發現和張松枝戴著同一副手套。（圖片來源：TVB）
張松枝 其實唔只手套，連外套同口罩都係同款。（圖片來源：TVB）
其實唔只手套，連外套同口罩都係同款。（圖片來源：TVB）

張松枝相隔13年重返TVB拍劇

今次是張松枝時隔13年後再拍TVB劇，現年58歲的他一向有「港版孔劉」之稱，劇中他一登場便與蔥頭（丘梓謙飾）玩俄羅斯輪盤，更讓觀眾想起熱爆韓劇《魷魚遊戲2》裡，孔劉也曾演出過的類似場面。為了這個角色，張松枝更化上老妝，獲網民大讚「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」等。

張松枝 張松枝一出場就好霸氣！（圖片來源：TVB）
張松枝一出場就好霸氣！（圖片來源：TVB）
張松枝 他接受訪問時透露睽違13年沒拍TVB劇，這次回歸勾起許多回憶。今次飾演的角色是個充滿正義感的好人，具體細節暫時保密，但可以說是個很正面的形象。（圖片來源：TVB、魷魚遊戲2）
他接受訪問時透露睽違13年沒拍TVB劇，這次回歸勾起許多回憶。今次飾演的角色是個充滿正義感的好人，具體細節暫時保密，但可以說是個很正面的形象。（圖片來源：TVB、魷魚遊戲2）
張松枝 張松枝早有「港版孔劉」之稱。（圖片來源：張松枝IG）
張松枝早有「港版孔劉」之稱。（圖片來源：張松枝IG）

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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