刑偵12｜52歲戴耀明瘦到落晒形令網民擔心 原來患驚恐症更拍劇拍到入院放屎
《刑偵12》戴耀明健康問題惹關注
戴耀明在接受訪問時表示，他對於獲得網民的關注感到非常感激。談及自己的體重變化，戴耀明透露，自己從20多歲開始就偶爾會出現驚恐症問題：「20幾歲開始間唔中發作，20幾歲試過搭搭嚇巴士透唔到氣，20、30歲有次去柴灣拍嘢，我要媽咪陪我去搭𨋢，唔知點解就係有啲驚。」
常失眠唔敢食太多嘢
戴耀明續指自己還有失眠問題，以及不敢進食太多食物：「我嘅case主要係擔心自己呢樣病、嗰樣病，過分Focus自己身體，有段時間成日走去body check，check過又冇乜野咁樣；跟住就會好focus健康方面嘅嘢，搞到自己好多嘢唔敢食，驚反式脂肪呀、又驚血糖高。瞓覺方面，我兩、三個鐘就會醒一醒㗎喇，即係唔能夠一覺瞓到天光。好彩都冇乜點影響日常生活，我拍戲咁多年都冇受到影響。」
早前已開始積極增肥
戴耀明也提到，他之前到台灣拍攝新劇時，曾因便祕問題嚴重到需要入院：「我記得去到台灣嗰邊幾日都冇屙，好驚好驚好驚，就同個PA講我要去醫院放屎。」他還透露為了提高在演戲方面的可塑性，早前已開始積極增肥，現在已經有了一些成績，看來觀眾無需太過擔心。
《刑偵12》戴耀明極致情緒轉換
TVB新劇《刑偵12》中，戴耀明飾演的角色被心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）評估為患有人格解離症。這個角色因此免於牢獄之苦，但後來被真正患有人格解離症的角色刑凱（張振朗飾）揭穿。戴耀明在劇中雖然只有短短45秒的法庭戲和1分半鐘的探監戲，卻讓觀眾印象深刻。在法庭上，戴耀明的角色被形容為「人肉翻譯機」，他精準地展現出每一個人格解離症的特徵，但其微表情中透露出的不屑和機心，讓觀眾一眼看穿他只是在「扮嘢」。
網民大讚演技好：把角色演活
在後續的劇情中，當張振朗前來探監，原本試圖偽裝痊癒的戴耀明被戳穿後，他的表情迅速從偽善變為陰暗。接著，他展現了從「暴怒癲狂」到「扮作驚嚇」的情緒轉變，最終以「惡狠勝利」的眼神結束，這一系列迅速而精確的情緒變化，贏得了網民的極大讚賞：「一秒變臉好嚇人」、「他的表情好嚇人，話變就變，是那種發現自己被看穿的表情」、「演技真的好好，被帶入戲了」、「一個眼神就能把角色演活」。
戴耀明曾冇劇開轉行做侍應 坦言好難衝破心理關卡
52歲戴耀明1994年加入TVB，入行多年都係以綠葉角色為主，星途一直平平。雖然戴耀明於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》有演出機會，不過就照舊係出鏡唔多嘅角色。早前有媒體報導戴耀明於「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙嘅茶餐廳開工，事後戴耀明接受訪問時就表示只係擔任兼職，皆因做演員收入唔穩定，而且自己現時亦未有新劇開拍，便兼職做侍應和洗碗來維持生計。
戴耀明亦坦言好難突破心理關口，送餐畀顧客時被認出亦會被問是否拍緊戲，令佢大感尷尬。戴耀明仲自爆自己送外賣時曾被誤以為係拍緊《東張西望》，現時則會當自己係演緊侍應角色去工作。
戴耀明自爆冇人工 網民：能屈能伸真男人
因為做演員唔穩定，戴耀明都坦言幾時有工開真係唔確定，因此自己都想搵多門手藝，即使日後在面臨等劇拍嘅情況，自己都仍有一技之長可以養家糊口。至於工資方面，戴耀明接受媒體訪問透露：「人工就冇。因為做演員唔知可以做到幾時，想有條後路畀自己。」
不過亦有唔少網民力撐戴耀明心態夠好：「我反而欣賞佢，能屈能伸，搵食有乜問題」、「佢自食其力起碼好過張致恆..」、「能屈能伸真男人」、「靠雙手搵食！值得尊重！」
戴耀明直言同演員生涯好唔同
年過半百轉行兼職侍應，戴耀明就直言仍未習慣，有時候踎地洗碗後起身仲會見頭暈，認真搵錢艱難！不過被問到演員定侍應難做事，戴耀明就表示2者性質不同，演員多數係去演繹同享受角色，而侍應則係體力勞動嘅工作，除咗要照顧食客外，又要同時保持餐廳整潔，兼顧超多事！