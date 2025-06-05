刑偵12｜林俊其「王浩信2.0」拍《刑偵12》患怪病 全靠1招演活忠心下屬獲讚！

昨晚（4日）《刑偵12》劇情講述黑衫殺手組織在基地內內鬨，郝烔（陳嘉輝飾）與林昱水（張松枝飾）兩大核心成員互相指責，丁少芸則因手槍事件向郝烔大興問罪之師…另邊廂，丁洛風（林保怡飾）、刑凱（張振朗飾）好拍檔樂仔（林俊其飾）及黑衣人分別憑藉不同線索找到捲入「新七宗罪」的問題藥廠失蹤職員劉裕威（朱匯林飾）下落，搶先一步見到劉裕威的殺手，對逃往天台的他步步進逼，樂仔見狀急忙上前企圖營救，可惜最終齊齊遭殺手推跌落樓身亡……