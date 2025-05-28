刑偵12｜林保怡人格詳細分析 搶先劇透陳法蓉張松枝角色真正目！
林保怡同樣患解離症 8個人格比張振朗更多！
根據內地騰訊最新更新，第16集尾終於揭開了陳法蓉的身份，第17集林保怡面對自己患上解離症的真相：《刑偵12》 1-25集劇情線上看 騰訊追劇日曆 林保怡回歸TVB夥拍怪病張振朗
主人格——丁洛風（林保怡）
林保怡應該是所有人格中唯一的正義角色，因為林昱水對郝烔說如果他再去找丁洛風就當他叛徒，兵和賊永遠都不可能成為朋友。其他人格應該都是反派，郝烔或許是中立人格。
人格1——丁少蕓（陳法蓉）
丁洛風的姐姐，保護型人格，不排除現實中確有其人，但可能因為兒時的那場火災身亡，隨後以人格的形式存在。丁母對丁洛風的虐待導致他缺乏母愛，所以姐姐因為丁洛風需要被照顧而出現
人格2——丁洛偉（林偉）
丁洛風的哥哥，以丁洛風的師兄出現，甚至在回憶內，所以他可能是幻想人物，產生原因可能是丁洛風希望有哥哥的保護，也是父愛缺失的一種體現，而他是所有人格的最高領導者
人格3——丁少婷（陳若思）
丁洛風的妹妹，主要負責技術，郝烔提醒她要小心，不要玩出事，可能七宗罪的玩法最初就是她想出來的，也是一個向往家庭幸福的人格，能反映丁洛風渴望家庭溫暖
人格4——林昱水（張松枝）
主張暴力，是團隊武力值最高，丁洛風想變得更強大，不想做懦夫而衍生出的人格。
人格5&6——白仲豪（陳少邦）、夏軻（姚宏遠）
是丁洛風兒時認識的朋友，屬於丁洛風對友情的嚮往，以夏軻的手臂傷痕推斷，他主要承受丁洛風兒時的被虐待的創傷記憶，白仲豪暫時沒看出來。
人格7——郝烔（陳嘉輝）
和丁少蕓同樣是保護型人格，他只保護，不主動出擊，隨著年齡增長丁洛風覺得他不需要被保護，他應該成為強者，所以這十幾年他不讓這個人格出現。
陳法蓉真身被識穿 佔領林保怡身體
劇情到第17集終於揭開謎底，原來丁洛風（林保怡）的姐姐丁少芸30年前已被潘志文父子殺害， 隨著劇情披露丁少芸早被殺害真相，執行「新七宗罪」的6人組其實都係丁洛風的解離人格！
兩名偵探合共11個人格
丁洛風共有7個人格：丁洛風（林保怡）、丁少芸（陳法蓉）、林昱水（張松枝）、郝烔（陳嘉輝）、白仲豪（陳少邦）、夏軻（姚宏遠）、丁洛偉（林偉）、丁少婷（陳若思）； 另一方面，刑凱（張振朗）有3個人格：刑凱（張振朗）、阿賢（吳業坤）、薩尼（黎澤恩）。兩名偵探合共11個人格，那第12個人格是誰？ 有網民推測，相信係壓軸神秘演出的湯鎮業，他才是主角，丁洛風跟刑凱，合共11個人格，也是由他分裂出來，而楊芷菲（傅嘉莉）便是他們的心理醫生。
第17集嚴重劇透：幕後罪犯係佢？
丁洛風一直要抓的兇手，原來一直是他自己（的人格），當知道自己係幕後 boss時，並打算自殺贖罪！林保怡詮釋出了主人格知道自己人格解離後的震驚、不知所措、痛苦、無奈，記起童年創傷後的後悔、內疚種種心情，還演出了閃回段落中其他人格上身時的微妙差異，多層次演技令觀眾大讚！
《刑偵12》張松枝大賣關子！拒認係林保怡另一人格
在接受訪問時，張松枝否認自己是林保怡另一人格，笑指自己才是Big Boss，之後幾集更會再度出場，呼籲大家密切留意。他又回憶起與林保怡合作的打鬥場面，指兩人因為彼此的信任和多年的動作戲經驗，使得拍攝過程順利且效果出色：「因為大家都好信任，大家咁多年經驗，啲動作點樣玩都可以拍到好好睇，大家十幾年都做過動作戲，唔會話咁易出錯，唔純熟，大家睇到個畫面係我哋咁多年經驗成果。」
網民憑1細節揭真相：林保怡解離人格不止一個
不過有網民就翻出一個細節，以此直指張松枝同林保怡係同一人！他說：「原來第一集就透露了！張松枝是林保怡的人格？！第一集林保怡翻牆進蔥頭屋企去放竊聽的時候，鏡頭拍到他的手套 和第3集張松枝在船上殺蔥頭時倒酒的手套一模一樣！」不少觀眾都猜測張松枝就係林保怡的解離人格，果然，在內地版搶先播放的第17集劇情中，終於揭開林保怡因為童年創傷而生出多個解離人格！
張松枝相隔13年重返TVB拍劇
今次是張松枝時隔13年後再拍TVB劇，現年58歲的他一向有「港版孔劉」之稱，劇中他一登場便與蔥頭（丘梓謙飾）玩俄羅斯輪盤，更讓觀眾想起熱爆韓劇《魷魚遊戲2》裡，孔劉也曾演出過的類似場面。為了這個角色，張松枝更化上老妝，獲網民大讚「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」等。