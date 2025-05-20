刑偵12｜李海銅衣衫襤褸Look超搶鏡 落淚戲令人痛心 藝訓班班花背景公開

《刑偵12》昨晚（19日）首播的《刑偵12》，甫開場已極盡視覺震撼，隨著一名妙齡少女曾嘉儀（李海銅飾）離奇地衣衫襤褸在鬧市現身、並暈倒在馬路上，一單同時涉及非法禁錮及人口販賣的案件即時展開，涉案者則是希業集團長孫傅一鳴（丘梓謙蔥頭飾）。負責調查案的刑警，分別是已被調離調查範圍的西區重案組督察刑凱（張振朗飾），及總區重案組丁洛風警司（林保怡飾）；二人憑藉不同線索，不約而同地查到昔日禁錮嘉儀的地點，並揭發了事件背後的驚人真相，原來被禁錮的不止嘉儀一人，而由於嘉儀對一鳴有不可分割的依賴，故當初她逃脫禁錮之地亦非出於自願…